Apple moet onder EU-druk NFC-module openstellen voor betaalsystemen van derden

Apple gaat de NFC-chip op iPhones openstellen voor externe betaalproviders. Het bedrijf heeft daar een overeenkomst over gesloten met de Europese Commissie, die dat afdwong. Apple mag ook geen geld vragen voor die toegang.

De Europese Commissie heeft Apples voorstellen geaccepteerd voor het openstellen van de 'tap and go'-technologie in iPhones. Dat is Apples eigen betaalmethode op iOS via NFC. De Europese Commissie begon eerder een onderzoek omdat ze vermoedde dat Apple zijn marktmacht op dat gebied misbruikte. De Commissie hekelde specifiek dat Apple de dienst niet openstelde voor andere gebruikers.

Apple heeft nu, onder dreiging van een mogelijke boete na onderzoek, enkele voorstellen gedaan om thirdpartyontwikkelaars toegang te geven tot de NFC-module om betalingen te faciliteren. De belangrijkste toezegging is dat Apple die toegang gratis gaat geven en zonder de verplichting Apple Pay of Apple Wallet te gebruiken. Apple biedt toegang tot de NFC-module aan in Host Card Emulation-modus.

Ook gaat Apple de mogelijkheid bieden een alternatieve betaalmethode als standaard in te stellen. Verder moet het bedrijf een duidelijke procedure opstellen voor het toelaten van betaalproviders en moet het systemen opzetten waarmee het besluitvormingsproces kan worden gemonitord en waarmee klachten kunnen worden afgehandeld.

De Europese Commissie zegt dat de regels gelden voor alle gebruikers die een Apple ID hebben geregistreerd in de Europese Economische Ruimte. Ook krijgen ze toegang tot een portemonnee als ze tijdelijk buiten Europa reizen. De EC heeft begin dit jaar tests uitgevoerd en met betrokken partijen gesproken om te kijken of de regels goed kunnen worden toegepast.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 14:17
153 • submitter: ronansoleste

11-07-2024 • 14:17

153

Submitter: ronansoleste

Lees meer

EU moet Duitser schadevergoeding betalen vanwege gebruik van Facebook-inlog
EU moet Duitser schadevergoeding betalen vanwege gebruik van Facebook-inlog Nieuws van 8 januari 2025
Belgische betaalapp bonsai stopt per 13 januari
Belgische betaalapp bonsai stopt per 13 januari Nieuws van 10 oktober 2024
Triodos ondersteunt Apple Pay voor iPhone en Watch
Triodos ondersteunt Apple Pay voor iPhone en Watch Nieuws van 20 augustus 2024
Apple stelt NFC-module ook open voor derden in landen buiten de EU
Apple stelt NFC-module ook open voor derden in landen buiten de EU Nieuws van 15 augustus 2024
Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars aan
Apple past onder druk van EU communicatieregels voor appontwikkelaars aan Nieuws van 8 augustus 2024
ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - update
ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - update Nieuws van 9 juli 2024
Gerucht: Apple en EU bereiken akkoord over NFC-betalingen
Gerucht: Apple en EU bereiken akkoord over NFC-betalingen Nieuws van 18 juni 2024
Reuters: EC gaat akkoord met Apples voorstel om NFC open te stellen op iPhones
Reuters: EC gaat akkoord met Apples voorstel om NFC open te stellen op iPhones Nieuws van 20 april 2024
Amerikaanse Justitie klaagt Apple aan om beperken concurrentie smartphones
Amerikaanse Justitie klaagt Apple aan om beperken concurrentie smartphones Nieuws van 21 maart 2024
Apple brengt iOS 17.4 uit met ondersteuning voor appwinkels van derden
Apple brengt iOS 17.4 uit met ondersteuning voor appwinkels van derden Nieuws van 6 maart 2024
Apple wil NFC openstellen voor andere betaaldiensten in de EU
Apple wil NFC openstellen voor andere betaaldiensten in de EU Nieuws van 19 januari 2024
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Apple iPhone Europese Commissie Nfc

Reacties (153)

-Moderatie-faq
153
152
67
2
0
70
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
M3m3nt0m0r1 11 juli 2024 14:19
Ik hoop niet dat banken nu gaan besluiten om Apple Pay te dumpen.
Vind hoe Apple Pay nu werkt perfect qua afschermen van betalingen.
Sando @M3m3nt0m0r111 juli 2024 14:47
Vind hoe Apple Pay nu werkt perfect qua afschermen van betalingen.
Wat is er perfect aan? Je zou het 'acceptabel' kunnen noemen, maar het tijdstip van de betaling kan aan je locatie gelinkt worden om te zien bij welke winkels en dienstverleners je hebt betaald. Dat noem je metadata, en metadata is volgens adverteerders, opsporingsdiensten, verzekeraars en criminelen één van de meest waardevolle vormen van data.
Stroper @Sando11 juli 2024 15:16
Dat geldt voor elke elektronische betaling, als je dat niet wil moet je cash-only gaan.
Sando @Stroper11 juli 2024 16:41
Dat geldt voor elke elektronische betaling
Dat is niet waar, er zijn ook apps die je locatie niet verzamelen. Het enige dat je moet doen is geen dienst van Apple of Google gebruiken, omdat zij via GMS/GLS en ALS sowieso je locatie al weten. Je wilt die twee vormen van metadata (locatie + betaaltijdstip) niet bij de zelfde middle man hebben, of anders geen middle man gebruiken. Hopelijk komt er met deze afgedwongen openstelling nu ook bij Apple een alternatief waarbij je kunt betalen zonder middle man.
Stroper @Sando11 juli 2024 17:39
Elke electronische betaalterminaal heeft een vaste locatie of hoogstens een geografisch beperkte ruimte(ijsjeswagen).
Als je met je kaart betaalt om 9:30 bij bakker om de hoek, dan weet je bank en elke app die je daarbij gebruikt dat je daar om 9:30 bent geweest.
Overigens weet Apple dit niet, aangezien de betaalgegevens gewoon op het toestel blijven. Ze zitten zelf niet in een backup.
iAR @Sando11 juli 2024 17:07
Zoals @Stroper zegt, dat kan met elke betaling die niet cash is. Ik vraag me alleen af hoeveel van deze data buiten jouw profiel voor advertenties wordt gebruikt, vooral (alleen) bij Google.
Donstil
@M3m3nt0m0r111 juli 2024 14:37
Ik hoop niet dat banken nu gaan besluiten om Apple Pay te dumpen.
Vind hoe Apple Pay nu werkt perfect qua afschermen van betalingen.
Inderdaad, deze zet is bedoeld om de consument de keuze te geven, niet om die keuze van Apple naar de banken te verplaatsen.

Gelukkig zien we bij Android een shift naar Apple Google Pay dus met een beetje geluk blijft het op iOS allemaal gewoon hetzelfde.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:21]

nst6ldr @Donstil11 juli 2024 15:11
[...]

