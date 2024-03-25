Gigaset stopt ondersteuning smarthomeapparaten door financiële problemen

De smarthomeproducten van Gigaset zijn vanaf 29 maart niet langer bruikbaar. De fabrikant zet de clouddiensten van zijn slimme apparaten stop. In januari werd er een insolventieprocedure gestart, maar er is geen koper gevonden voor de smarthometak van het bedrijf.

Gigaset meldt op zijn site dat de apps voor smarthomeproducten, netwerksensoren en -apparaten vanaf 29 maart 2024 'niet langer bruikbaar zijn'. Actieve abonnementen worden uiterlijk op deze datum stopgezet.

Het Duitse Gigaset staat bekend om zijn draadloze DECT-telefoons (digital enhanced cordless telecommunications). De fabrikant biedt ook smarthomeproducten aan, zoals slimme beveiligingscamera's en sensoren.

In september vorig jaar vroeg Gigaset een faillissement aan, omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Het bedrijf probeerde een doorstart te maken door een deel van de bedrijfsactiviteiten te verkopen.

In januari werd bekend dat de Chinese elektronischspeelgoedfabrikant VTech de activa en Duitse productiefaciliteiten van Gigasets telecomtak overneemt. Het is niet gelukt om een koper te vinden voor de smarthomeactiviteiten van het bedrijf, aldus Gigaset.