AI-bedrijf Anthropic heeft zijn Claude-app voor Android uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers en klanten de AI-modellen van het bedrijf gebruiken. Daaronder is ook het nieuwste model Claude 3.5 Sonnet.

De app heeft onder meer ondersteuning voor alle abonnementen en voor uploaden van foto's en bestanden, zegt Anthropic. De app is sinds dinsdag zichtbaar in de Play Store. De release op Android volgt na de iOS-app begin mei. Claude kwam dit voorjaar uit in Europa.