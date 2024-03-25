Gigaset stopt ondersteuning smarthomeapparaten door financiële problemen

De smarthomeproducten van Gigaset zijn vanaf 29 maart niet langer bruikbaar. De fabrikant zet de clouddiensten van zijn slimme apparaten stop. In januari werd er een insolventieprocedure gestart, maar er is geen koper gevonden voor de smarthometak van het bedrijf.

Gigaset meldt op zijn site dat de apps voor smarthomeproducten, netwerksensoren en -apparaten vanaf 29 maart 2024 'niet langer bruikbaar zijn'. Actieve abonnementen worden uiterlijk op deze datum stopgezet.

Het Duitse Gigaset staat bekend om zijn draadloze DECT-telefoons (digital enhanced cordless telecommunications). De fabrikant biedt ook smarthomeproducten aan, zoals slimme beveiligingscamera's en sensoren.

In september vorig jaar vroeg Gigaset een faillissement aan, omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Het bedrijf probeerde een doorstart te maken door een deel van de bedrijfsactiviteiten te verkopen.

In januari werd bekend dat de Chinese elektronischspeelgoedfabrikant VTech de activa en Duitse productiefaciliteiten van Gigasets telecomtak overneemt. Het is niet gelukt om een koper te vinden voor de smarthomeactiviteiten van het bedrijf, aldus Gigaset.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 18:26
89 • submitter: Admiral Freebee

25-03-2024 • 18:26

89

Submitter: Admiral Freebee

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BHD294 25 maart 2024 19:19
Daarom wil ik bv nooit een beveiligings camera met een cloud functie van de maker van het product.
Zaakje gaat failliet of wat dan ook en je bent de sigaar.
Je ziet het regelmatig gebeuren dat of de ondersteuning ophoud door wat dan ook.
Zelf koop ik een versie die ik aan mijn nas kan hangen of eventueel met een eigen opslag kaartje erin.
beerse @BHD29425 maart 2024 21:45
Op zich heb je daar groot gelijk in. Zelf zit ik ook in die hoek.

Wat gigaset bijzonder maakt is dat ze voor zover ik begrijp in huis het DECT protocol gebruiken. Er is dus ook nog een dect-centrale nodig. Iets waarvan ik denk dat de huis-automatisering zoals homey niet echt direct op aan sluit. Alleen de avm fritzbox zie ik dan zo even snel als mogelijke centrale.
FrankHe @beerse26 maart 2024 06:50
Jammer dat Gigaset ophoudt te bestaan. AVM heeft met de Fritz!Box inderdaad een hele goede implementatie van DECT voor domotica alleen verwacht ik niet dat de producten uit het Gigaset ecosysteem zo één-twee-drie compatible zullen zijn met het AVM ecosysteem wat erg vervelend is voord de eigenaren / gebruikers van deze producten.
moonlander @BHD29425 maart 2024 23:37
Totdat de fabrikant een firmware upgrade doorvoert en ineens al je spul open staat op internet.

Oftewel niks is veilig, dan moet je het loskoppelen van het internet. En dan zullen er mensen zijn die zeggen; ja maar ik blokkeer alles via firewall etc en heb automatische updates uit staan. Tuurlijk, maar het gros weet niet eens wat een firewall inhoud en hoe je die uberhaupt moet instellen.
BHD294 @moonlander25 maart 2024 23:45
Klopt als je de kennis niet hebt betreffende de nas, firewall en updates/ firmware.
Gelukkig heb ik een redelijke kennis en de interesse erin.
jojomojo @BHD29426 maart 2024 08:08
Toch wel een opmerkelijk statement dat het uitlekken van zulk beeldmateriaal komt door updates ipv hacks. Sure zal wel een keer gebeurt zijn maar het overgrote deel leks komt uit hacks waarvoor we firmware upgrades hebben
Andros @BHD29426 maart 2024 07:23
Al wordt fatsoenlijk spul kopen tegenwoordig steeds moeilijker, die hele markt zit vol met cloudrommel met dit mogelijke probleem. Wellicht is dit nog een leuke zaak voor EU wetgeving, verplicht gewoon dat cloudfuncties optioneel worden op alle apparatuur verkocht in de EU zodat goedwerkende apparatuur niet weggesmeten hoeft te worden omdat de fabrikant geen ondersteuning meer biedt. Je lost er ineens de berg e-waste mee op die oa een Sonos enige tijd geleden had veroorzaakt en het lijkt mij meer op te leveren dan de verplichting van een USB-C aansluiting. Als ze een USB kabeltje kunnen verplichten moet dit toch ook mogelijk zijn?
lb2001 26 maart 2024 15:34
Tja. En dan kun je de apparatuur die je met je zuurverdiende centen hebt gekocht en dus jouw eigendom is, weggooien.

