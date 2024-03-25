MagPi Magazine verschijnt na maartuitgave niet langer in het Nederlands

De Nederlandse uitgave van MagPi Magazine stopt met bestaan, omdat het niet de gewenste resultaten zou hebben opgeleverd. De editie van maart/april wordt de laatste Nederlandstalige uitgave. De Engelstalige uitgave blijft wel bestaan.

MagPi Magazine laat abonnees per e-mail weten genoodzaakt zijn te stoppen met de vertaalde versies van MagPi. "Hoewel we als team erg enthousiast blijven over dit project, spijt het ons te moeten zeggen dat we niet in staat zijn geweest te groeien tot een niveau dat een levensvatbare businesscase mogelijk maakt. Na rijp beraad zien we geen andere mogelijkheid dan de publicatie te staken."

Abonnees ontvangen een compensatie voor de resterende abonnementswaarde. Het is mogelijk om een terugbetaling te ontvangen of te kiezen voor een niet nader benoemd aanbod. MagPi zegt dat de afhandeling 'binnen enkele weken' plaatsvindt.

De Engelstalige editie van MagPi Magazine en internationale socialmedia-accounts blijven onderhouden door de Raspberry Pi Foundation, schrijft hoofdredacteur Patrick Wielders. De eerste Nederlandstalige uitgave van het magazine verscheen in maart 2018 en werd sindsdien uitgegeven door Elektor. Het tijdschrift bevat voornamelijk tutorials, interviews en reviews die gerelateerd zijn aan Raspberry Pi-projecten.

MagPi Magazine

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 19:10
51 • submitter: stijnb1234

25-03-2024 • 19:10

51

Submitter: stijnb1234

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Reacties (51)

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Antenne Bayern 25 maart 2024 19:17
De Nederlandse uitgave van MagPi Magazine stopt met bestaan, omdat het niet de gewenste resultaten zou hebben opgeleverd.

Nu weet ik niet wat de totale oplage is van het tijdschrift. Wat ik wel weet dat een teruglopende markt is drukwerk op papier.
karelvandongen @Antenne Bayern25 maart 2024 19:26
Op https://www.elektormagazine.com/files/attachment/42146 kun je lezen, dat het er ca 5000 zijn zie pagina 7.
Antenne Bayern @karelvandongen25 maart 2024 19:31
Editie Oplage

Duits 17.000
Nederlands 5.000
Frans 14.000

Dat lijkt idd ietsie te weinig om uberhaupt uit de financiele kosten te komen.
redslow @Antenne Bayern26 maart 2024 07:38
Als het gaat bekijken naar totaal aantal inwoners van die anderen twee landen en dan de oplages in Nederland dan valt het wel mee.

Duitsland 83 miljoen inwoners en dan maar 17k
Frankrijk 67 miljoen inwoners en dan 14k
Nederland 17,5miljoen inwoners en 5k
sys64738 Moderator F&V @redslow26 maart 2024 08:16
Relatief zitten we vrij hoog maar in absolute zin blijft het natuurlijk dezelfde hoeveelheid werk in een NL versie te maken en dat kan voor 5000 man (m/v) niet uit.

De Pi is ook op zijn retour. Het is allang niet meer dat leuk mini computertje dat je voor 25 euro kon kopen en leuke dingen mee kon doen. Tegenwoordig ben je 70 euro armer voordat je goed en wel aan de slag kunt. En voor die projecten die zo leuk zijn om te doen, heb je meestal genoeg aan een pi 2 of 3. Iedereen is voorzien en de mensen hebben de projectjes die ze wilde doen ook al gedaan.
cyclone @sys6473826 maart 2024 09:08
Tel daarbij ook de reputatie schade die de Pi heeft opgelopen i.v.m. het niet leverbaar zijn en de absurde prijzen die er toen moesten worden neergelegd als je er uberhaupt een kon bemachtigen.