Gelukkig zien we bij Android een shift naar Apple Google Pay dus met een beetje geluk blijft het op iOS allemaal gewoon hetzelfde.
Daar is niks 'gelukkig' aan, als je geen big tech in je leven wilt ben je tegenwoordig defacto overgeleverd aan je betaalpas.
Donstil
@nst6ldr11 juli 2024 16:20
Daar is niks 'gelukkig' aan, als je geen big tech in je leven wilt ben je tegenwoordig defacto overgeleverd aan je betaalpas.
En cash, wordt minder maar er is gelukkig keuze als je niet met “big tech” wilt werken.
Halo_Master @Donstil12 juli 2024 07:58
Tja, als je veel cash opneemt , komt de bank ook weer even om de hoek en moet je bewijzen dat je geen witwas praktijken faciliteert. Dat is dan ook wettelijk bepaalt dat banken in sommige gevallen dan onderzoek moeten gaan doen.
david-v @Donstil11 juli 2024 16:01
Gelukkig zien we bij Android een shift naar Apple Pay
Je bedoelt denk ik Google Pay ;)
Donstil
@david-v11 juli 2024 16:16
[...]


Je bedoelt denk ik Google Pay ;)
Ah ja uiteraard.
watercoolertje
@M3m3nt0m0r111 juli 2024 14:34
Ik hoop niet dat banken nu gaan besluiten om Apple Pay te dumpen.
Je hoeft alleen maar naar Android te kijken om te weten dat het hoogst onwaarschijnlijk is. Daar schakelen alle Nederlandse banken namelijk vrijwillig over naar Google Pay ipv hun eigen implementatie (en dat helemaal zonder dwang zoals bij Apple)...
Vind hoe Apple Pay nu werkt perfect qua afschermen van betalingen.
Afschermen van wie? Van Apple? Dat is het per definitie toch als het niet via Apple loopt :P

Bij een betaling in een winkel (daarvoor gebruik je NFC betalen toch?) weet de bank nog steeds aan welke winkel je je geld uitgeeft.
ShadLink @watercoolertje11 juli 2024 14:38
Apple pay betalingen lopen via dezelfde wegen als een gewone pinbetaling. Direct via je bank dus. Apple ziet er niets van. Plus worden je betaalkaarten lokaal in de secure enclave opgeslagen, dus kan niemand van buitenaf er zonder je authenticatie bij. Een gewone bankapp zal minder snel een beveiliging via de secure enclave gaan opzetten. Met alle gevolgen van dien (skimmen).

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:21]

Jazco2nd @ShadLink11 juli 2024 15:23
Je ziet toch gewoon de history van betalingen in Apple Pay :*)
Gewoon in de cloud opgeslagen dus.. niet alleen bij je bank?
lenwar
@Jazco2nd11 juli 2024 16:01
Er staat in het tekstje dat ik de betalingen zie die ik met ‘dit toestel’ heb gedaan. Ik zie op m’n tablet niet de betalingen die ik met m’n telefoon heb gedaan.

Wat ik heb begrepen is dat ze alleen op het toestel opgeslagen zijn. Waarschijnlijk komen ze versleuteld in een back-up. Dat zou ik niet weten. 😊
david-v @Jazco2nd11 juli 2024 15:59
Dat jij het kan zien betekent niet dat Apple het kan zien. Een WhatsApp of Signal bericht kan alleen de ontvanger lezen, meta of Signal kunnen niet meelezen.
Blokker_1999
@david-v11 juli 2024 16:13
Apple zit er als verwerker mee tussen. Natuurlijk hebben zij ook die transactiegegevens. Bij een conflict moet iedere partij in een transactie zich kunnen verantwoorden.
david-v @Blokker_199911 juli 2024 17:58
Is het niet zo dat Apple alleen het nfc gedeelte faciliteert (tokenization card) en dat visa/mastercard de daadwerkelijke verwerking doet?
ronansoleste @david-v11 juli 2024 19:07
klopt. maar apple en google gebruiken vervolgens ook deze transactie data om profielen te maken.
jij als gebruiker betaald hier gewoon met je data voor het gemak van gebruik.
OkselFris @Blokker_199911 juli 2024 18:57
Niet dus.
https://www.aboutprivacy....Apple%20servers%20bewaard.
Jazco2nd @OkselFris11 juli 2024 20:20
Dat ze de data niet commercieel gebruiken, wil niet zeggen dat ze geen data verwerker zijn he.
Jazco2nd @david-v11 juli 2024 20:21
Je WhatsApp berichten worden volgens de algemene voorwaarden juist wel verwerkt voor marketing doeleinden. Het versleutelen gebeurd daarna.
david-v @Jazco2nd11 juli 2024 21:44
Oh vertel, waar heb je dat nou weer vandaan? Niet dat ik meta vertrouw maar wat jij hier zegt is absoluut niet waar bij normale WhatsApp gesprekken. WhatsApp Business is een heel ander verhaal.
Jazco2nd @david-v11 juli 2024 22:23
nieuws: WhatsApp verplicht alsnog nieuwe privacyvoorwaarden met verplicht dat...
(Uitgesteld voor EU gebruikers na ophef).

WhatsApp Business hele doel is communiceren met particuliere whatsappers ;)
david-v @Jazco2nd11 juli 2024 23:44
En hoe gegevens gedeeld in gesprekken met bedrijven op WhatsApp terecht kunnen komen bij Facebook, als bedrijven gebruik maken van een koppeling van WhatsApp for Business met andere Facebookdiensten
Ofwel dit gaat om de communicatie tussen een gebruiker en een bedrijf die gebruik maakt van WhatsApp Business, zoals ik al zei. Het gesprek wat jij hebt met andere gebruikers valt hier totaal niet onder een wordt uiteraard niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

WhatsApp Business is wat dat betreft een heel ander verhaal.
Geim @Jazco2nd11 juli 2024 15:48
Je ziet toch gewoon de history van betalingen in Apple Pay :*)
Ik zie ze in mijn wallet, maar is dat niet gewoon aan de betreffende app gekoppeld?
watercoolertje
@ShadLink11 juli 2024 14:39
Apple pay betalingen lopen via dezelfde wegen als een gewone pinbetaling. Direct via je bank dus. Apple ziet er niets van.
Beter lezen svp :) Ik zeg helemaal niet dat Apple mee kan kijken...
Plus worden je betaalkaarten lokaal in de secure enclave opgeslagen, dus kan niemand van buitenaf er zonder je authenticatie bij. Een gewone bankapp zal minder snel een beveiliging via de secure enclave gaan opzetten. Met alle gevolgen van dien (skimmen).
Andere kunnen die enclave toch ook gebruiken? Of moet de EC daar ook weer/nog achteraan? Waarom is het volgens jou dan waarschijnlijk dat banken die enclave niet zouden gebruiken? Naar mijn idee wil je gewoon van het negatiefste uitgaan want dan komt jouw voorkeur beter uit de verf :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:21]