Een apparaat zou gewoon zijn basisfunctionaliteit moeten behouden, wanneer de fabrikant de stekker eruit trekt. En gewoon bedienbaar via het lokale netwerk via een webinterface o.i.d..

Cloud-afhankelijkheid is een achterlijke eigenschap van een apparaat en maakt dat desbetreffende apparaat niet 'smart' maar oliedom. En veel apparaten kunnen prima zonder verbonden te zijn met een server. Alleen bij dingen als een alarmsysteem met doormelding kom je niet onder een koppeling met een externe dienst uit, maar bij de rest kan al die cloud functionaliteit gewoon optioneel zijn. Weg met al die oliedomme apparaten die de fabrikant naar wens kan uitschakelen.

Sterker nog, dat zou gewoon per wet afgedwongen moeten worden. En goed ook, dus er moet goed nagedacht worden over de loopholes die bedrijven ongetwijfeld gaan misbruiken.
Luchtbakker 25 maart 2024 18:30
Het grote grote grote nadeel van cloud afhankelijke Smarthome apparaten. Eigenlijk zou er een verplichte waarschuwingslabel moeten zijn voor apparaten die zonder cloud niet bruikbaar zijn, om consumenten te beschermen.
trucker0werner @Luchtbakker25 maart 2024 19:14
Er zou niks cloud afhankelijk mogen zijn. Alleen dat cloud je de functie geeft om buitenhuis toch te bedienen.
Dan valt de cloud functie weg en kun je toch thuis alles gebruiken. Vandaar dat zigbee betere keuze is dan alles via de cloud.
Dit is helemaal erg met tuya producten. Kost niks. Maar andere apparaten kunnen er niet mee kletsen. Dat moet via de cloud gaan.
Al zijn er wel oplossingen ervoor.
Floris4970 @trucker0werner25 maart 2024 19:39
Ik heb een hoop op OpenBK draaien van Tuya. Het nare is wel dat je het ding open moet zien te krijgen en er draadjes aan moet solderen om er software op te laden.
Maar daarna werkt het eigenlijk best wel goed (via OpenBK > mqtt > home assistant)
Zynth @trucker0werner25 maart 2024 22:18
Er zou niks cloud afhankelijk mogen zijn
Precies.
Dat zou ook wettelijk zo moeten worden geregeld.
Immers; voor het milieu is het een slecht idee om een product (hardware) onlosmakelijk te koppelen aan een software-service.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 22 juli 2024 14:48]

Raymond Deen @trucker0werner25 maart 2024 22:27
Zigbee heeft er niet zo veel mee te maken, maar ben het eens dat er ook een directe manier van aanspreken zou moeten zijn voor apparaten.
Je kunt ze dan altijd zelf nog met een eigen hub cloud connected maken.
bytemaster460 @Raymond Deen25 maart 2024 22:33
Zigbee zegt in zoverre wel iets dat het per definitie zonder cloud kan blijven werken terwijl veel andere apparaten altijd een cloud nodig hebben om ze te bedienen.
De_Daapse @trucker0werner27 maart 2024 09:56
Alles dat op stroom werkt zou verboden moeten worden!
The Zep Man
@Luchtbakker25 maart 2024 18:49
Een waarschuwing heb je niet veel aan achteraf. Code+key escrow en verplicht naar het public domain (van alles dat niet al onder een opensource licentie valt) bij weigering/het niet kunnen onderhouden van client en serversoftware is preventief en heb je wel wat aan achteraf.

