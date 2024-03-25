Gerucht: iOS 18 geeft iPhone-gebruikers meer vrijheid voor apps op thuisscherm

Apple is naar verluidt van plan om iPhone-gebruikers meer controle te geven over de indeling van apps op het thuisscherm. Vanaf iOS 18 moet het mogelijk worden om apps op de gewenste plek te plaatsen en ruimte tussen apps leeg te laten. Op dit moment kan dat officieel nog niet.

MacRumors meldt op basis van ingewijden dat iPhone-gebruikers de apppictogrammen op het thuisscherm vrijer kunnen rangschikken met de komst van iOS 18. Het zou onder meer mogelijk zijn om lege plekken, rijen of kolommen te creëren tussen de appiconen. Tot dusver worden apps automatisch op de eerstvolgende lege plek geplaatst. Het is niet mogelijk om ruimte tussen apps te laten.

Bloomberg-journalist Mark Gurman zei vorige week al dat het thuisscherm van de iPhone vanaf iOS 18 beter aanpasbaar zal worden. Het is met behulp van externe apps al mogelijk om lege ruimtes te creëren tussen appiconen op het thuisscherm, door onzichtbare appiconen tussen de echte pictogrammen te plaatsen.

De officiële functie laat waarschijnlijk nog een aantal maanden op zich wachten. Naar verwachting kondigt Apple de iOS 18-upgrade aan tijdens de WWDC in juni, maar de officiële release verschijnt pas naast de iPhone 16-serie in of rond september. Apple zou onder meer van plan zijn om AI-functies naar de iPhone te brengen.

iPhone-apps thuisscherm

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 16:18 64

25-03-2024 • 16:18

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Reacties (64)

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Metallize 25 maart 2024 16:25
mwa ik zit sinds 2020 op IOS , ik heb me er nog nooit aan gestoord , dat terwijl ik met android steeds met launchers zat te klooien (en Roms) .. welke er nu toch een beetje beter uit ziet, en vloeiender draait :)

Maargoed , soms is de " locked down " features voor een gadget freak beter ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 18:10]

Tk55 @Metallize25 maart 2024 16:31
Herkenbaar. Sinds ik een iPhone heb gebruik ik 'm gewoon, ipv dat ik alles maar probeer te customizen (en nooit tevreden ben). Weinig keus kan soms fijn zijn!

Maar... iets meer keus op het homescreen is wel weer prettig. De weinige apps op mijn homescreen staan nu bovenaan, maar daar kan je normaliter (zonder een swipe of rare beweging met je hand) niet fatsoenlijk bij.
Flipm0de @Tk5525 maart 2024 16:42
Herkenbaar, heb er nu maar een widget boven gezet zodat de apps doorschuiven.
nlmarvin @Flipm0de26 maart 2024 11:01
Zo doe ik het nu ook.
Bovenin een 4x2 rastervlakken widget en daar linksonder een 2x2 widget. Op die manier kan ik met m'n rechterduim net aan de apps aantikken.

Vaker nog gebruik ik eigenlijk "gewoon" Spotlight om een app te starten.
Gast Gebruiker @Tk5525 maart 2024 20:49
Ik heb zelf bijna alle apps van het homescreen verwijderd. Alles wat ik gebruik staat in het laatste scherm of zoek ik door omlaag te scrollen en de eerste 1 á 2 letters te typen van de naam van de app.
Elidibus @Gast Gebruiker26 maart 2024 07:27
Ik doe ook alles op search, Spotlight is echt top! Een van de redenen waarom ik na Android weer terug ben gegaan naar iOS.
martwoutnl @Gast Gebruiker26 maart 2024 09:05
Meestgebruikte heb ik wel op 1e scherm maar voor de rest gebruik ik ook de zoekfunctie. Ideaal.
The Realone @Tk5525 maart 2024 20:59
Vrijheid is niet alles maar willen customizen, vrijheid is customizen wat je wilt. Ik mijn geval heb ik al jaren maar weinig veranderd aan mijn Android installaties, maar wel een aantal zaken die ik altijd prettig vond.
P_Tingen @The Realone25 maart 2024 21:38
Precies, ik heb al jaren de Microsoft Launcher en daar heb ik al die tijd maar weinig aan veranderd, als het goed is, is het goed
Honytawk @Metallize25 maart 2024 16:49
Is dat niet meer omdat het met IOS gewoon onmogelijk is om custom launchers/ROMS te installeren?
360Degreez @Metallize25 maart 2024 17:21
Ik had op elke Android Nova Lanucher met exact dezelfde instellingen volgens een vast recept. Dat werkt echt fantastisch.