Bij mij is er toen iets stuk gegaan, tel daarbij op dat hij steeds minder standaard wordt.
Tot en met de Pi 3 kwam je weg met een standaard voeding die iedereen wel had rond slingeren en een standaard HDMI kabel.
Sinds de 4 heb je een flinke voeding nodig, micro HDMI kabels en nu is met de 5 ook nog eens geforceerde koeling nodig.

Ik kom er niet hoor voor 7 tientjes om met de Rpi 5 aan de slag te gaan ik zit al over de 100 euro en dan wordt het prijsverschil met een 2de hands mini p.c. die veel krachtiger is / meer geheugen heeft (of makkelijk en goedkoop uitbreidbaar is) in een degelijke behuizing zit wel erg klein / in het nadeel van een Rpi.

Jammer want ben groot fan en gebruik nog flink wat 3B's en ben groot fan van projecten zoals Pi1541 maar ook ik deel jouw observatie dat de Pi (als ze op het huidige spoor blijven zitten) zijn beste tijd wel gehad heeft inmiddels.
Marijnus @sys6473826 maart 2024 09:18
Met de Raspberry Pi 2040 kun je ook hele leuke projectjes doen en die is rond de €5. Ik heb het idee dat de populariteit van deze microcontroller enorm omhoog is geschoten afgelopen jaar.
jmsaow @sys6473826 maart 2024 10:17
Dus 100 Euro vind jij teveel voor een hobby die je veel langdurig plezier kan geven terwijl iedereen het bijna normaal vindt om honderden Euro's te besteden om naar een festival te gaan. De RPI is nog steeds een heel leuk platform om zelf IT te leren en leuke projecten te doen, vooral als je tieners hebt die je wil stimuleren voor de toekomst.
m-a-r-t-1 @jmsaow26 maart 2024 15:03
Voor ff meer heb je bijvoorbeeld een tweedehands optiplex micro 3080. Die zij prima geschikt voor bijvoorbeeld proxmox. Kun je alle kanten op met allerlei hobby projecten binnen proxmox.
sys64738 Moderator F&V @jmsaow26 maart 2024 15:05
Nee 100 euro is zeker niet teveel voor een hobby. Voor de echte tweakers is dit geen probleem en ik heb er zelf ook veel in huis. En het is inderdaad nog steeds een heel leuk platform.

Maar voor de "kijken of dit wat voor me is" mensen was het altijd lekker laagdrempelig instappen en dat is nu wel voorbij. Misschien zouden die mensen ook wel doorgroeien naar meerdere Pi's maar nu beginnen ze er wellicht niet eens aan.
Coolstart @sys6473826 maart 2024 10:01
Iedereen is voorzien en de mensen hebben de projectjes die ze wilde doen ook al gedaan.
Haha, sorry beetje naief niet? Er worden ook gewoon nog nieuwe mensen geboren met interesse in de PI, zeker omdat het ecosysteem zo groot is. Mensen die al eens een projectje gedaan hebben stoppen plots wat ze komen op geen nieuwe iedeeën? Beetje rare redenering.
Het is allang niet meer dat leuk mini computertje dat je voor 25 euro kon kopen en leuke dingen mee kon doen.
Welke hobby kost nog €25? Het is en blijft een redelijk krachtige plug and play computer voor onder de €100. Je kan de huidige PI niet vergelijken met de PI1.

Als je het enkel als controller wil gebruiken kan je ook gewoon de Rasbery Pico of Zero gebruiken. Ze komen met Wifi en starten vanaf €4 per stuk tot €20. De Zero is zelfs krachtiger dan de PI 1 van 2012 dus het is zelfs goedkoper geworden dan toen en je hebt nu Wifi + bluetooth aan een fractie van het vermogen.
De Pi is ook op zijn retour
Waar haal je dat? Daarom dat er tekorten zijn op de Raspberry PI? Daarom zat ze hun productie verdubbeld hebben begin 2024?
sys64738 Moderator F&V @Coolstart26 maart 2024 15:10
De P1 is inderdaad niet te vergelijken met de huidige Pi's En das precies het probleem. Het was een lekker low-level instap ding waarmee je snel kleine projectjes kon doen en kijken of het wat voor je is. Die mensen laten het platform nu waarschijnlijk links liggen.