Dat stimuleert om opensource te ontwikkelen, want dat zal goedkoper zijn (geen escrow nodig). Prima.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:48]

Frame164 @The Zep Man25 maart 2024 19:30
En hoe zorgt dat er voor dat een andere partij de diensten voortzet? Of ga jij dat dan doen?
Houtenklaas @The Zep Man25 maart 2024 19:06
Gaat nooit gebeuren omdat het Intellectual Property dan niets meer waard is en daardoor schuldeisers benadeeld worden. Klinkt leuk maar in de praktijk niet bruikbaar.
The Zep Man
@Houtenklaas25 maart 2024 20:16
Gaat nooit gebeuren omdat het Intellectual Property dan niets meer waard is en daardoor schuldeisers benadeeld worden.
Intellectueel eigendom is prima iets waard als die schuldeisers ondersteuning overnemen. ;)

Informatiebeveiliging in het bijzonder en het milieu in het algemeen lijken mij wat belangrijker dan schuldeisers van een slechte investering.
Houtenklaas @The Zep Man25 maart 2024 23:03
Daar ben ik het zeker met je eens, maar dat is niet hoe het werkt helaas. Bedrijven nemen wel de lusten over, maar uiterst zelden de lasten.
Janusch @The Zep Man26 maart 2024 06:29
Waarom zou een schuldeiser de ondersteuning willen overnemen?

Dat is helaas toch teveel vanuit de klant gedacht. Niet breed vanuit schuldeisers en andere derde partijen
The Zep Man
@Janusch26 maart 2024 08:02
Waarom zou een schuldeiser de ondersteuning willen overnemen?
Dat hoeft die schuldeiser niet te doen, maar een gevolg is wel dat gesloten code public domain wordt in plaats van abandonware, met een berg e-waste tot gevolg.
gedonie @The Zep Man25 maart 2024 21:08
Dat is niet na te leven. Stel dat Gigaset zijn code in jouw geval moest publiceren. Dan is er nog steeds een reëel risico dat stukken van de software niet openbaar mogen worden omdat Gigaset ze onder licentie van een andere partij had. Dan zit je dus in een situatie waarbij je een stukje opensource hebt waar je niets aan hebt omdat het afhankelijk is van een licentie op commerciële software.
Raventhorn @gedonie25 maart 2024 22:25
Of je er wel of niet wat aan hebt ligt maar net aan hoe belangrijk dat specifieke stukje software is. Als het een deel is dat je niet gebruikt, of bedoeld is geweest voor integratie met een ander intern platform, of prima vervangen kan worden door een andere implementatie die niet onder licentie valt, dan is er geen hek van de dam. Dan kan je het er gewoon uit slopen of vervangen.

En zelfs als het belangrijk is kan je prima de rest van de software as-is aanbieden, en aangeven dat er voor dat deel een licentie nodig is van partij XYZ. Of het deel van partij XYZ gewoon niet meeleveren, maar de calls naar dat deel wel laten zitten.
Dan compileert de code niet, maar stel je mensen wel in staat om een open implementatie/stub te maken voor de ontbrekende functionaliteit, waarmee het pakket weer 'in ere wordt hersteld'.
bytemaster460 @The Zep Man25 maart 2024 22:34
Dat werkt misschien voor de API, maar je zal ook infrastructuur moeten hebben die het allemaal afhandelt. Daar moet je dan ook een partij voor vinden en denk niet dat veel partijen erom staan te springen om een infrastructuur van een andere partij over te nemen en kosteloos aan te bieden.
Prince @bytemaster46026 maart 2024 09:59
Niemand zegt dat dit kosteloos moet. Ik denk dat mensen die meerdere toestellen van meerdere honderden euro's elk gekocht hebben, er niets op tegen hebben om een tientje per jaar te betalen om -al is het een performance gereduceerde versie- van de diensten draaiende te houden van een firma die failliet is. Dit is tenslotte tijdelijk tot de toestellen 'oud' zijn.
Voordat er gezegd wordt dat je er met een tientje niet komt, een kleine VPS kost ~10€ pm met een degelijke internet connectie. (wat overkill is voor een enkele gebruiker - deze staat meestal idle) Als je 12 mensen per VPS zet, dan kom je er met dat bedrag. De software blijft identiek draaien tot het product EOL is.
Niemand zegt ook dat je dan de infrastructuur van GigaSet 100% moet overnemen. Deze zal sowieso overgedimentioneerd zijn en zal ook vele andere zaken omvat hebben die nu niet nodig is.
bytemaster460 @Prince26 maart 2024 22:05
Ik geef het heel weinig kans. Het zal dan toch iets blijven voor de hobbyisten.
Floris4970 @Luchtbakker25 maart 2024 18:56
Ik denk dat een hoop mensen uiteindelijk toch naar prijs en gebruiksgemak kijkt. En bij zo een bekende naam al snel denken. Maar die gaan dat toch nog jaren ondersteunen. Of ze zijn afgeleid van het "werkt met google/apple" er van uitgaande dat die de cloud ook beheren.

