Mark Gurman: Apple voert opnieuw gesprekken met OpenAI over AI in iOS 18

Apple voert opnieuw gesprekken met OpenAI over de eventuele integratie van AI-technologie in iOS 18. Dat schrijft Mark Gurman. De twee bedrijven zouden eerder dit jaar ook al gesprekken hebben gevoerd. De techjournalist meent dat er nog geen beslissingen zijn genomen.

Volgens Mark Gurman is het lang niet zeker dat er een deal tussen de twee Amerikaanse bedrijven komt. Apple zou immers ook met Google aan tafel zitten over de integratie van de Gemini-chatbot in iOS 18 en gesprekken voeren met AI-startup Anthropic over diens AI-technologie. Gurman is van mening dat iOS 18 enkele nieuwe AI-functies zal bevatten. Sommige van die functies zouden ook gebruikmaken van Apples eigen taalmodellen. Voor andere AI-functies zou het Amerikaanse techbedrijf dan weer richting andere derde partijen kijken. De kans bestaat dat Apple op 10 juni meer informatie over iOS 18 en generatieve AI zal geven. Het bedrijf houdt dan zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC.