Onderzoekers: dataverzameling standaardapps Apple is lastig uit te zetten

De dataverzameling van standaardapps in onder meer iOS en macOS is lastig uit te zetten als gebruikers dat willen, zo concluderen Finse onderzoekers. Veel standaardapps verzamelen bovendien data waar gebruikers zich niet van bewust zijn.

Zo kan Siri onder meer meekijken bij gebruik van alle apps, tenzij gebruikers dat in de instellingen van Siri per app uitzetten. Dat vereist dus tientallen tot honderden klikken voor gebruikers om de optie 'leer van deze app' uit te zetten, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers van de Finse Aalto-universiteit onderzochten niet alleen welke data tijdens de set-up en gebruik van apparaten naar Apple gaat, maar keken ook mee met gebruikers die de data die naar Apple gaat wilden minimaliseren. Zij raden onder meer aan dat Apple de instellingen daarvoor verplaatst en versimpelt. Apple heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van de onderzoekers. Zij onderzochten naast Siri ook Safari, Family Sharing, iMessage, FaceTime, Location Services, Find My en biometrische authenticatie via Touch ID.