Je zou het gewoon goed moeten reguleren. Er wordt zoveel onbekende zooi in thuis netwerken gepropt. En met de performance die die apparaten tegenwoordig hebben kun je daar heel goed een botnet mee opzetten.

Maar je kan waarschijnlijk ook heel goed een router van binnenuit aanvallen, er zijn zat vulnerabilities die alleen aan de LAN kant werken.

Ik denk dat ook vooral daar mensen tegen beschermd moeten worden. Maar de gevolgen van zoveel apparaten strekken verder dan de voordeur.
BHD294 @Luchtbakker25 maart 2024 19:22
Zelfs dan kijken sommigen niet verder dan hun neus lang is.
Ach zal wel meevallen bekend merk, of de prijs is zo goed. Of lezen het maar half, bv ze zien staan werkt met bekende merken en dan zal het wel goed zitten.
Enz enz enz.
wiseger
@Luchtbakker26 maart 2024 20:04
Daar heb je niet zoveel aan als een fabrikant zoals Hue achteraf zonder Internet account hun produkten ineens niet meer laten werken.
Luchtbakker @wiseger26 maart 2024 20:46
Daar heb je niet zoveel aan als een fabrikant zoals Hue achteraf zonder Internet account hun produkten ineens niet meer laten werken.
Hue producten werken lokaal zonder internet. Dan kan je er niet op remote bij, maar wel lokaal.
wiseger
@Luchtbakker10 april 2024 12:15
De app weigert nog langer te werken als je geen account hebt.
basmevissen 25 maart 2024 18:32
Weer een oude naam die deels failliet gaat en deels naar Chinees eigenaarschap gaat. Geen goede ontwikkeling. De mensen met smarthome producten van Gigaset zijn goed de klos. Je apparatuur is compleet waardeloos. Voor de huidige Gigaset telefoons moet ook nog maar blijken of je ondersteuning en firmware updates krijgt.

Daarom wil ik ook alles lokaal kunnen aansturen. Cloud is zeker handig, maar privicy, veiligheid en onafhankelijkheid blijven een probleem. Een niet op te lossen probleem, tenzij de EU lokale aansturing verplicht stelt en dat er ook de gelijke functionaliteit/toegang lokaal moet worden aangeboden. Het enige waar dan nog cloud voor nodig hebt is om buitenshuis gemakkelijk toegang te hebben en opslag. Dat kun je dan desgewenst (of genoodzaakt) zelf regelen in je thuisnetwerk.

Dan nog liefst apparatuur die je met open source software kunt gebruiken. Dan ben je ook op dat vlak niet meer afhankelijk van de (failliete) fabrikant of haar opvolger.

