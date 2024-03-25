Gerucht: iOS 18 geeft iPhone-gebruikers meer vrijheid voor apps op thuisscherm

Apple is naar verluidt van plan om iPhone-gebruikers meer controle te geven over de indeling van apps op het thuisscherm. Vanaf iOS 18 moet het mogelijk worden om apps op de gewenste plek te plaatsen en ruimte tussen apps leeg te laten. Op dit moment kan dat officieel nog niet.

MacRumors meldt op basis van ingewijden dat iPhone-gebruikers de apppictogrammen op het thuisscherm vrijer kunnen rangschikken met de komst van iOS 18. Het zou onder meer mogelijk zijn om lege plekken, rijen of kolommen te creëren tussen de appiconen. Tot dusver worden apps automatisch op de eerstvolgende lege plek geplaatst. Het is niet mogelijk om ruimte tussen apps te laten.

Bloomberg-journalist Mark Gurman zei vorige week al dat het thuisscherm van de iPhone vanaf iOS 18 beter aanpasbaar zal worden. Het is met behulp van externe apps al mogelijk om lege ruimtes te creëren tussen appiconen op het thuisscherm, door onzichtbare appiconen tussen de echte pictogrammen te plaatsen.

De officiële functie laat waarschijnlijk nog een aantal maanden op zich wachten. Naar verwachting kondigt Apple de iOS 18-upgrade aan tijdens de WWDC in juni, maar de officiële release verschijnt pas naast de iPhone 16-serie in of rond september. Apple zou onder meer van plan zijn om AI-functies naar de iPhone te brengen.