De Zero is een leuk alternatief maar mist een full size HDMI port en USB poorten. Moet je nog aan de slag met allerlei adapters en USB hubs. Waardoor de beginnersvriendelijkheid er wel weer vanaf is.

Dus ja, voor hard-core enthousiastelingen is de Pi nog steeds prima maar als "getting your feet wet" tool, is het wel stukken minder geworden.
Coolstart @sys6473826 maart 2024 16:50
Ik wilde je best geloven dat de PI op zijn retour is maar dat blijkt gewoon niet te kloppen en nu kom je met een verhaaltje af dat mensen het platform links laten liggen omdat je geen kleine projectjes kan doen?

Met alle respect maar uw argumenten houden geen steek. De Zero is net super cheap en ideaal voor mini projecten. Als mini-hdmi en micro USB u tegenhoud dan zou ik gewoon niet starten met elektronica als hobby.
voor hard-core enthousiastelingen is de Pi nog steeds prima maar als "getting your feet wet" tool, is het wel stukken minder geworden.
Geen idee vanwaar dit sentiment komt, je kan gewoon een RPI zero starter kit kopen, alles zit er in om op 123 te starten. Het aanbod is veel meer dan bij de start. En nee niet duurder. Ook voor kinderen zijn er vele opties om simpel te starten.
batteries4ever @karelvandongen26 maart 2024 13:28
Tja, binnen die groep zijn er denkelijk minder dan 10% die niet lekker met een Engelse versie overweg kan, dus de meerkosten van het vertalen en andere druk en zo haal je er in de verste verte niet uit...
pc-freakz @Antenne Bayern25 maart 2024 19:28
Helemaal als dit in de basis gratis als PDF te downloaden is in het Engels.

Sterker nog, ik wist niet eens dat er een Nederlandse versie is/was anders had ik er misschien wel mensen naar verwezen die het Engels wat minder vaardig zijn.
Jerie @pc-freakz25 maart 2024 20:18
PDF is eenvoudig te vertalen naar Nederlands voor degenen die Engels minder vaardig zijn. Of misschien gewoon je Engels oefenen. Is wel zo handig in deze maatschappij.
metalmania_666 @Jerie25 maart 2024 20:37
Er zijn genoeg mensen die de taal niet machtig genoeg zijn. Zeker ouderen, en die ga je echt geen taal meer aanleren.
Wij zitten tegen de Duitse grens aan, en mensen spreken en lezen hier veel meer Duits dan Engels
Ik moet voor mijzelf als 55+ al de nodige moeite doen om het wat technischere Engels bij te blijven.
TheVivaldi @metalmania_66625 maart 2024 21:25
En daarbij is “eenvoudig te vertalen” ook een aparte opmerking. Ja, in de basis kunnen vertaalmachines wel aardig meekomen tegenwoordig, al gaat het daar ook nogal eens fout, maar zeker bij technische dingen gaat het pas écht geregeld mis. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de machine soms teveel vertaald, dus dingen die onvertaald hadden moeten blijven.

(Ik ben trouwens vertaler van beroep.)
Machinimush @TheVivaldi25 maart 2024 23:47
Ik had laatst nog een HP support chat, waar de persoon aan de andere kant van de lijn mij vertelde dat ze mijn 'koffer' had aangemaakt.

Werd natuurlijk 'case' mee bedoelt. Daar moest ik en de rest van het kantoor best even om grinniken 8)7
turbojet80s @Machinimush26 maart 2024 04:38
Denken jij en jouw collega's dat 'worst case scenario' een scenario is met een koffer vol worsten?
Accretion @turbojet80s26 maart 2024 07:25
Hoe noemen de Duitsers het als er een borrelplank op de grond valt?....