[Reactie gewijzigd door basmevissen op 22 juli 2024 14:48]

Mellow Jack @basmevissen25 maart 2024 19:27
Weer een oude naam die deels failliet gaat en deels naar Chinees eigenaarschap gaat. Geen goede ontwikkeling.
Opzich niet heel vreemd toch. Iedereen is VoiP gaan bellen via laptops en smartphones. Misschien dat er nog ergens een markt voor het merk zal zijn maar verder is de wereld maar een volgende fase
R4gnax @Mellow Jack25 maart 2024 20:55
Iedereen is VoiP gaan bellen via laptops en smartphones.
Bij lange na niet. Veel ouderen bellen nog steeds met een DECT telefoon.
Maar niet alleen zij. Ik heb hier ook gewoon nog een lijntje liggen met een set DECT telefoons.
Ja- toevallig ook nog een Gigaset modelletje.

Naast Philips zijn (of waren) zij eigenlijk de enige partij binnen NL die nog deugdelijk spul af weet te leveren op dat vlak. Gigaset is eigenlijk gewoon een afsplitsing van Siemens telefonie. Die hebben echt decennia ervaring met telefonie. Treurig dat dat merk er aan onder door gaat.
RaJitsu @R4gnax25 maart 2024 21:51
Ik weet niet over welke periode je het hebt, maar naar mijn idee is het al jaren, sinds vaste aansluitingen nog een standaard ding waren, dat je DECT-telefoons van het van origine Eindhovense bedrijf lekker in de schappen moest laten liggen.

De Hesdo-merken (Profoon, Fysic, Alecto) , Motorola, Panasonic, Alcatel, en meer zijn allen degelijke opties die nog altijd beschikbaar zijn.
Khalid. @R4gnax25 maart 2024 23:29
Over 10 jaar bestaat die groep niet meer... Dus nee
R4gnax @Khalid.26 maart 2024 00:33
Over 10 jaar bestaat die groep niet meer...
Met de mate waarmee o.a. maar niet alleen de EU bezig is het verdienmodel van zowel Apple als Google te torpederen, is dat nog maar afwachten. Kan goed zijn dat smartphones straks zo duur gaan worden dat ze zichzelf totaal de markt uit gaan prijzen en mensen weer terug gaan naar dumb phones en vaste toestellen. Mode is niet het enige wat cyclisch is.
feuniks @R4gnax26 maart 2024 12:48
Weet ik niet. Allereerst werken DECT telefoons alleen op een vaste lijn en die zie ik gewoonweg niet meer gebruikt worden in de toekomst, maar alleen minder. Dat we wellicht minder naar (dure) smartphones gaan is iets anders. Het bij je hebben van een telefoon is zo vanzelfsprekend (en ook handig) dat ik niet denk dat dat gaat veranderen. Ik keek laatst een oude politieserie en ik hoorde een van de agenten tegen een ander zeggen: "Ik ben daar en daar, dus als je me nodig hebt, kun je me op dat nummer bereiken." Dat is toch iets anders dan gewoon het nummer bellen dat ik mijn telefoon staat en ik kan met de ander communiceren, waar die ook is. Onze hele infrastructuur is ook niet meer ingericht op een maatschappij zonder telefoon: telefooncellen zijn er niet of nauwelijks meer, want iedereen heef een eigen telefoon bij zich, ik lag afgelopen maand in het ziekenhuis (en moest daarna revalideren) en op beide plekken waren geen telefoons voor de patiënten, omdat toch iedereen een eigen heeft. Steeds meer diensten gaan ervan uit dat de gebruiker van de dienst een mobiele telefoon heeft. Er zit dan een app of sms aan vast voor bijvoorbeeld two factor authenticatie. Nee, de tijd van de vaste lijn thuis ligt voor ons als particulier, bijna achter ons. Ik denk dat "binnenkort" alleen nog bedrijven vaste lijnen hebben en ook dat wordt steeds minder.
dmantione @feuniks26 maart 2024 13:41
Allereerst werken DECT telefoons alleen op een vaste lijn en die zie ik gewoonweg niet meer gebruikt worden in de toekomst, maar alleen minder.
Dat klopt niet, zie ook mijn andere bijdrage. Er wordt doorgaans een analoog basisstation bij een DECT-telefoon geleverd, maar DECT is niet voor niets een standaard. Je kunt een DECT-telefoon op ieder gewenst basisstation gebruiken, waaronder bijvoorbeeld een Fritzbox.
dmantione @R4gnax26 maart 2024 13:31
Veel DECT-telefoons worden geleverd met een analoog basisstation en dan is het analoge telefonie, vaak weer digitaal gemaakt via een kabel- of DSL-modem. Je kunt evenwel ook een Fritzbox als DECT-basisstation gebruiken en zo je DECT-telefoons rechtstreeks aan je VoIP-account koppelen. Dan is er niets ouderwets aan en ik verkies toch een fysieke telefoon t.o.v. een headset op een laptop.

