Anthropic brengt chatbot Claude uit in Europa

Anthropic stelt de chatbot Claude beschikbaar in Europa. Gebruikers kunnen de chatbot zowel op het web als via een iOS-app gebruiken. Er is zowel een gratis als een betaalde versie van Claude.

Om de gratis versie te gebruiken, moeten gebruikers hun mailadres, telefoonnummer en geboortedatum invoeren. De betaalde variant, Claude Pro, kost 18 euro plus btw. In Nederland komt de prijs uit op 21,78 euro per maand. Met Claude Pro kunnen gebruikers Claude 3 Opus gebruiken, het krachtigste taalmodel van Anthropic. Er is ook een Team Plan. Dat kost 28 euro per gebruiker plus btw, voor minimaal vijf gebruikers. Met het Team Plan krijgen gebruikers onder meer toegang tot inputs van maximaal 200.000 tekens en bijkomende tools om te factureren en teams te managen.

Volgens Anthropic kunnen gebruikers Claude gebruiken in verschillende Europese talen, waaronder Frans, Duits, Italiaans en Spaans. Tweakers heeft de chatbot kort getest, waarbij bleek dat hij ook in het Nederlands kan antwoorden. Claude is beschikbaar in de hele Europese Unie en een paar niet-EU-landen, met name Zwitserland en IJsland.