...wurst käse scenario
mijsk1974 @Accretion27 maart 2024 09:37
:) _/-\o_
Zwaai Haai @Machinimush26 maart 2024 11:04
hahaha mooi. Maar ze doet het gewoon wel, leren doe je met foutjes maken. Ik heb veel respect en tegelijk geniet ik van de foutjes die mensen maken bij het leren van een nieuwe taal. Dan kom je erachter wat voor rare en leuke dingen in je taal zitten.
Miglow @TheVivaldi26 maart 2024 05:10
De automatische vertalingen die je ook vaak online ziet zijn vreselijk en je kunt vaak beter gewoon de Engelse variant pakken, die zijn vaak beter te begrijpen dan de Nederlandse. Waarschijnlijk denken veel internationale websites dat niemand buiten hun eigen land Engels spreekt en dat ze ons een plezier doen door automatisch te laten vertalen.
TheVivaldi @Miglow26 maart 2024 11:18
Klopt, dat vind ik ook jammer. Mijn handen jeuken om zulke sites een mailtje te sturen om de vertaling voor ze te verbeteren, maar ja, zulke eigenaren vertrouwen liever op automatische vertalingen dan dat ze iemand willen inhuren om een goede vertaling te maken.
cariolive23 @metalmania_66625 maart 2024 23:43
en die ga je echt geen taal meer aanleren.
Als er iets is wat gezond is voor je hersenen, is het wel om meerdere talen te beheersen en/of te leren. En juist talen kun je tot extreem hoge leeftijd leren. Daar hoef je ook helemaal niet slim voor te zijn, je moet het gewoon doen.
Wij zitten tegen de Duitse grens aan, en mensen spreken en lezen hier veel meer Duits dan Engels
Wanneer je al 2 talen beheerst, is een derde (die niet eens zo heel anders is), redelijk makkelijk aan te leren!
Ik moet voor mijzelf als 55+ al de nodige moeite doen om het wat technischere Engels bij te blijven.
Als je nou had geschreven 95+ dan had ik er begrip voor gehad. Voor alle anderen is er een (digitaal) woordenboek en Google O-)

Zelf 45+ en wanneer je mijn schoolrapporten zou zien, ga je niet geloven dat ik anno 2024 dagelijks 4 en soms zelfs 5 talen spreek/lees/schrijf. En wanneer ik Frans en Italiaans ook meetel, niet meer dan de dagelijkse beleefdheden, kom ik zelfs tot 7 talen... Just do it!
watabstract @metalmania_66626 maart 2024 04:29
Als er iets goed is voor je mentale gestel op hogere leeftijd dan is het wel een taal leren. Wat je vaak ziet bij ouderen is dat ze niet meer leren omdat ze dat eigenlijk het grootste deel van hun leven niet meer gedaan hebben. Het brein blijven oefenen kan dementie jaren uitstellen of zelfs voorkomen en het heeft ook positieve effecten op de fysiek bijv doordat de motoriek langer op peil blijft. Niet voor niets zit er een enorm verschil in levensverwachting tussen laag en hoog opgeleiden. Dat verschil kan tussen extreme groepen in de maatschappij zelfs oplopen tot een jaar of 10. Altijd blijven leren. Dan heb je de grootste kans op gezond oud worden.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 23 juli 2024 04:07]

batteries4ever @metalmania_66626 maart 2024 13:30
Maar ook dat is weer een vrij specifieke groep: wel "jong" genoeg om lekker met een Pi te kloten, maar te oud voor buitenlands...
Zexion @metalmania_66626 maart 2024 14:02
Mensen die de Engelse taal niet machtig zijn zijn vaak ook niet geïnterreseerd in tech en daardoor al helemaal niet in een product als de Pi.