ShadLink @watercoolertje11 juli 2024 14:45
Andere kunnen die enclave toch ook gebruiken? Of moet de EC daar ook weer/nog achteraan? Waarom is het volgens jou dan waarschijnlijk dat banken die enclave niet zouden gebruiken? Juist je wilt gewoon van het negatiefste uitgaan want dan komt jouw voorkeur beter uit de verf :)
Er zijn idd Apis voor om data via de enclave te beveiligen. Maar dat wordt niet afgedwongen.
quote: bron
HCE allows to securely store payment credentials and complete transactions using NFC, without relying on an in-device secure element.
Die laatste drie woordjes zeggen meer dan genoeg.
watercoolertje
@ShadLink11 juli 2024 14:46
Die laatste drie woordjes zeggen meer dan genoeg.
Ja wat dan? Dat er apps zijn die dat niet doen? Kan toch, ga je lekker naar een andere bank :)

PS de laatste 3 woorden zijn:
in-device secure element
Dat zegt helemaal niks zonder de rest van de zin :P

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:21]

familyman @watercoolertje11 juli 2024 15:28
Without relying on, maakt het eng
wiezalditzijn @ShadLink11 juli 2024 18:16
Kan Apple er niet bij? De Wallet app laat gewoon alle transacties zien
david-v @wiezalditzijn11 juli 2024 21:47
Jij kan er wel bij. Maar Apple niet.
DLeijen @wiezalditzijn11 juli 2024 21:49
Alleen op het device zelf. De transacties van m’n iPhone zijn niet te zijn bij. De transacties op de iPad en andersom, en als je een wipe doet en de backup terugzet zijn alle transacties weg.
Byron010 @M3m3nt0m0r111 juli 2024 14:21
Dat hebben ze vroeger ook gedaan op android, en tegenwoordig draaien ze bijna allemaal die keuze om en gaan ze terug naar Google Pay/Wallet. Ik zou me dus geen zorgen maken.
bzzzt
@Byron01011 juli 2024 14:31
Het houdt tenminste Apple wel 'eerlijk': als het goedkoper is voor banken om Apple pay te gebruiken zullen ze dat doen, maar zodra Apple zou besluiten de tarieven extreem te verhogen kunnen banken er voor kiezen het zelf te doen.
pookie79 @bzzzt11 juli 2024 15:39
Wat ik van een dev bij abn-amro had begrepen is het niet goedkoper maar duurder via Google/Apple maar de reden is voornamelijk risico afdekken. Nu is de techgigant verantwoordelijk en anders zijzelf. En de extra kosten kunnen ze gewoon in rekening brengen.

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 22 juli 2024 13:21]

bzzzt
@pookie7911 juli 2024 15:49
Als je puur kijkt naar het developen van de software zou het best goedkoper kunnen zijn, maar wat veel ontwikkelaars vergeten is dat er continu onderhoud nodig is.
Daarnaast betekent dat 'risico afdekken' dus ook dat je dedicated personeel houdt voor het onderhouden en vooral monitoren van activiteit en voorkomen van misbruik. Als je al die kosten optelt is het waarschijnlijk voordeliger om de hele handel inclusief aansprakelijkheid bij risico richting Google/Apple af te schuiven.
pookie79 @bzzzt11 juli 2024 15:54
Het ging meer om het risico van een grote schade, die wilde ze niet dekken. De kosten voor Apple/Google zijn aanzienlijk en zelf doen was zeker niet duurder. Maar er is gewoon geen partij die de eventuele schade kan/wil verzekeren. Daarvoor is het bedrag van alle dagelijkse transacties gewoon te hoog.
bzzzt
@pookie7911 juli 2024 15:59
Als Apple/Google daar wel garant voor kunnen staan is dat toch echt iets wat ze meer kunnen bieden en als verzekeringen dat niet aan durven zonder certificatie moet je de prijs van die certificatie ook meewegen bij de ontwikkelkosten.
pookie79 @bzzzt12 juli 2024 08:21
Ik zou het onder beheerkosten stoppen en niet ontwikkelkosten maar verder zeker waar. Als zo'n certifiaat mogelijk was. Ze moeten zelf voor een groot deel garant staan, dat zouden ook kosten beteken. Kosten waren wat lager intern maar als het misgaat kost het gewoon klanten, geld enz. Als je zonder al te veel moeite het kan uitbesteden en kosten kan doorrekenen naar de klant is het het geen rare keuze.
david-v @pookie7911 juli 2024 17:54
ik vraag me dan af om welke fraude het dan gaat. Persoonlijke fraude, ofwel individueel, waarbij iemand met een truuk wordt misleid om een nfc betaling te doen, of om grootschalige fraude waarbij zonder tussenkomst van de gebruiker misbruik wordt gemaakt van het systeem. Persoonlijke individuele schade zal Google of Apple pay ook niet zomaar vergoeden lijkt mij. Misbruik van het systeem voor grootschalige fraude dan weer wel.
pookie79 @david-v12 juli 2024 08:26
Geen idee. Waarschijnlijk moet de bank zelf persoonlijke schade vergoeden, dat doen de meesten nu ook al. (op 1 na). Als het via een systeem van Apple of Google mogelijk is om eenvoudig mensen op te lichten zijn zij ook verantwoordelijk. Maar het gaat meer denk ik om grotere problemen zoals verkeerde overschrijvingen een dag lang door een bug, of hack rechtstreeks op de systemen.
Kafka @bzzzt11 juli 2024 18:35
developen = ontwikkelen. Is toch niet zo moeilijk?
vrow @Kafka11 juli 2024 20:14
Ja, en dedicated is toegewijd :-)

En Tweakers zijn prutsers :-)

[Reactie gewijzigd door vrow op 22 juli 2024 13:21]

sircampalot @pookie7911 juli 2024 16:09
de prijs=kosten*risico.
Enkel naar de kosten kijken is te kort door de bocht.
Per saldo zou de prijs via de techgigant dus lager kunnen liggen.
pookie79 @sircampalot12 juli 2024 08:16
Zou kunnen. Is niet het geval hier, maar zou zeker kunnen. Al ken ik de formule niet dat kosten maal risico de prijs zou zijn.
sircampalot @pookie7913 juli 2024 14:44
Het is geen officiële formule.
Je kan er ook voor kiezen kosten en risico bij elkaar op te tellen.
Het gaat erom risico gezien moet worden als onderdeel van de prijs.
TimToady @pookie7911 juli 2024 17:14
Verantwoordelijk voor de werking van de app, dat is niet zo spannend iets met de app loos, opnieuw installeren, done.
Fraudegevallen zijn nog steeds verantwoordelijkheid kaartverstrekker en dat zijn complexe zaken.
n4m3l355 @bzzzt11 juli 2024 15:42
Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar het zou niet Apple zijn als ze weer iets bijzonders doen waardoor het financieel, technisch niet interessant is. Waarna Apple weer de boel jaren kan traineren, weer miljoenen kan vangen dankzij wangedrag en tegen de tijd dat ze NFC naar de spirit of the law opengooien we weer een heel nieuwe techniek gebruiken.