Zelf doe ik het net iets anders: Thuis heb ik mijn ISDN-centrale aan mijn Fritzbox gekoppeld en zo weer modern gemaakt. ISDN-telefoons hebben toch meer mogelijkheden dan DECT; een DECT-telefoon heeft bijvoorbeeld vaak wel een ingebouwd telefoonboek, een ISDN-centrale heeft een centraal telefoonboek waar je via het scherm op de telefoons door kunt bladeren. Mijn inziens nog altijd de meest comfortabele apparaten om mee te bellen.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 14:48]

R4gnax @dmantione26 maart 2024 20:28
De Gigaset toestellen die ik hier nog heb kunnen allebei.
Analoog DECT via het bijgeleverde basisstation. Digitaal DECT door ze aan te melden op een DECT centrale van je keuze, die direct VOIP doet. (ISDN centrale kon meen ik me te herinneren trouwens ook; volgens de handleiding.)

Philips' smaakje van DECT telefoons heeft overigens in de regel gewoon een centraal telefoonboek wat automatisch over alle verbonden toestellen gesynchroniseerd wordt. Dat is zeker niet uniek aan een telefoon verbonden aan een ISDN centrale. De Gigasets hebben over het algemeen geisoleerde telefoonboeken per toestel, maar met de mogelijkheid om het telefoonboek van het ene toestel naar het andere te pushen. Soort van synchronisatie op commando, mocht je dat willen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:48]

SmokingCrop @Mellow Jack26 maart 2024 00:41
In België plaatsen we zakelijk nog vrij veel Gigaset Dects hoor, de N670 & N870 basissen in combo met SL800H Pro & R700H Pro handsets (SIP VoIP).
Overlaatst nog een winkel waar 12 van die N870 zenders gehangen werden voor een 40-tal rugged handsets. Werkt gewoon stabieler en verder dan WiFi bellen.
Andros @Mellow Jack26 maart 2024 07:29
Bijna alle telefonie providers bieden inderdaad VoIP aan, dat klopt. Maar de meeste mensen die nog een vaste lijn gebruiken nemen die gewoon bij hun internetprovider af en een Ziggo/KPN/Odido etc bieden gewoon een modem waar een RJ11 stekkertje in gaat, enkel geschikt voor een 48V analoge telefoonaansluiting. Laat daar een Gigaset nou net veel telefoons voor verkopen, de gemiddelde consument kijkt je wat glazig aan als je ze een SIP account geeft en is dat analoge toestel gewend. Ergens niet erg vooruitstrevend maar dat is een vaste lijn toch al niet...
StackMySwitchUp @basmevissen25 maart 2024 18:34
Vergeet niet open source en open protocol.. Ik zou het toejuichen, want dat dwingt fabrikanten om goed spul te maken, geen vendor lock-in en dan maar aankloten met onveilige meuk.
Frame164 @StackMySwitchUp25 maart 2024 19:29
Met open source en open protocollen/interface heb je nog geen werkende producten.

