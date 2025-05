AppleInsider: Apple werkt aan AI-tools voor Safari 18

Apple werkt aan enkele AI-tools die in versie 18 van Safari moeten verschijnen. Dat schrijft AppleInsider. De Amerikaanse techgigant zou ook enkele wijzigingen aan de gebruikersinterface van de webbrowser willen doorvoeren.

De techwebsite schrijft dat Apple momenteel aan drie verschillende AI-tools voor Safari 18 werkt: Intelligent Search, Web Eraser en een uitgebreidere versie van Visueel opzoeken. Via Intelligent Search zou de webbrowser samenvattingen van teksten op webpagina’s kunnen maken. De onderliggende AI zou in staat zijn om zowel onderwerpen als sleutelzinnen uit teksten te identificeren en die als basis voor de samenvattingen te gebruiken. Het is niet duidelijk of Apple zijn eigen AI zal gebruiken of voor deze functie een beroep wil doen op de taalmodellen van OpenAI of Google.

Het Amerikaanse techbedrijf zou ook werken aan Web Eraser, een AI-tool waarmee onderdelen van een website geblokkeerd kunnen worden. AppleInsider noemt advertenties, afbeeldingen en teksten, maar schrijft ook dat er grote delen van websites geblokkeerd kunnen worden. Safari zou een melding tonen als er een webpagina is aangepast en vervolgens de optie aanbieden om de wijzigingen die via Web Eraser zijn gemaakt, ongedaan te maken.

AppleInsider schrijft ook dat Apple de functie Visueel opzoeken verder wil uitbreiden. Deze functie maakte deel uit van iOS 15 en kan onder andere objecten, planten en huisdieren herkennen via een foto op een iOS-toestel. Apple zou deze functie nu willen introduceren in Safari 18. Het Amerikaanse techbedrijf zou ten slotte enkele wijzigingen willen doorvoeren aan de gebruikersinterface van Safari. AppleInsider schrijft dat enkele verschillende functies van de webbrowser worden ondergebracht in een knop die in de adresbalk moet verschijnen.