Nu op de iPhone mis ik echt de mogelijkheid om zaken lekker in te richten. Geen lelijke afgeronde hoeken op de app icons, kleinere iconen, een veel grotere grid en vooral meer dan 4 items op de onderste balk.

De schermen zijn groot zat om veel meer content kwijt te kunnen.
funrider @360Degreez26 maart 2024 10:15
Er zijn wel wat mogelijkheden van derden om dit enigsinds voor elkaar te krijgen denk aan:
- Launcher widget: heeft home/lockscreen widgets waarbij je o.a. ook de grootte van het app ikoon kunt bepalen en veel meer of minder apps kunt tonen in een bepaalde ruimte
- Transparante widgets/ruimte homescreen: denk aan apps als Clear Spaces, - (Yidget), - (Dash) Transparent, MD Blank
- Transparante ruimte lock screen: Widget spacer

[Reactie gewijzigd door funrider op 23 juli 2024 18:10]

Carlos0_0
@Metallize25 maart 2024 17:22
Ik zit al sinds 2014 op iOS begonnen met een iPhone 6(was toen net paar maanden uit), en inderdaad het zelfde.
Ik probeerde Android ook van alles ook custom roms enzo, en sinds ik iPhone heb nooit meer naar om gekeken eigenlijk.

Bepaalde dingen waren even wennen hoe het werkte, maar ja dat is logisch. Maar nooit meer een andere interface etc nodig gehad.
watabstract @Carlos0_025 maart 2024 20:49
De hoogtij dagen van custom roms zijn allang voorbij. Nu koop je een high end Android telefoon en krijg je bij een beetje fatsoenlijke fabrikant gewoon 4 tot wel 7 jaar support. En voor elk wat wils. Android bestaat niet want je hebt Android en Android. Een Samsung voelt heel anders aan dan een Google Pixel om maar wat te noemen, met behalve de Play Store toch een wat andere UX en ecosysteem.

De Pixel reeks met name laat een mooie evolutie zien. Dit jaar de Pixel 9 met een wat mij betreft nog strakker ontwerp en volgens bronnen krijgt de Pixel 10 een nieuwe generatie Tensor soc van TSMC makelij, net als de soc van Apple dus.

Dit jaar introduceert Google ook zijn eigen airtags. Android kan sinds vorig jaar al Apple airtags detecteren.

Samen met de vrijheid die Android sinds het begin al heeft denk ik dat de concurrentie van Apple een heel stuk steviger zal worden wat hardware/software integratie en optimalisatie betreft.
Miglow @watabstract26 maart 2024 07:00
Daarbij wordt het steeds lastiger om een custom rom te installeren (Xiaomi met hun 168u wachten bijvoorbeeld).
TheVivaldi @Metallize25 maart 2024 18:22
Herkenbaar. Sinds ik Ubuntu Touch gebruik, geen gekloot meer met allerlei launchers (hoewel er twee alternatieve beschikbaar zijn, maar die boeien me niet). Gewoon lekker de standaard die eenvoudig in het gebruik is. :) Dat zou op iOS voor mij ongetwijfeld hetzelfde zijn, moest ik dat gebruiken.
Kepslok @TheVivaldi25 maart 2024 23:23
Interessant, ik ben de laatste jaren over verloop van tijd geregeld naar de vooruitgang van mobiele Linux distro's aan het zien, vooral omdat ik van mening ben dat dit de toekomst zal zijn voor mensen die een (zo veel mogelijk) privacy respecterende smartphone willen gebruiken (aangezien ik denk dat Custom AOSP ROMS op een bepaald moment nutteloos zullen worden als Google het via hun proprietary API's onmogelijk zal maken om apps die deze implementeren te doen laten werken op AOSP gebaseerde ROMS die niet de Google services hebben).