Apple heeft nog nooit iets van zichzelf gedaan en nog nooit iets zo uitgevoerd dat het daadwerkelijk aantrekkelijk is. Dus leuk dat de EU Apple onder druk zet, maar dit is enkel het gevolg om een hoge boete te ontlopen. Straffen blijven uit, wangedrag blijft beloond, Apple blijft Apple.
Donvermicelli @n4m3l35511 juli 2024 20:56
Apple heeft nog nooit iets van zichzelf gedaan en nog nooit iets zo uitgevoerd dat het daadwerkelijk aantrekkelijk is.
Als dit waar is dan zou Apple ook totaal geen marktaandeel meer hebben, genoeg alternative hardware en software in de markt. En als Apple een verwaarloosbaar marktaandeel heeft waarom komen ze dan in aanmerking voor verscherpt toezicht door de EU?
sigmundfreund @M3m3nt0m0r111 juli 2024 14:33
Als het werkt zoals Apple Pay zelf: dus op al je apparaten, met de brede ondersteuning van Apple Pay en met het zelfde gemak (double-click en dan face/touchid) dan heb ik er weinig moeite mee.

Als het stappen gaat toevoegen in het proces van betalen dan is het matig en hoop ik dat support blijft bestaan.
Rabbithole @sigmundfreund11 juli 2024 14:47
Onderdeel van de overeenkomst is juist dat het net zo eenvoudig moet werken als Apple Pay nu werkt, dus met double tap en o.a. Face-ID, dus denk dat we ons over gebruiksgemak gelukkig geen zorgen hoeven te maken. Enige waar ik benieuwd naar ben is hoe ze dan meerdere aanbieders gaan combineren, nu heb ik de ING-kaart en een creditcard van ICS beide in Apple Pay. Als één van beide overstapt naar een eigen implementatie, ben ik benieuwd of je nog net zo gemakkelijk van kaart wisselt.

Uit het persbericht van de EC:
To enable users to easily set an HCE payment app as their default app for payments in stores and to use relevant functionalities such as Field Detect (which opens the user's default payment app when a locked iPhone is presented to an NFC reader), Double-click (which launches the default payment app when double clicking the phone's side or home button), and authentication tools such as Touch ID, Face ID, and device passcode.

[Reactie gewijzigd door Rabbithole op 22 juli 2024 13:21]

fsfikke @Rabbithole11 juli 2024 18:23
Onderdeel van de overeenkomst is juist dat het net zo eenvoudig moet werken als Apple Pay nu werkt
Dat gaat dus nooit gebeuren. Ik zal vanuit een ING app niet mijn ABN/Amex/etc. pasje kunnen selecteren.
kodak @M3m3nt0m0r111 juli 2024 15:11
Apple pay schermt slechts een deel van je betaalgedrag af. Dat kun je prima vinden, maar andere klanten en banken kunnen daar anders over denken. Het zal dus afhankelijk zijn van hoe aantrekkelijk het alternatieve aanbod opgezet kan worden vergeleken met apple pay. Apple kan bijvoorbeeld de afspraak gemaakt hebben dat ze een zelfde soort inzicht in het betaalgedrag mogen hebben als een andere betaalbedrijf diensten via de apple apparatuur en software wil aanbieden. Of dat ze moeten toelaten maar vergeleken met concurrenten wel een aanzienlijke kosten in rekening bregen voor gebruik en zelf een lager bedrag kunnen vragen om apple pay aantrekkelijk te houden.
Aan de andere kant, het alternatief wat er komt is ook niet zomaar slechter. Dus net doen alsof Apple pay perfect zou zijn lijkt me geen verstand uitgangspunt, juist om te voorkomen dat je jezelf te kort doet.
DLeijen @kodak11 juli 2024 21:55
Het schermt meer af dan je bank doet als je met een gewone pinpas betaald. Wat zou je voor extra afscherming willen?

Voor zo ver ik kan zien heeft de verkopende partij enkel nog zicht op het tijdstip en het bedrag, de verdere info bij de transactie is een unieke token voor gegenereerd.
vmachiel @M3m3nt0m0r111 juli 2024 15:10
Precies, ik deel je hoop!
SunnieNL @M3m3nt0m0r111 juli 2024 15:38
Dat lijkt nu te laat. Het is niet voor niets dat de meeste banken door deze instelling gekozen hebben om de eigen ontwikkeling te laten vallen en te gaan voor Android Pay en Apple Pay. Voor de banken is dat veel minder gezeur en daarnaast goedkoper omdat ze zelf niets aan infrastructuur hoeven op te zetten.
iAR @M3m3nt0m0r111 juli 2024 17:05
Ze hebben net al hun eigen nfc oplossingen gedumpt, dus dat zal wel niet. Deze maatregel komt dan ook als mosterd na de maaltijd.
Kan me niet voorstellen dat iemand Google Pay op z’n iPhone gaat gebruiken.
Armselig @M3m3nt0m0r111 juli 2024 21:22
Ik hoop niet dat banken nu gaan besluiten om Apple Pay te dumpen.
Blijkbaar niet:
Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat banken stoppen met Apple Pay, dat is immers onwijs populair onder klanten.
https://nos.nl/artikel/25...ple-pay-onder-druk-van-eu
Sando 11 juli 2024 14:22
Too little too late toch, Big Corps heeft al gewonnen.

In plaats van dat banken strijden om de vrijheid een onafhankelijke implementatie te maken bij Apple zoals ze die ook bij Google hebben, zien ze juist dat het wel lekker goedkoop* is om de implementatie van Big Tech te omarmen, en gaan ze bij Google nu hun eigen vrijheid inleveren in plaats van die bij Apple te claimen.

nieuws: ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - u...
nieuws: ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos b...

*) Het enige dat de klant moet betalen is privacy in de vorm van metadata - de tijdstippen van betalingen die te koppelen zijn aan de locatie en dus de eigenaar van de pinterminal. Maar zo heeft de bank verder geen kosten.
edit:
Bizar dat dit 6 keer irrelevant wordt gemod. 8)7

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:21]

bzzzt
@Sando11 juli 2024 14:33
Het is natuurlijk ook best idioot dat iedere bank z'n eigen digitale betaal implementatie zou moeten bouwen als ze ook die van het platform kunnen gebruiken.
nst6ldr @bzzzt11 juli 2024 15:38
Dat slaat kant noch wal, op die manier kan je het bestaan van iPhones ook wegredeneren: die toestellen doen precies hetzelfde als een Android, weg ermee.

