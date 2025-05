Zilog stopt na 48 jaar met productie van originele Z80-processor

Zilog is na 48 jaar gestopt met de productie van de originele Z80-processor. Deze 8bit-cpu werd in talloze elektronica gebruikt, zoals de Game Boy, ZX Spectrum, ZX80-computer en grafische rekenmachines van Texas Instruments. De eZ80-processors blijven nog wel in productie.

Zilog laat klanten weten dat het stopt met de productie van de Z80-processor en dat de laatste bestellingen op 14 juni 2024 geplaatst kunnen worden. De microchips worden momenteel vooral nog gebruikt door hobbyisten die componenten van oude computers willen vervangen, of een nieuw systeem met een retro-Z80-cpu willen bouwen. Opvolgers als de Z180 en eZ80 blijven vooralsnog wel in productie, al zijn deze niet compatibel met het origineel.

De Z80 werd in 1976 ontworpen door Federico Faggin, die daarvoor bij Intel werkte aan cpu's als de 4004 en 8080. Het was de bedoeling dat de Z80 een geavanceerdere versie zou worden van de laatstgenoemde microchip. Dat werd een succes, want de Zilog-processor werd uiteindelijk een van de populairste en meestgebruikte cpu's uit het 8bit-tijdperk.

Talloze computers uit de jaren 70 en 80 zijn uitgerust met deze chip. Het gaat onder meer om gamingapparaten als de Nintendo Game Boy, Sega Master System en arcadekasten als Pac-Man, maar de cpu is ook te vinden in homecomputers als de ZX80, ZX Spectrum en Amstrad CPC en grafische rekenmachines van Texas Instruments. Daarnaast is de Z80 gebruikt voor verschillende militaire toepassingen.

Hoewel de Z80 in eerste instantie gebruikmaakte van nmos-technologie, bevat de huidige versie een cmos-ontwerp. Daardoor zijn kloksnelheden tot 20MHz mogelijk, terwijl de nmos-versie een frequentie van maximaal 10MHz weet te bereiken. Een 'moderne' cmos-Z80-processor kan overigens gewoon in een computer uit 1976 gemonteerd worden.

Een van de nauwste concurrenten van de Z80 is de 6502 van MOS Technology, die onder meer is gebruikt in het Nintendo Entertainment System, de 8bit-systemen van Atari en de Apple II-computer. Deze processor dateert uit 1975 en is ook nog in productie. Daarmee is de 6502 waarschijnlijk de microprocessor die het langst in productie is.