En het is nog maar de vraag of een andere partij de benodigde services will gaan ontwikkelen/leveren op basis van die open source en open protocollen. Je zoekt dan eigenlijk een bedrijf dat geen (in dit geval) smarthomeproducten levert, maar slechts de diensten. Een productleverancier wil gewoon nieuwe producten verkopen, met of zonder open interfaces. Een onafhankelijke dienstenleverancier zal daar dan geld voor moeten gaan vragen, Als klant heb je daar dan ook nadeel van.
naaitsab @Frame16425 maart 2024 19:47
Met open source en open protocollen/interface heb je nog geen werkende producten.
Maar wel iets dat geen 'paperweight' wordt als de fabrikant dat beslist, je data wordt verhandeld/opgeslagen of zoals in dit geval over de kop gaat. 'Homebrew' is wellicht een stuk minder toegankelijk voor de gemiddelde gebruiker omdat je wat meer moeite moet doen om het op te tuigen maar over het algemeen zit er wel iets achter wat niet aan de grillen van een leverancier is verbonden. Daarom koop ik ook geen enkel 'smarthome' apparaat wat niet met custom firmware beschikbaar is en/of een open protocol volgt.
localhost 25 maart 2024 21:38
Men had natuurlijk gedacht het SmartHome gedeelte van Gigaset aan AVM (van de FRITZ!Box) te kunnen verkopen. Veel van de Gigaset SmartHome producten (met het DECT ULE) protocol zijn namelijk nu al op de FRITZ!Box aan te sluiten, en dan heb je dus ook geen afhankelijkheid van Cloud componenten meer.
Ben alleen bang dat het strategisch niet (meer) bij AVM past. AVM gaat zich richten op hun bestaande producten en Matter (en Zigbee), dan voegt Gigaset SmartHome niets toe. Verder lijkt het mij dat AVM prima zelf de product ontwikkeling kan doen op die paar gebieden die men nog niet heeft (b.v. Alarm). En dan is dus GigaSet SmartHome is overbodig geworden.
PeterM007 @localhost25 maart 2024 22:35
Veel van de Gigaset SmartHome producten (met het DECT ULE) protocol zijn namelijk nu al op de FRITZ!Box aan te sluiten, en dan heb je dus ook geen afhankelijkheid van Cloud componenten meer.
Ik heb hierop gegoogled maar kom niet verder dan dat de plug compatible is met een Fritzbox en een aantal Gigaset telefoons. Heb je toevallig een bron hiervoor? Want dit is natuurlijk heel interessant wanneer dit mogelijk is.
rud @localhost25 maart 2024 23:10
Er wordt gebruik gemaakt van het HAN-FUN protocol. Zowel AVM als Gigaset Elements gebruiken dit. Helaas is de versie van Gigaset Elements niet geheel volgens protocol. Toen ik vorig jaar of zo met iemand van AVM sprak gaf die aan dat Gigaset Elements spul niet compatibel is met AVM. AVM is wel compatibel met Bosch.

Ben heel benieuwd welke Gigaset Elements toch zouden werken met AVM!

Overigens werken Gigaset DECT telefoons waarschijnlijk weer wel met AVM, maar daar gaat dit draadje niet over.
Brechtje @rud26 maart 2024 08:11
Jazeker, wij gebruiken Gigaset DECT telefoons met de FRITZ!Box 5590 Fiber als 'centrale'.
A4-tje 25 maart 2024 18:58
Bijzonder dat je nog van alles kan kopen zonder waarschuwing op de site.
Zelfs bij gigaset zelf geen waarschuwing te zien.
hcQd @A4-tje25 maart 2024 19:13
Inmiddels is de online winkel gesloten “wegens de paasvakantie”. Ook is niets meer op voorraad.
Andros @A4-tje26 maart 2024 07:34
Probleem is dat als je waarschuwingen gaat plaatsen je eigenlijk actief meewerkt aan je eigen faillissement en dat mag nou net niet. Het is heel krom en erg oneerlijk voor de onwetende consument maar een bedrijf moet er alles aan doen om een faillissement te voorkomen, dus ook de winkel open houden zolang het kan.
R4gnax @Andros26 maart 2024 20:32
Tegelijkertijd is het je ook verboden om de marktsituatie doelbewust te misrepresenteren om op die manier de consument te verleiden tot een aankoop die ze anders niet gedaan hadden. Ook informatie weglaten valt daar onder. (Leugen van omissie.) Dat is geclassificeerd als een oneerlijke handelspraktijk en daar kun je voor beboet worden.

