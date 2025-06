Win kaarten: meet-and-greet met Federico Faggin in het HomeComputerMuseum

Op zaterdag 8 juni krijgt het HomeComputerMuseum in Helmond hoog bezoek van niemand minder dan Federico Faggin. In samenwerking met eigenaar WHiZZi geven wij kaarten weg aan vier gelukkige tweakers die hier graag bij aanwezig zouden willen zijn. Het is tijdens deze bijzondere dag mogelijk om Federico te ontmoeten, mee te doen aan de vragensessie en natuurlijk rond te snuffelen in het museum.



De naam Federico Faggin zal wellicht niet bij iedereen direct een belletje doen rinkelen, maar de inmiddels 82-jarige Faggin speelde een belangrijke rol bij het ontwerp van de eerste commerciële microprocessor, de Intel 4004. Later gaf hij ook leiding aan de teams achter de Intel 8008 en 8080, waarbij hij zijn zelf uitgevonden mos-silicon-gatetechnologie gebruikte. Hij vervolgde zijn carrière als medeoprichter van onder meer Zilog en Synaptics, het bedrijf dat het touchpad introduceerde. Samen met zijn vrouw Elvia heeft Faggin een stichting opgericht die wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn financiert. De reden dat Federico een bezoek brengt aan Nederland, heeft te maken met zijn huidige project waarbij hij zich bezighoudt met AI en de vraag of die ooit intelligent wordt of zelfstandig kan denken. Hiervoor bezoekt hij enkele bedrijven en universiteiten.

Federico Faggin tijdens het Wired Next Fest in 2019. Bron: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Vrijwel het gehele levenswerk van Federico Faggin staat in het HomeComputerMuseum werkend op één locatie. Op 8 juni krijgt Federico eerst een privérondleiding, wat voor hem nog een verrassing is. Daarna opent het museum om 14.30 uur haar deuren voor bezoekers en start de meet-and-greet om 15.00 uur. Er volgt een vragensessie die afhankelijk van het aantal vragen ongeveer een halfuur zal duren, waarna het mogelijk is om een kort praatje met Federico te maken en eventueel met hem op de foto te gaan. Het evenement eindigt uiterlijk om 16.45 uur, maar het museum blijft open tot 18.00 uur om vrij rond te kijken.