Het is natuurlijk niet de regel, maar uit mijn privéleven kan ik je vertellen dat dit eigenlijk altijd het geval is.
Mijn eigen stiefopa is maar 69 jaar oud en heeft nog nooit een computer gebruikt in zijn leven.
Mijn stiefpa doet zijn bankieren want op papier kan al heel wat jaren niet meer. De beste man rijd in een nieuwe E-klasse en gebruikt 99% van de functies niet omdat hij niet overweg kan met touchscreens e.d.
De beste man spreekt dan ook geen woord Engels. Terwijl ik in het vliegtuig naast een hele oude mevrouw zat met airpods in, een podcastje aan, lekker aan het wegtikken op een macbook, ik schat dat ze de 80 al gepasseerd was. Sommige mensen staan stil in het leven, mensen die geen nieuwe taal willen/kunnen leren gaan ook niet aanklooien met technische hobbies

[Reactie gewijzigd door Zexion op 23 juli 2024 04:07]

cricque @Jerie26 maart 2024 08:12
Het is handig ja, en binnen de IT ken je best wel Engels.

Maar ik heb jaren met Franstaligen in Brussel gewerkt. Die spreken met moeite Engels. Ze zoeken ook alles op in het Frans, met alleen Franse resultaten. En dan klagen ze dat ze soms niks vinden.
Nu er zijn genoeg mensen die het moeilijk hebben met andere talen hoor. De meter van onze dochter bijvoorbeeld geeft les aan middelbare school, heeft een master. Maar haar Engels is een ramp. Frans ook trouwens. Een van mijn beste jeugdvrienden heeft/had problemen met andere talen. En dan heb je mensen die vlot 3-4 of zelfs 5 talen kunnen spreken. Ik spreek vloeiend Engels, vlot Frans en ook nog een mondje Duits (verstaan is geen probleem) en uiteraard "Vlaams"

Mijn zoontje van 6 spreekt al een mondje Engels en mijn dochter van 9 kan al heel kleine conversaties in het Engels opzetten. Dus dat komt wel goed. Het is gewoon superhandig. Maar als jij geen aanleg hebt voor talen, dan mag je zoveel proberen als je wilt hoor. Maar de beste leerschool is volgend mij nog altijd "verplicht spreken". Mijn frans was vroeger toch wel een probleem. Maar toen zat ik in een bureau met 5 Franstaligen. De ene die rookte sprak alleen Frans en had een diploma burgerlijk ingenieur en woonde tegen Luik, dus op een steenworp van de Nederlands grens, maar sprak dus geen woord Nederlands of verstond bijna niks. Maar zo leer je wel vlug Frans tot op een goed niveau te brengen hoor. Maar dan nog als je er geen aanleg voor hebt, dan is het moeilijk

Maar technische dingen vertalen is toch wel iets waar vele online vertaal tools een probleem mee hebben hoor. En dan heb je soms termen die je dus niet wilt vertaald hebben. Een technisch document door zo een translator halen werkt gewoonweg meestal niet
Zexion @cricque26 maart 2024 14:14
Ik ben in 2020 verhuist naar Zweden en ondanks dat Zweden erg goed zijn in Engels gebruikt IEDEREEN een Zweedse installatie van Windows, met een Zweeds office pakket, Zweeds als taal op de telefoon.
In de ICT zorgt dit voor behoorlijk wat frictie want hier zijn enorm veel vacatures die gevuld worden door expats die zich immens storen aan het moeten opzoeken van basic settings.

Vandaar dat ik elk jaar voor onze afdelingen een paar fysieke draaiboeken uitprint met de meest belangrijke informatie met nieuwe toevoegingen die eventueel van pas kunnen komen om het werk toch wat efficiënter te maken. Als er geen vraag naar was geweest had ik dit natuurlijk niet hoeven doen.

Mijn neefje is inmiddels 6 en weigert Nederlands te spreken. Kind heeft zichzelf leren lezen, in het Engels. Vraagt soms op discord naar een uitspraak of een betekenis maar hij leest volledige technische documenten en snapt een goede 80-90%. In onze server zitten voornamelijk Zweden maar iedereen spreekt gezellig Engels wanneer het kleine knaapje online is. Het is echt bijzonder hoe snel kinderen iets kunnen leren.
cricque @Zexion26 maart 2024 21:08
Yups kinderen zijn er snel mee weg, maar ze moeten er wel ook aanleg voor hebben. En dat is bij sommige spijtig genoeg niet aanwezig. Daar kunnen ze zelf ook niet veel aan doen. Ze kunnen nu beide lezen (de kleinste begint nog maar pas), maar liever nu kijken naar Engels (met Nederlandse subs) zo leren ze ook de betekenis.

