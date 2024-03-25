'Apple werkt aan Apple Pencil-compatibiliteit voor Vision Pro'

Apple test naar verluidt een nieuwe versie van de Apple Pencil, die compatibel moet zijn met de Vision Pro-headset. De stylus zou dan gebruikt kunnen worden om te tekenen in apps zoals Freeform.

MacRumors schrijft op basis van ingewijden dat Apple de vernieuwde Apple Pencil met visionOS-ondersteuning momenteel test. Er zijn nog niet veel details over bekend. Mogelijk kunnen gebruikers de stylus op een plat oppervlak gebruiken, zoals een tafel of bureau. Vervolgens zou de tekening in de virtuele omgeving moeten verschijnen in de mixedrealitybril.

Eerder werd al bekend dat Apple van plan is om een nieuwe versie van zijn Apple Pencil en Magic Keyboard uit te brengen. Het is niet duidelijk of het om de stylus met Vision Pro-ondersteuning gaat. Deze maand worden daarnaast twee iPad Pro-modellen met oledscherm verwacht. Eerder in maart bracht Apple al de M3-versies van de MacBook Air 13" en 15" uit.