Daar zit ook gelijk het probleem, Google is al veel te machtig.
bzzzt
@nst6ldr11 juli 2024 15:45
Concurrentie is 1 ding, maar het is toch absurd dat duizenden banken hun eigen NFC betaalsoftware zouden moeten aanleveren?
Net als dat er geen markt is voor duizenden besturingssystemen, mobieltjes fabrikanten, auto's en andere dingen die gewoon handen vol geld kosten om te organiseren. Speaking of bullshit jobs...
nst6ldr @bzzzt11 juli 2024 15:51
Ik zie nog steeds het verschil niet: Apple heeft behoorlijk wat software engineers, designers en andere mensen in dienst om ieder jaar een apparaat uit te brengen wat precies hetzelfde doet als een Android.

Er bestaan overigens gewoon meerdere betaalnetwerken, providers, etc. Is dat ook allemaal onzin? Waarom hebben we überhaubt meerdere banken? Dat zijn bedrijven waarbij de medewerkers nagenoeg hetzelfde doen, alleen met een ander logo op hun visitekaartje.

Ik kan wél meerdere redenen verzinnen om niet alles bij Google Pay onder te willen brengen: Google is al te machtig, heeft belang bij jouw betaalgedrag, verankerd nog méér hun dominante positie, etc.
bzzzt
@nst6ldr11 juli 2024 15:58
Je denkt toch niet echt dat die banken allemaal hun eigen back end software bouwen? En hun eigen geldautomaat en pinpas fabriek hebben?

Ik ben echt niet tegen concurrentie en het hebben van een paar alternatieven maar gezien het aantal banken op de wereld denk ik niet dat betaalsoftware duizenden keren opnieuw schrijven een economisch interessante investering is.
nst6ldr @bzzzt11 juli 2024 16:07
Je denkt toch niet echt dat die banken allemaal hun eigen back end software bouwen? En hun eigen geldautomaat en pinpas fabriek hebben?
Inderdaad, dus waarom zou de bedrijfsvoering zelf niet ook gecentraliseerd kunnen worden? Dat is de gedachtenlijn die ik bij jou volg.
Ik ben echt niet tegen concurrentie en het hebben van een paar alternatieven maar gezien het aantal banken op de wereld denk ik niet dat betaalsoftware duizenden keren opnieuw schrijven een economisch interessante investering is.
En dan vind jij het antwoord dat één partij met datahonger de uitgelezen kandidaat is om dat werk dan te gaan doen?
bzzzt
@nst6ldr12 juli 2024 09:16
[...]
Inderdaad, dus waarom zou de bedrijfsvoering zelf niet ook gecentraliseerd kunnen worden? Dat is de gedachtenlijn die ik bij jou volg.
Ook op een vrije markt is er niet per se ruimte voor honderden of duizenden bedrijven qua productontwikkeling e.d. In de praktijk zie je dat op markten met veel partijen daar ook vaak 'onder water' wordt gecentraliseerd (bv door hun platform in te kopen bij partijen waar er in de praktijk maar een paar van zijn). Dus eigenlijk precies hetzelfde als Apple/Google betaaloplossing in te kopen.
En dan vind jij het antwoord dat één partij met datahonger de uitgelezen kandidaat is om dat werk dan te gaan doen?
Ik vind het een beetje non-argument. Als we het allemaal problematisch vinden wat één partij van ons te weten komt moeten we in wetgeving regelen wat er wel en niet mag met deze data (AVG is een goede stap geweest wat dat betreft).
Zeker in de ICT zie je dat door netwerk effecten toch steeds natuurlijke monopolies ontstaan. Google vermijden heeft geen enkele zin als er daardoor een andere monopolistische reus ontstaat.
nst6ldr @bzzzt12 juli 2024 10:08
Over non-argumenten gesproken: in je eerste alinea ga je vol in open de vrije markt, maar in je tweede alinea heb je klaarblijkelijk niet van stemmen met je portemonee gehoord.

Met zo'n fatalistische insteek snap ik dat je argumenten uit de weg gaat door je eigen verantwoordelijkheid bij de staat neer te leggen (niet dat big tech de drang voelt zich naar de geest van de wet te conformeren overigens). Exact die houding maakt dat we nu last van een monopolie hebben.
Martijn.C.V @Sando11 juli 2024 14:24
Misschien deze slag, maar niet de oorlog. Eerst was het dweilen met de kraan open, nu is op zn minst de kraan dichtgedraaid.

Misschien zijn we net te laat met precies dit onderwerp, maar wie weet bedenken de banken zich nog. Dat is op zn allerminst een optie nu. Of andere banken die wel privacy-bewuster bezig willen zijn, die kunnen nu.

En misschien dat bij dit exacte onderwerp de schade al geschied is, maar het feit dat de EU een bedrijf als Apple kan laten bijsturen betekent dat we grond aan het terugwinnen zijn :)
Tel @Sando11 juli 2024 14:32
Tja eens. Ik zie het toch nog als licht positief: Monopolie kan worden doorbroken, al is de enige partij die dat succesvol zou kunnen op dit moment Google. Duopolie is nog steeds niet optimaal, maar dan is er tenminste wat concurrentie op kosten die door de banken gemaakt moet worden. En niet Apple die als dictator de transactie kosten kan bepalen.
Thomg @Sando11 juli 2024 16:56
Hoezo? Het hele punt is dat als Apple vervolgens "haha ik heb monopolie prijzen x5 en anders lekker puh mogen jullie uitleggen waarom klanten ineens niet meer kunnen betalen met hun telefoon" gecountered kan worden door de banken zelf van "fine, I'll do it myself". Door alleen de deur open te forceren moet Apple de prijzen "redelijk" houden.

Zeer zorgwekkend dat veel comments niet inzien dat deze regel ook hun flink zal helpen, ook al zweren ze bij Apple Pay.

[Reactie gewijzigd door Thomg op 22 juli 2024 13:21]

Awesomehobo 11 juli 2024 14:20
Goed dat dit gebeurd hoor, echter lijkt dit wel te gebeuren op een moment dat veel (Nederlandse) banken juist afzien van hun eigen betaalmethode, bijvoorbeeld 2 dagen terug nog de ING:
nieuws: ING stopt ondersteuning contactloos betalen via eigen Android-app - u...
Powergrim @Awesomehobo11 juli 2024 14:23
En hoop ik dus niet dat ik straks Google Pay op mijn iPhone moet gaan zetten om te kunnen betalen met mijn bank-app. Dat zou te gek voor woorden zijn. De keuze voor payment providers ligt niet bij de klant maar bij de app-maker. Als die massaal kiezen voor andere of slechtere provider kan ik als klant geen kant op.
Awesomehobo @Powergrim11 juli 2024 14:27
Als je momenteel Apple Pay gebruikt zal je niets van deze wijziging merken, het stelt enkel meer opties beschikbaar aan betaal-apps. Apple Pay zal gewoon blijven werken zoals het nu doet, en de 'standaard' betaaloptie blijven.