En "I feel your pain" ... in het Zweeds ... Het kan nog erger hoor, kon ook Fins zijn :). Maar mensen willen nu eenmaal hun eigen taal, en kan ik best snappen, niet iedereen kent elke term of heeft de kans om andere talen te spreken en te oefenen. Ik merk wel dat mijn Frans de afgelopen jaren toch wat achteruit gegaan is, omdat ik het nu een pak minder praat. Maar ik kijk bijvoorbeeld dan wel F1 in het Frans. Zo probeer ik toch nog een beetje bij te blijven
RoyTrenneman @pc-freakz25 maart 2024 22:06
Als je geen Engels kunt, dan maak je jezelf het helemaal niet makkelijk met een RPI of in de IT in het algemeen. Als je het Engels niet beheerst, dan is het ook verdraaid lastig om te begrijpen wat je doet als je een bepaald commando invoert.

Gemakshalve staan mijn computers allemaal op Engels, dat is wel zo makkelijk in verband met veel Engelstalige klanten, maar vooral ook de enorme hoeveelheid Engels documentatie.
Whazor @Antenne Bayern26 maart 2024 00:10
De markt voor dit soort tijdschriften lijkt mij meer voor in winkels of op de koffietafel van bepaalde bedrijven. Het fysieke aspect lijkt mij juist een voordeel.

Maar goed, als het tijdschrift in Engels verkocht wordt dan zou dat geen probleem zijn.
JBVisual 25 maart 2024 19:22
Ik kan er best begrip voor opbrengen dat dit soort keuzes soms gemaakt moeten worden.
Het verbaast mij zelfs dat er überhaupt nog een rendabele markt is voor fysieke IT gerelateerde tijdschriften. (Laat staan in het Nederlands)
Toch laat dit zien dat er toch vanaf 2018 nog genoeg abonnees zijn geweest, ik weet dus nu dat het toch jaren goed is blijven gaan.

Maar als ik naar mijzelf kijk, heb ik toch de voorkeur voor Engels omdat hier alle technische termen mooi besproken worden wat in vertalingen soms niet lekker werkt. (Ook de reden waarom ik persoonlijk mijn OS ook in het Engels draai)

Maar als ik iets lees, opzoek of bespreek is dat toch altijd wel op forums, nieuwswebsites en tech sites. Tijdschriften vind ik persoonlijk toch wat “minder” tegenwoordig.
Even snel iets opslaan of snel even een stuk tekst selecteren en hierop doorzoeken in een extra tabblad, of gewoon extra informatie inwinnen die in het artikel misschien naar eigen gevoel niet duidelijk genoeg wordt gemaakt.

Ik wil zeker de inhoud van dit tijdschrift niet afkraken, maar ik als persoon vind tech tijdschriften gewoon niet meer passend bij hoe ik informatie tot mij neem. (Ik heb het nu vooral over tech, de “Donald Duck” mag nog wel even fysiek blijven bestaan zodat de kids op de achterbank nog enigszins zonder scherm zichzelf kunnen vermaken)
Mayumi @JBVisual25 maart 2024 19:40
Voor mij geldt ook de voorkeur voor Engels omdat toen ik met computers begon (1978) er niets in het Nederlands bestond. Mijn OS inclusief alle software is ook nog altijd in het Engels omdat ik als dat niet zo is mij soms rot zoek naar instellingen of functies. Geeft wel eens problemen met hulp aan vrienden/familie die alles in het Nederlands hebben.

