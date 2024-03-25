'Apple werkt aan Apple Pencil-compatibiliteit voor Vision Pro'

Apple test naar verluidt een nieuwe versie van de Apple Pencil, die compatibel moet zijn met de Vision Pro-headset. De stylus zou dan gebruikt kunnen worden om te tekenen in apps zoals Freeform.

MacRumors schrijft op basis van ingewijden dat Apple de vernieuwde Apple Pencil met visionOS-ondersteuning momenteel test. Er zijn nog niet veel details over bekend. Mogelijk kunnen gebruikers de stylus op een plat oppervlak gebruiken, zoals een tafel of bureau. Vervolgens zou de tekening in de virtuele omgeving moeten verschijnen in de mixedrealitybril.

Eerder werd al bekend dat Apple van plan is om een nieuwe versie van zijn Apple Pencil en Magic Keyboard uit te brengen. Het is niet duidelijk of het om de stylus met Vision Pro-ondersteuning gaat. Deze maand worden daarnaast twee iPad Pro-modellen met oledscherm verwacht. Eerder in maart bracht Apple al de M3-versies van de MacBook Air 13" en 15" uit.

Apple Vision Pro
De Apple Vision Pro-headset.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 17:46 12

25-03-2024 • 17:46

12

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Reacties (12)

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Luminair 25 maart 2024 19:38
Van wat ik er van begrijp werkt de Apple Pencil met (onder meer) het detecteren van inertia en een gyroscoop. Wat dat betreft zou je inderdaad geen (capacitief) touch-screen nodig moeten hebben om dit op elke oppervlakte te kunnen later werken.

Je zou dan inderdaad een hele tafel kunnen gebruiken als oppervlakte.
whersmy @Luminair26 maart 2024 06:53
Creatives gebruiken een pen voor alles. Ook het bedienen van OS. Voor PS, sketchbook pro, Illustrator, noem maar op. Als de pencil echt accuraat werkt (zouden pressure points werken?) zodat het vergelijkbaar is met een workflow, zoals op een cintiq, word het interessant :)
N1ckk @whersmy27 maart 2024 10:38
Dat is nu, maar is dat in het nieuwe paradigma van AR/VR/MR-brillen nog steeds zo? Dat ligt denk ik sterk aan de toepassing. Illustrators; waarschijnlijk wel, maar ontwerpers van een auto / machine / CAD-design? I don't know. Het feit dat het er "allemaal" komt van pen tot bril en dat we zullen gaan zien wat er wel en niet zal werken (of beiden) is echt heel gaaf om te volgen!
whersmy @N1ckk27 maart 2024 18:39
Als ik een wireframe van een auto heb, waar het 3d model letterlijk bijna elk schroefje bevat, is het totaal onlogisch om met een pen te werken. De viewport is dan ook al relatief langzaam.

Wellicht dat ze het oplossen met pen+gestures om met de camera in te zoomen, pannen, rotaten etc
Roel1966 25 maart 2024 23:08
Als ik de prijs bekijk van de gewone Apple pencil 2 dan verwacht ik dat die nieuwe Apple pencil nog wel een heel stuk duurder zal zijn. Altijd wel jammer gevonden dat die zo duur is maar het is en blijft tot nu toe de beste pen. Wel vraag ik mij af of die nieuwe pen dan ook voor de iPad dan extra functies gaat krijgen en het zich dan voor iPad gebruikers loont.
iAR @Roel196626 maart 2024 08:24
Hij is zeker aan de prijs. En er mankeert ook nog wel wat aan. Ik mis een gum op de achterkant. Als je de pen in sommige software gfebruikt is switchen tussen pen en gum heel irritant (zoals in Apple's interface). Dan zou je zeggen dat tappen een optie is, maar die wisselt zo vaak onbedoelt dat ik die heb uitgezet.
Voor die prijs had Apple wat mij betreft wel iets beter haar best mogen doen.
Roel1966 @iAR26 maart 2024 19:39
Ik mis een gum op de achterkant
Dat is toch wel bij de meeste digitale pennen zo dat er geen gum aan de achterkant zit, eigenlijk gek inderdaad.
Dan zou je zeggen dat tappen een optie is, maar die wisselt zo vaak onbedoelt dat ik die heb uitgezet.
Dat heb ik nooit gebruikt omdat ik op de een of andere manier blijkbaar of te snel, of te langzaam tap.
Menesis 26 maart 2024 08:34
Geen controllers maar dan weer wel een stylus. Ik vind het maar vreemde keuzes.
En ja ik heb beschikking over een Apple Vision Pro via m'n werk. Mooi ding, maar als "traditionale" VR applicaties ook gewoon zouden werken zou je er meer aan hebben.
Jrz 25 maart 2024 18:12
Dirigentenstokje / Harry Potter magic wand 🪄
maximillian20 25 maart 2024 18:37
Voel me dan net als Mash Burndead :)
batteries4ever 26 maart 2024 13:23
Tja als je dan een VR Vision Pro set koopt voor zo'n vriendenprijs kan je natuurlijk niet verwachten dat er is nagedacht over eventuele controllers... toch leuk dat dat dan nu nog komt!
Erik van Dongen 28 maart 2024 09:42
Ben benieuwd....

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