Banken stoppen zelf dus wel steeds meer met contactloos betalen via hun app, dan zou je dat op een iPhone dus via Apple Pay moeten doen, maar dat staat los van de wijziging uit dit artikel.
ShadLink @Awesomehobo11 juli 2024 14:32
Als je momenteel Apple Pay gebruikt zal je niets van deze wijziging merken, het stelt enkel meer opties beschikbaar aan betaal-apps. Apple Pay zal gewoon blijven werken zoals het nu doet, en de 'standaard' betaaloptie blijven.
WAAR staat dat? Nergens. Integendeel, het staat exact in de tekst dat er geen verplichting is om Apple Pay te ondersteunen...
De belangrijkste toezegging is dat Apple die toegang gratis gaat geven en zonder de verplichting Apple Pay of Apple Wallet te gebruiken.
dehardstyler @ShadLink11 juli 2024 15:44
Mooi toch, zoals het nu op Android werkt. Zo kan een bank zelf bepalen of ze met Google / Apple in zee gaan of het gewoon zelf gaan regelen. En jij kan vervolgens zelf kiezen of je dan zaken doet met die bank ja of nee. De ideale wereld, allemaal keuzes. Dat bevorderd concurrentie en zorgt er ook voor dat Google / Apple de tarieven niet kan blijven verhogen bijvoorbeeld, want dan gaan banken het gewoon weer zelf regelen / mensen stappen over. Zo hoort het in een open markt.
Awesomehobo @ShadLink12 juli 2024 07:04
Er staat in de tekst die je quote dat er geen verplichting is om de betaalmethode van een derde partij via Apple Pay of Apple Wallet te laten verlopen, waardoor Apple dus geen royalties kan vragen. Er wordt dus direct toegang gegeven tot de NFC chip in plaats van dit te forceren via Apple Pay of Wallet.

Dat staat compleet los van mijn comment, waarin ik aangeef dat als je momenteel Apple Pay gebruikt, en van plan bent dat te blijven gebruiken, dat gewoon kan zonder enige impact op jouw huidige manier van gebruiken. Apple Pay en Wallet blijven gewoon werken zoals ze nu doen, er worden enkel mogelijkheden voor alternatieven toegevoegd, buiten Apple Pay en Wallet om.
Dat de mogelijkheid er is om extra betaalopties toe te voegen, zal niet betekenen dat iedereen zich opeens terugtrekt uit Apple Pay / Wallet.

[Reactie gewijzigd door Awesomehobo op 22 juli 2024 13:21]

Verwijderd @Powergrim12 juli 2024 07:21
Dat zie je nu ook op android, recentelijk nog bij de ING. Die geven hun eigen contactloze implementatie op en kiezen voor google pay, en niets wat ik er tegen kan doen als gebruiker.
Martijn.C.V 11 juli 2024 14:20
Hulde. Het is ons toch langzaamaan als EU aan het lukken om die grote bedrijven terug in het gareel te krijgen, ik word hier blij van. I.p.v. te lachen en de -al lang ingecalculeerde- wisselgeldboete betalen ondernemen ze nu toch wel echt actie.

Wil je lekker bij alles van Apple blijven? Leef je uit.
Wil je iets anders proberen, mogelijk omdat het meer service bied, of beter aansluit op wat je wilt? Leef je ook uit!

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 22 juli 2024 13:21]

ShadLink @Martijn.C.V11 juli 2024 14:27
Wil je lekker bij alles van Apple blijven? Leef je uit.
De belangrijkste toezegging is dat Apple die toegang gratis gaat geven en zonder de verplichting Apple Pay of Apple Wallet te gebruiken.
Banken gaan straks massaal Apple Pay ondersteuning laten vallen. Waardoor je met slecht onderhoudde apps moet gaan zitten knutselen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:21]

kvdveer @ShadLink11 juli 2024 14:32
Dat is op Android ook niet gebeurd, dus zo'n vaart zal het niet lopen.

Apple heeft nu echter niet meer de mogelijkheid om onredelijke bedragen te vragen voor Apple Pay en Apple Wallet, want zodra ze dat doen, gaan de banken wel eigen apps ontwikkelen. Zo is er concurrentie op dit vlak, en dat is uiteindelijk juist goed voor consumenten.
ShadLink @kvdveer11 juli 2024 14:36
Apple Pay is gratis, enkel wordt er per transactie een klein bedrag (vergelijkbaar met een gewone pintransactie) gevraagd van de bank.

"Dat is op Android ook niet gebeurd..."

Ken je het gezegde: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst?
Wolfos @ShadLink11 juli 2024 14:56
Tja, en bij digitale distributie betalen we inmiddels 30% omdat er toch geen keuze is. Die 0.15% van Apple Pay is inderdaad niet buitensporig vergeleken met alternatieven, maar door banken de keuze te geven hebben ze een stok achter de deur voor het geval Apple besluit dat de resultaten van hun laatste kwartaal tegenvallen.
Aaargh! @Wolfos11 juli 2024 15:25
Tja, en bij digitale distributie betalen we inmiddels 30% omdat er toch geen keuze is.
Die 30% *is* het alternatief. Voordat we de app store hadden waar je 30% moet afdragen mocht je blij zijn als je 30% mocht houden.

Zoek eens in de archieven naar de reacties op oorspronkelijke aankondiging van de App Store, developers waren laaien enthousiast over die 30%.
Byron010 @ShadLink11 juli 2024 15:07
Je gekozen gezegde is ook op je eigen opmerking van toepassing...

Hoe weet je dat banken massaal ondersteuning laten vallen?
Hoe weet je dat de mogelijke nieuwe app slecht onderhouden gaan zijn?
Hoe weet je dat je er mee moet gaan zitten knutselen?
ShadLink @Byron01011 juli 2024 15:15
Je gekozen gezegde is ook op je eigen opmerking van toepassing...

Hoe weet je dat banken massaal ondersteuning laten vallen?
Anders zou dat niet zo expliciet afgedwongen zijn. Er zijn duis partijen die expliciet voordeel zien in het uitbrengen van betaalwallets op iOS zonder Apple Pay te ondersteunen.
Hoe weet je dat de mogelijke nieuwe app slecht onderhouden gaan zijn?
Omdat banken niet veel te doen hebben met klantveiligheid. Waar indien er problemen zijn met Apple Pay is dat direct voorpaginanieuws.
Hoe weet je dat je er mee moet gaan zitten knutselen?
Omdat het sowieso meer stappen zullen zijn.

Apple Pay: Kaart toevoegen > Controleren > Klaar

Bank: Bank App Downloaden > Inloggen in bank App > Kaart toevoegen > Controleren > Ondertekenen > Klaar?

