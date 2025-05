Reuters: EC gaat akkoord met Apples voorstel om NFC open te stellen op iPhones

De Europese Commissie gaat binnenkort akkoord met Apples voorstel om de NFC-chip in iPhones beschikbaar te maken voor betaaldiensten van derden in de EU. Dat schrijft Reuters op basis van gesprekken met ingewijden.

De Europese Commissie maakt op zijn vroegst volgende maand bekend dat deze akkoord gaat met het voorstel van Apple, aldus Reuters. Het persbureau schrijft dat de techgigant eerst nog enkele van zijn voorwaarden moet bijschaven op basis van feedback van klanten en concurrenten, al wordt daar niet verder op ingegaan.

Door de NFC-chip open te stellen, wordt het mogelijk om met iPhones contactloos te betalen via betaaldiensten van derden. Momenteel kan de chip alleen gebruikt worden om betalingen te verrichten via Apple Pay, maar na de invoering van Apples voorstel kunnen gebruikers bijvoorbeeld ook de app van hun bank gebruiken voor contactloze betalingen. De betalingen via betaaldiensten van derden kunnen alleen worden gedaan bij winkels binnen de Europese Economische Ruimte.

Hiermee zou een einde komen aan het antitrustonderzoek van de EC naar Apples mogelijke machtsmisbruik door het beperken van NFC. De Commissie stelt dat het beperken van de chip concurrentie met mobiele betaaldiensten verstoort en innovatie op het gebied van het gebruik van de telefoon als portemonnee beperkt. Boetes in zulke zaken kunnen oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Op Android-telefoons is de NFC-chip wel bruikbaar voor andere betaaldiensten dan die van Google.

Apple kondigde zijn plan om NFC in de EU open te stellen in januari aan. De EC keurde het voorstel in eerste instantie nog niet goed, omdat deze eerst feedback wilde verzamelen van onder andere klanten en concurrenten. Als de EC akkoord gaat, blijven de toezeggingen van Apple tien jaar van kracht.