Welke telefoon gebruik je en hoe bevalt de ervaring ermee tot nu toe?
Huppol @Metallize26 maart 2024 07:07
Story of my life. Voor mij een van de redenen om bij iPhone te blijven. Een slecht zelfbeschermingmechanisme, maar scheelt mij een hoop (door mijzelf toegedane) frustratie.
Sinester @Metallize27 maart 2024 15:17
mwa ik zit sinds 2020 op IOS , ik heb me er nog nooit aan gestoord
Is letterlijk het eerste wat me opvalt en me totaal niet bevalt als ik als Android gebruiker een Apple telefoon vast heb

Vind het wel grappig trouwens dat ik nu lees van geen behoefte aan om dat te doen
Nogal logisch dat je die behoefte niet hebt, als het al jaren niet kan heb je er ook weinig behoefte meer aan imo

Voorbeeld, op mijn OnePlus zat de vingerprint scanner aan de achterkant, dat heb ik ontzettend gemist op me nieuwe telefoon totdat ik er aan gewend was en nu denk ik er geen seconden meer over na

[Reactie gewijzigd door Sinester op 23 juli 2024 18:10]

mhnl1979 25 maart 2024 16:23
Helemaal voor om meer vrijheid te hebben op je toegangsscherm. Erger me sowieso dood aan al die extra regels van Apple. Neem een Widget voor de agenda, die mag niet schermvullend van Apple.
Dus kan in maar een beperkt overzicht van mijn afspraken kwijt, soms maar anderhalve dag.
Ik wil zelf bepalen hoe groot een widget wordt. Dus kom op Apple :)
Ruw ER @mhnl197925 maart 2024 16:33
Als je zelf dingen wilt bepalen moet je geen apple producten nemen. Begrijp mij niet verkeerd, de kwaliteit is hoog, maar je dient binnen de lijntjes van Apple te kleuren. Persoonlijk pas ik liever dingen veel meer naar wens aan, heb zelfs wat mods aangebracht aan android.
TheVivaldi @Ruw ER25 maart 2024 18:23
Nou ja, Apple… iOS en iPadOS dan. Op macOS heb je veel meer vrijheid. Misschien niet met de 1st party widgets, maar wel met 3rd party en sowieso met andere aanpastools.
mhnl1979 @Ruw ER25 maart 2024 19:01
Specifiek dit vond ik inderdaad heel fijn bij Android. Maar heb overal liever Apple. Hoewel mijn portemonnee soms zachtjes huilt bij het afrekenen.
bzzzt
@mhnl197925 maart 2024 16:49
Een widget is per definitie een 'miniatuur', als je zoveel afspraken hebt is dat misschien ook niet de beste keus qua weergave.
Moderne grafische besturingssystemen zijn niet te bouwen zonder een enorme hoeveelheid keuzes voor gebruikers te maken. Alternatief is dat je voor iedere minuscule aanpassing ergens een knopje hebt en door alle knopjes helemaal niets meer toegankelijk is. Daarnaast kost het waarschijnlijk meer moeite om op een ander systeem te werken wat door iemand met net iets andere mening dan jou is ingericht.
mhnl1979 @bzzzt25 maart 2024 19:00
Vind ik niet perse. Het is een standaard weergave wat mij betreft wat je kunt bekijken zonder de app te openen.
Eren 25 maart 2024 16:26
Het duurde ook wel lang. Ik herinner me dat ik dat op mijn iPhone 3GS had met behulp van een jailbreak.

[Reactie gewijzigd door Eren op 23 juli 2024 18:10]