Plus problemen als je bv 2 verschillende kaarten hebt (bij 2 banken). Bij Apple Pay heb je 1 wallet. Zonder heb je straks 1 wallet per bank.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:21]

familyman @ShadLink11 juli 2024 15:31
Banken hebben niet veel te doen met klantveiligheid?

Wtf?

Het hele business model is veilig omgaan met geld van klanten.

En als ze dat niet zelf vinden, dan vind dnb het wel.

En als dnb het niet vindt, dan heeft ecb er wel een mening over.

En ja, dnb/ecb voeren veel controle uit op de uitvoering van apps.
Martijn.C.V @ShadLink11 juli 2024 14:46
enkel wordt er per transactie een klein bedrag [...] gevraagd
En dan als ze straks monopolie (of duopolie met Google) hebben, wordt het een paar cent meer, want "inflatie ofzo". En een half jaar later zijn ze om een andere reden heel zielig en wordt t weer wat duurder.

Er is dan niets dat ze tegenhoud. En nu kan een andere partij het aanbieden voor de helft van het geld. Apple kan nu niet te hoog, want zodra er ook maar 1 partij bij komt die momentum krijgt, is dat nog veel kostbaarder voor ze.
Ken je het gezegde: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst?
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is wel aannemelijk. Misschien zelf wel meer onder de Apple communitie, die zijn bovengemiddeld meer bezig met in de Apple bubbel blijven dan Androiders. Dat is verder prima, ieder z'n ding (en de Apple dingen werken zeker goed samen), maar we kunnen wel een educated guess maken :)

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 22 juli 2024 13:21]

Marve79 @ShadLink11 juli 2024 14:51
Voor banken is het veel te gecompliceerd om allemaal een eigen NFC betaalsysteem te onderhouden. Vooral security technisch. Daarom zie je dat ING ook stopt met NFC support in hun app en overschakelt naar Google Pay. Dus ik zou me geen zorgen maken. Worst case kun je nog van bank veranderen.
RefriedNoodle @kvdveer11 juli 2024 14:42
Apple heeft nu echter niet meer de mogelijkheid om onredelijke bedragen te vragen voor Apple Pay en Apple Wallet, want zodra ze dat doen, gaan de banken wel eigen apps ontwikkelen.
Wat ik begrijp is dat de tarieven fracties van procenten zijn, die vergelijkbaar zijn met andere payment processors (want het is niet alsof een transactie met je fysieke pinpas kosteloos is).

Wat zijn die 'onredelijke bedragen' dan?
Sinester @RefriedNoodle11 juli 2024 15:20
Wat zijn die 'onredelijke bedragen' dan?
Hij zegt niet ze het nu doen, hij zegt dat ze het niet kunnen gaan doen want dan stoppen banken gewoon met het gebruik er van
KoffieAnanas @ShadLink11 juli 2024 14:47
Een behoorlijk ongefundeerde statement, waarvan het tegendeel tevens al bewezen is. Bij Android zijn banken (helaas!) massaal overgestapt naar Google Pay. Ze hadden allemaal een eigen bank app, die overigens goed onderhouden werden.

Banken zien het niet als hun core business om een dergelijke functionaliteit te ontwikkelen, wat ook weer logisch is. Google (en Apple) is veel beter in staat dit te ontwikkelen, voor banken is het niet hun core business en ik zie geen reden waarom dit anders zou zijn in de toekomst.
emeralda @KoffieAnanas11 juli 2024 18:13
Banken en Apple/Google Pay hebben elkaar nodig.

Immers Apple/Google zien het niet als hun core business om te gaan bankieren.
watabstract 11 juli 2024 14:22
Mosterd na de maaltijd. Banken bewegen helaas juist van de eigen app naar Google Pay dus ik zie ze op de iPhone niet meer de andere kant op gaan.
Mizgala28 11 juli 2024 14:45
Ben benieuwd hoe dit uitpakt, Apple Pay was de verplichte optie op iPhones, terwijl op Android banken wel de vrijheid hadden om eigen methode te gebruiken.

En juist op diezelfde Android stappen nu (in NL) (alle) banken over op Google Pay.

Even terzijde wat mijn mening daarover is (lang verhaal), maar wat ik mij hiermee afvraag, is de situatie in andere landen op Android nu hetzelfde als in Nederland, of doen de banken hier alleen dat ( = massaal overstappen naar Google Pay).

Want dan vraag ik mij af hoeveel banken überhaupt de moeite nemen om op iPhones met hun eigen betaalmethodes te komen.

{sub]wel zo fijn dat het straks ook op iOS kan, maar dat terzijde[/sub]
Donstil
@Mizgala2811 juli 2024 14:51
Nah ja het gevaar is vooral dat de banken eerst geen heil zagen in dure ontwikkeling omdat het alleen voor Android werkte.

Dus kozen de banken om dat te stoppen en op Google Pay over te gaan.

Nu NFC op de iPhone open moet loont het voor de banken misschien wel om 1 systeem te ontwikkelen en dat op alle twee de platformen uit te rollen.

Als dat naast Apple/google Pay is dan is dat natuurlijk helemaal prima, want keuze voor de consument, enz.

Als je bank er echter voor kiest om te stoppen met Apple/google Pay vanwege de investeringen in de eigen app dan heb je als consument nog steeds geen keuze terwijl het daar nou net om te doen is.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:21]

iAR @Donstil11 juli 2024 17:11
Banken moeten wel erg hun best doen om Apple Pay te evenaren. Als het ook maar iets lijkt op ooit nog eens een pincode intoetsen dan falen ze al.
De opties op Android waren toch precies hetzelfde als een betaalpas, maar dan virtueel? Of kon je daar ondertussen ook al biometrisch betalen zonder regelmatig pincodes op de terminal invoeren?
mutley69 @iAR11 juli 2024 18:54
Met de huidige contactloze technologie is er één probleem - nl. het bewijs van de wil tot het aangaan van een contract is dat er? Dus doe mij maar die pincode, of iets analoogs. Voor mij geen QR - want dat is onbeveiligd, geen biometrie, en geen NFC. En al zeker geen domiciliëringen (want wie tekent er een blanco cheque voor zijn leverancier? Ik niet!).
iAR @mutley6912 juli 2024 07:04
Dit moet je duidelijker uitleggen. Het lijkt me erg ver gezocht.
Mizgala28 @iAR11 juli 2024 19:47
Nog nooit een pincode hoeven invoeren bij beide (Apple Pay of Google Pay)

Maar op dat na hebben beide zo hun eigen voordelen en nadelen.
iAR @Mizgala2812 juli 2024 07:03
Ik doel ook niet op die Pay opties maar op de nfc opties van banken.
Glassertje @Mizgala2811 juli 2024 15:52
De EER is groter dan Nederland.
slagermvd 11 juli 2024 14:56
Nu maar hopen dat we nog een alternatief geboden krijgen door de banken. De 1e (Nederlandse) bank waarmee ik mobiel kan betalen zonder Google / Apple pay zal ik naar toe overstappen.
david-v @slagermvd11 juli 2024 16:28
Ik vrees dat dat nog even op zich laat wachten. Pas als wero in Nederland beschikbaar komt ter vervanging van iDeal en deze daarna ook uitgebreid wordt met nfc betalingen maken we een kans.

