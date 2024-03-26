Apple brengt macOS 14 Sonoma-update uit die Java-crashes moet verhelpen

Apple heeft maandag macOS Sonoma 14.4.1 uitgebracht. De update lost een aantal bugs met macOS Sonoma 14.4 op, waaronder een bug die Java-apps laat crashen. Ook voor macOS Ventura is een patch uitgebracht.

De update voor Sonoma lost volgens Apple een probleem op waardoor USB-hubs die op een extern beeldscherm zijn aangesloten, niet worden herkend. Daarnaast wordt een probleem verholpen waardoor Audio Unit-plug-ins voor professionele muziekapps niet geopend kunnen worden. Ten slotte wordt een probleem opgelost dat apps met Java onverwachts doet stoppen.

Apple brengt met macOS Sonoma 14.4.1 ook twee veiligheidsoplossingen uit. Daarmee worden twee ‘klikloze’ exploits opgelost. Die maken het mogelijk om op afstand code uit te voeren zodra een gecompromitteerde afbeelding wordt geopend. Voor gebruikers die nog niet hebben geüpgraded naar Sonoma, heeft Apple deze patch ook uitgebracht voor macOS Ventura.