Gladiator5 @Eren25 maart 2024 16:28
Het is ook altijd de eerste tweak die ik installeer na een jailbreak
5 icon dock xD
ykaenS 25 maart 2024 17:12
Ik zou het veel fijner vinden als die klote zaklamp van het ontgrendelingsscherm kan, bij mij gaat deze soms spontaan aan als de telefoon in de broekzak zit. Ik heb ook al de aanraakgevoeligheid anders ingesteld, maar dit heeft niet geholpen.
SirLenncelot @ykaenS25 maart 2024 19:50
Heb je toevallig de double/triple-tap op de achterkant van de telefoon geconfigureerd? Dat heb ik ooit voor screenshots gedaan en daarna meteen vergeten. Maakte ik zowat elke keer als ik de telefoon uit de broekzak viste een screenshot.
ykaenS @SirLenncelot26 maart 2024 16:57
Dit heb ik uitstaan, dus daar kan het niet aan liggen
Daejji @ykaenS25 maart 2024 18:11
Raise to wake uitzetten scheelt een hoop denk ik.
Heb er zelf nooit last van.. maar je hebt gelijk, je zou het moeten kunnen aanpassen op het lockscreen of verwijderen.
nzall 25 maart 2024 16:25
Ik hoop dat ze het dan ook makkelijker zullen maken om apps in groepen te steken die aan de rechterkant van het scherm staan. Om een app in een folder te steken moet je met die app bewegen over een andere app of een groep, maar als je dat probeert stuurt Apple doodleuk die andere app of groep naar de regel eronder...
Coolstart 25 maart 2024 16:56
Ze gaan waarschijnlijk enkele designprincipes van Vision OS (zie voorbeeld) naar Iphone brengen. Waar IOS17 nog redelijk 'flat' is, is bevat Vision OS veel meer schaduwen, highlights en transprantie in het ontwerp. Het lijkt er dus op dat Apple stilletjes weer extra 3D effecten gaat toevoegen in zijn ontwerp.

Ik ben benieuwd of het typische Icon vom het gaat overleven want in Vision OS zijn de iconen rond. Dat doen ze natuurlijk om iconen doorzichtiger te maken tegenover de achtergrond zodat er geen iconenvlak ontstaat maar een luchtig geheel. Op iphone maakt dat niet zo uit dus mogelijk houden ze toch beide in leven. Hier staan alle soorten per os: https://developer.apple.c...face-guidelines/app-icons
klonic 25 maart 2024 17:47
Ik vind het prima zoals het is. Maar goed keus is niet verkeerd.
Khalid. 25 maart 2024 17:24
Apple als fabrikant lijkt op China als land....
Halo_Master @Khalid.25 maart 2024 17:48
Tja, alleen kan je als “volk” er wel voor kiezen om dan onder een ander regime te willen leven zoals Android . Is geen vergelijking m.i.

We hebben het over de lay-out van een iOS scherm aan te kunnen passen, niet over beperking van burger vrijheid of zo….
Wij in het westen vervelen ons waarschijnlijk dusdanig en hebben het zo goed, dat we dit soort zaken gaan verwarren met recht van meningsuiting, vrijheid, etc, omdat je je homescreen beperkt kan aanpassen of omdat je (nog) geen alternatieve appstore kan uitkiezen.
Terwijl je dit vooraf al weet en ook gewoon andere keuzes heb om een ander platform te kiezen.
Antenne Bayern 25 maart 2024 19:24
Apple is naar verluidt van plan om iPhone-gebruikers meer controle te geven over de indeling van apps op het thuisscherm.

Ik zou liever zien dat de apps op prioriteit kan worden ingedeeld. De meeste gebruikte staan dan bovenaan in de display.
SirLenncelot @Antenne Bayern25 maart 2024 19:56
In een bepaalde vorm is dat er al, namelijk in de vorm van Siri-suggesties door even naar beneden te swipen op de beginpagina. Niet enkel op meest gebruikt maar ook op basis van tijd/locatie suggesties voor apps. Ik vind zelf verrassend goed werken, zo krijg ik bij het tankstation mijn airmiles app gepresenteerd en bij de Albert Heijn de AH app en ‘s avonds laat vaak nog een streamingdienst. Vandaag toevallig veel gespeeld met de bank app en nu staat die er ook tussen.
YellowCube @SirLenncelot25 maart 2024 20:04
Dit. Ik ben niet anders gewend dan naar beneden swipen (wat overigens op elke pagina, niet alleen begin, kan) en dan opgeven welke app ik wil. Siri Suggestion is inderdaad zodanig dat als je de eerste letter van een app tikt, de meest gebruikte met die beginletter als eerste verschijnt.
Het is echt zonder twijfel de snelste manier, buiten de apps die je onderin vast kunt zetten, om een willekeurige app te openen ipv al je app schermen af te gaan.
HJVDD @Antenne Bayern26 maart 2024 09:25
Sorry, maar dat kun je zelf dan toch ook instellen, in plaats van dat steeds je lay-out veranderd waardoor je er zwaar irriteert kan worden daardoor?
arnoldus1955 25 maart 2024 16:22
Eindelijk

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