Ik heb ING, maar helaas gaat deze bank ook stoppen met de eigen implementatie ergens in september. Ik moet dan verplicht gebruik maken van Google pay wat ik absoluut weiger.

Ik heb nu een gratis rekening geopend bij een Spaanse bank die nog wel de optie heeft voor nfc betaling via eigen implementatie. Maar ook daar hoor je al geruchten dat het misschien wel verwijderd gaat worden ten gunste van Google Pay.

Dus helaas gaat nfc uit en de bankpas achterin de hoes van de telefoon, werkt prima en nog sneller omdat je dan zelfs je scherm niet hoeft te ontgrendelen.
Heaget 11 juli 2024 14:41
Apple heeft geen beste tijd met de EU of ligt het aan mij? Overal waar ik kijk/luister hoor ik dat Apple zaken moet aanpassen omdat de EU dat eist.
wildhagen
@Heaget11 juli 2024 14:54
Tsja, Apple doet dan ook een beetje aan wat men noemt malicious compliance, en volgt alleen de letter van de wet, niet de geest van de wet. Waardoor ze overigens ook hun eigen klanten duperen, maargoed....

Dan moet je ook niet raar opkijken als de andere partij, in dit geval de EU, even extra aandacht aan je gaat schenken.

Als je wat meer zou mee werken als producent (in dit geval Apple, maar geldt natuurlijk ook voor anderen), en handelt naar zowel de letter als de geest van de wety, zou dat allemaal een stuk soepeler gaan. Maar kennelijk is die boodschap nog niet helemaal geland...

Vergeet niet dat de EU dit doet, het afdwingen van regels, met de intentie om een open en eerlijk speelveld te krijgen voor concurrentie, en in het belang van de consument (lees: de gebruikers) handelt. Het is dus niet als pesterijtje ofzo bedoelt, maar heeft echt een zinnig doel.
iAR @Heaget11 juli 2024 17:16
De EU is momenteel erg streng, niet geheel onterecht. Ik vraag me af of de uitwerkingen het gewenste effect bereiken. Cookie wall anyone? Die heeft internet echt fundamenteel vernield, als je het mij vraagt. Ik geloof niet echt dat alternatieve AppStores ons echt iets brengen.

Op andere vlakken gaat de EU niet ver genoeg. Dat bijvoorbeeld iMessage de dans ontspringt is me doorn in het oog. Het is hoog tijd dat messaging zoals mail en internet wordt; de cliënt kies jezelf. Dat zou bij alle streamingdiensten ook wel mogen. Ik kies de player, en ik abonneer me op, zeg, Netflix.
gielie 11 juli 2024 14:30
Zou Apple ook helemaal kunnen stoppen met Apple Pay in Europa? Dit doen ze nu met meer nieuwe features die niet in Europa te gebruiken zijn wegens regelgeving.

Zou zonde zijn ik gebruik het erg vaak en vooral in het buitenland.
RefriedNoodle @gielie11 juli 2024 14:40
Zou Apple ook helemaal kunnen stoppen met Apple Pay in Europa? Dit doen ze nu met meer nieuwe features die niet in Europa te gebruiken zijn wegens regelgeving.
Welke features hebben ze dan nog meer in Europa gestopt vanwege regelgeving?

Ik weet alleen dat ze wachten met AI in de EU uit te rollen om eerst te gevolgen te kunnen onderzoeken en te zien hoe ze het kunnen implementeren zonder al hun kaarten op tafel te moeten leggen, dus dat vind ik niet helemaal hetzelfde.
gielie @RefriedNoodle11 juli 2024 14:50
Ik zeg/bedoel niet perse gestopt maar gewoon niet beschikbaar, vanwege taal barrière of eu regel geving. Overigens zijn dit wel iOS 18 features.

- Berichten via satelliet
- Categorisatie in de Mail-app
- Topografische kaarten en offline hikingroutes
- Tap to Cash
- Apple Cash
- iPhone Mirroring (eu regelgeving)
- Scherm bedienen op afstand via SharePlay
micnocom 11 juli 2024 14:46
Dus in theorie kan nu Google Pay naar Apple apparaten komen waardoor banken nog maar 1 service hoeven te ondersteunen en dan wordt je door je bank (als alle NL banken dit zouden gaan doen) verplicht om Google te gebruiken wanneer je met je mobiel zou willen betalen?

Dan toch de fysieke bankpas maar weer gebruiken aanvragen... |:(

* Hierbij ga ik er vanuit dat Google net als bij elk ander product je data verzameld en het doorverkoopt net als ze met alle andere data doen.

[Reactie gewijzigd door micnocom op 22 juli 2024 13:21]

jrswgtr @micnocom11 juli 2024 15:06
* Hierbij ga ik er vanuit dat Google net als bij elk ander product je data verzameld en het doorverkoopt net als ze met alle andere data doen.
Google verkoopt je data niet, daar is het veel te waardevol voor. Ze houden de data zelf maar gebruiken het om je gericht advertenties aan te bieden.

De advertentieruimte is wat ze daadwerkelijk verkopen.
micnocom @jrswgtr11 juli 2024 15:09
true, goede correctie...
nst6ldr @jrswgtr11 juli 2024 15:35
Dat is een hardnekkige mythe waar vooral Google baat bij heeft. Google verkoopt je data weldegelijk, alleen kost het wat moeite om het tot bruikbare data te destilleren. Data brokers kunnen prima overweg met partijen als Google, Amazon, Samsung, Apple, Facebook en andere adverteerders om zo genoeg overlap te krijgen dat specifieke personen zijn te ontdekken.

Als iemand een winkel opent die lege flessen verkoopt voor €50,- maar hier komt een voucher voor een gratis zak cocaïne bij - te verzilveren bij de achterdeur, dan trapt daar ook niemand in. Die persoon is dan gewoon nog steeds een drugsdealer.
david-v @jrswgtr11 juli 2024 16:35
Google verkoopt je data niet, daar is het veel te waardevol voor. Ze houden de data zelf maar gebruiken het om je gericht advertenties aan te bieden.
niet de data van Google Pay. Alle andere data, ja. Let wel, het gaat hier om "gerichte" advertenties. Dat google de metadata alsnog kan gebruiken om geld te verdienen (bijvoorbeeld winkelier wil weten welke leeftijdscategorie en geslacht het meeste geld uitgeeft in de winkel) is een heel ander verhaal en valt niet onder de noemer gerichte advertenties. Je zou het als een soort statista van mobiele betalingen kunnen zien. statista verdient ook geld met de informatie die ze verzamelen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.