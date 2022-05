Werkende Apple I met zeldzame houten behuizing staat op eBay voor $1,5 miljoen

Op eBay is een werkend exemplaar van de Apple I aangeboden met een vraagprijs van 1,5 miljoen dollar. Het apparaat is een van in totaal 200 die gemaakt zijn. Er zijn er echter voor zover bekend maar zes die de houten behuizing van dit model hebben.

Naast de zeldzaamheid van het model, het feit dat Steve Wozniak hem zelf gebouwd heeft en de houten behuizing, is dit model ook in volledig functionerende toestand. Tijdens het Vintage Computer Festival West van 2019, in Californië, zou het apparaat urenlang gewerkt hebben. De enige aanpassingen die gedaan zijn, zijn het vervangen van de video- en keyboardconnectors om het apparaat werkende te houden. Inbegrepen is ook een Sony TV-115, 'zoals aanbevolen door Steve Jobs'.

De eigenaar kreeg hem in handen in 1978. De toenmalige eigenaar wilde hem inruilen bij een Canadese computerwinkel voor een Apple II omdat de I niet meer ondersteund werd. De winkel deed dat echter niet, maar stuurde de eigenaar door naar een particulier, die naar eigen zeggen 'op het eerste gezicht doorhad dat het een plekje in de geschiedenisboeken zou krijgen' en hem omruilde voor een Apple II. Het apparaat werd zorgvuldig bewaard totdat de eigenaar door een ander Apple I-verhaal in 2015 herinnerd werd aan die van hem. In de tussentijd is hij gerepareerd en tentoongesteld en hij staat dus nu te koop. De verkoper verwijst ook naar het Apple I Registry voor meer informatie.

De Apple I was, zoals de naam doet vermoeden, de eerste computer die Steve Jobs en Steve Wozniak in de garage van Jobs in Silicon Valley maakten. Er zijn er 200 van gemaakt, allemaal door Wozniak zelf. Om de productie te financieren, verkocht Wozniak zijn HP-65 rekenmachine voor 500 dollar en Jobs deed zijn VW Microbus van de hand. Destijds had de computer een vanafprijs van 666,66 dollar. De Apple I heeft een MOS 6502-cpu met een kloksnelkheid van 1MHz en 4 tot 8KB aan werkgeheugen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het apparaat de volledige 1,5 miljoen dollar gaat opleveren. Voorgaande veilingen van Apple I's in goede toestand leverden doorgaans tussen de 600.000 en 1 miljoen dollar op.