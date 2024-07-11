Apple moet onder EU-druk NFC-module openstellen voor betaalsystemen van derden

Apple gaat de NFC-chip op iPhones openstellen voor externe betaalproviders. Het bedrijf heeft daar een overeenkomst over gesloten met de Europese Commissie, die dat afdwong. Apple mag ook geen geld vragen voor die toegang.

De Europese Commissie heeft Apples voorstellen geaccepteerd voor het openstellen van de 'tap and go'-technologie in iPhones. Dat is Apples eigen betaalmethode op iOS via NFC. De Europese Commissie begon eerder een onderzoek omdat ze vermoedde dat Apple zijn marktmacht op dat gebied misbruikte. De Commissie hekelde specifiek dat Apple de dienst niet openstelde voor andere gebruikers.

Apple heeft nu, onder dreiging van een mogelijke boete na onderzoek, enkele voorstellen gedaan om thirdpartyontwikkelaars toegang te geven tot de NFC-module om betalingen te faciliteren. De belangrijkste toezegging is dat Apple die toegang gratis gaat geven en zonder de verplichting Apple Pay of Apple Wallet te gebruiken. Apple biedt toegang tot de NFC-module aan in Host Card Emulation-modus.

Ook gaat Apple de mogelijkheid bieden een alternatieve betaalmethode als standaard in te stellen. Verder moet het bedrijf een duidelijke procedure opstellen voor het toelaten van betaalproviders en moet het systemen opzetten waarmee het besluitvormingsproces kan worden gemonitord en waarmee klachten kunnen worden afgehandeld.

De Europese Commissie zegt dat de regels gelden voor alle gebruikers die een Apple ID hebben geregistreerd in de Europese Economische Ruimte. Ook krijgen ze toegang tot een portemonnee als ze tijdelijk buiten Europa reizen. De EC heeft begin dit jaar tests uitgevoerd en met betrokken partijen gesproken om te kijken of de regels goed kunnen worden toegepast.