Leuke catch-22 dus.
Groningerkoek @A4-tje25 maart 2024 21:25
Als je het nu koopt kun je het in elk geval nog terugsturen op het moment dat de levering ophoudt.

En nee fijn is het niet, maar winkels volgen natuurlijk ook niet elke dag van al hun producten hoe het met de fabrikant gaat.
Rogers @Groningerkoek25 maart 2024 22:42
Als je dan je geld terug krijgt..
Bedrijven mogen dat helaas in hun zak steken.
geenidee 25 maart 2024 18:31
Dus die apparaten kunnen direct de prullenbak in, mooi die cloud connected spullen.
Frame164 @geenidee25 maart 2024 19:31
Zonder cloud connection zou de markt helemaal niet bestaan op de huidige schaal. Het is voor de doorsnee gebruiker veel te ingewikkeld om dat zelf te doen. Plus niet iedereen wil of heeft een server/NAS thuis draaien.
feuniks @Frame16426 maart 2024 12:56
Heel veel zaken die via Cloud lopen, hoeven dat niet per se. Ja, voor een aantal zaken is het handig om Cloud te hebben. Dan denk ik voornamelijk aan apparaten, die je buitenshuis moet (of beter gezegd wil) kunnen bedienen. Voor veel mensen is het namelijk te lastig om dat (veilig) in te stellen. Als ik mijn verwarming aan wil zetten als ik bijna thuis ben, dan moet ik daar inderdaad van buiten bij kunnen. Als ik thuis ben en ik wil hem met de app op een andere temperatuur zitten, dan is dat natuurlijk niet nodig. Het zou dus goed zijn als de apparaten beiden kunnen. Dan blijft iets (gedeeltelijk) werken als de Cloud er niet (meer) is en mensen hebben de mogelijkheid om een eigen oplossing ertegenaan te plakken. Denk aan een Home Assistent of Homey (en ik weet dat die ook een Cloud heeft).
sjorsjuhmaniac 25 maart 2024 18:41
Ik denk dat het verplicht aanbieden van de broncode, bij faillissement, van

- firmware van het apparaat
- software van “de cloud”
- eventuele benodigde app

Een goed vangnet zou zijn. Zo kan er nog geprobeerd worden een alternatief op te tuigen.
Bovenstaande verbergen in sub BV’s en holding constructies zal dan wel verboden moeten worden.
OruBLMsFrl @sjorsjuhmaniac25 maart 2024 19:31
Als zoiets ooit wet wordt buiten een gesloten systeem als China, dan komt alle firmware en software van een partnerbedrijf. En die geven het niet vrij want dat is hun IP, die klant had er enkel een licentie op en is nu failliet, hoeven zij nog niet iedereen gratis licenties voor onbepaalde tijd te geven. Laat staan hun IP.
Aandeelhouders hebben liever een dure partner, dan een risico op alle (vuile) was op straat als een BV klapt. Dat heb je altijd wel een keer als je maar lang en breed genoeg belegd.
Mr.Monk 25 maart 2024 18:47
Het minste wat ze kunnen doen is software beschikbaar stellen, zodat men zelf iets kan hosten.
Dit is precies de reden dat ik geen cloudmeuk wil.
gedonie @Mr.Monk25 maart 2024 21:01
En wie gaat die software maken? Het bedrijf is failliet dus daar werkt niemand meer. En de software van de servers die Gigaset had kunnen niet zomaar beschikbaar gemaakt worden. Kans is groot dat stukken daarvan geen eigendom zijn van Gigaset en niet licentie vrij zijn.
roches 25 maart 2024 21:46
Philips HUE anyone?
Wij als tweakers brouwen er wel omheen, maar de gewone consument niet...
bytemaster460 @roches25 maart 2024 22:46
Er zijn nog genoeg andere zigbee hubs waar je Hue producten op kan aansluiten als Hue ermee zou ophouden. Daarvoor hoef je geen Tweaker te zijn.

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