Apple-ceo hint naar komst nieuwe Pencil

Apple-ceo Tim Cook heeft gehint naar de komst van een nieuwe Apple Pencil. Het is zeldzaam dat hij hint naar onaangekondigde producten. Het bedrijf heeft een evenement gepland staan voor 7 mei.

Cook plaatste de hint met de tekst 'Pencil us in for May 7' met een emoji van een potlood. In de uitnodiging voor het evenement is een Apple Pencil te zien, een duidelijke hint dat het bedrijf op het eigen evenement na anderhalf jaar nieuwe iPads wil aankondigen.

De laatste keer dat Apple een nieuwe versie van de Pencil presenteerde was een goedkopere versie met USB-C vorig jaar. De laatste functionele wijziging was de tweede generatie van de Pencil in 2018 die draadloos op te laden is door magneten aan de zijkant van de iPad. De nieuwe Pencil zou volgens eerdere geruchten onder meer Find My-integratie kunnen hebben om hem makkelijk terug te vinden en ondersteuning hebben voor bediening door te knijpen.