Als ik met een probleem zit zoek ik ook altijd in het Engels naar een oplossing en die vind je makkelijker dan in Nederlands.
JSBach @Mayumi25 maart 2024 22:17
Eerste HCC Nieuwsbrief uit 1977 in het Nederlands. Ik had ze allemaal. Lidnr. 1172.
https://nl.wikipedia.org/...dat%20moment%2012%20leden.
cricque @Mayumi26 maart 2024 08:16
Yups, als iemand mij zegt "insert functie hier", dan moet ik altijd nadenken waar heeft deze persoon het over. Of op een iphone/android in het Nederlands net zo een grote ramp voor mij. Maar Engels lukt nog wel ... moet je eens een laptop in het Hongaars of Chinees voor je hebben. Gelukkig kende ik toen nog de windows iconen en de plaatsen zowat. Het maakt support geven toch wel een issue. Nuja ik doe ook niet echt support (vroeger alleen 3rd line), maar met eigen applicatie moet dat soms ook wel eens. En dat is voor mij een regelrechte ramp als dat in het Nederlands/Frans staat. Maar als je dat slim speelt en in een faq afbeeldingen bijzet, de meeste mensen herkennen de icoontjes wel.

Ik zal ook nooit zoeken in het Nederlands, maar altijd gewoon in het Engels. Maar daarom moet je ook Engels kennen en de term in het Engels kennen. Op mijn Nintendo vroeger was Zelda in het Engels, en op mijn Gameboy was dat ook gewoon Engels, dus moest ik wel of je kon sommige games gewoon echt niet spelen.
eettjjuuhh 25 maart 2024 19:35
De eerste jaren altijd aangeschaft maar de laatste paar jaar viel het me op dat er veel projecten werden herhaald. Daarbij is de raspberry pi niet langer vernieuwend imo gaat het steeds meer richting kleine pc. De prijs vd pi is ook niet echt interessant waar de eerste versies vd pi dat zeker wel waren. Ook zijn er meerdere alternatieve bordjes gekomen die erg interessant zijn.
W00fer @eettjjuuhh25 maart 2024 20:44
Dat is volstrekt niet juist want een Pico kent allerlei toepassingen, bovendien is een compute module prima en je hoeft echt niet de laatste Pi5 met 8GB RAM te hebben om veel te doen.
Ik denk dat het gros van wat het tijdschrift behandeld ook wel met een (tweedehands) Pi3 of Pi4 te doen is. Of een Pi Zero 1 of 2.
kodak
25 maart 2024 19:49
Het is aan te moedigen dat uitgevers moeite doen Nederlandstalige tech-publicaties op de markt te zetten. Wat dat betreft bewondering voor de investering en inzet. Wel vraag ik me af hoe ze dit rendabel kunnen maken.

Het lijkt inhoudelijk vooral latere publicaties van eerder verschenen werk met andere adverteerders. Het eerdere werk heeft een taal en verschijnvorm die een groot deel van de doelgroep gemakkelijk, eerder en bijna even goedkoop kan bemachtigen. Als ze de inhoud al niet eerder in een andere vorm zelf ontdekt hadden via bijvoorbeeld tech-communities en dagelijks nieuws. Misschien dat het dan op populariteit en nog specifieker publiek rendabel te maken is, maar dan lijkt het me wel heel bijzonder te moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 04:07]

streamnl 25 maart 2024 20:16
Ikzelf ben enkele jaren lid geweest. Eerst met de Engelse variant en daarna ben ik overgestapt naar het Nederlands.

Ik zag te vaak dezelfde artikelen terugkomen. Alleen dan iets anders geschreven. Zoals de eerste stappen wat je “moet” doen als je er nog nooit mee hebt gewerkt. Of dezelfde projecten terugzien in “de leukste/beste/etc projecten”

Dat was voor mij de hoofdreden om te stoppen met het abonnement.
iAR @streamnl26 maart 2024 08:06
Dit lijkt me ook typisch zo'n magazine dat zich moet herhalen. Het aantal Pi projecten is natuurlijk ook eindig.
En dit zie je bij veel magazines, helaas. De inhoud wordt doorgaans oppervlakkiger, meer advertenties en recyling van artiekelen. Ik lees eigenlijk geen enkel magazine meer om deze redenen.
fenrirs 25 maart 2024 19:34
Jammer, maar wel te begrijpen. Mijn vader vond het geweldig om mee te prutsen, lekker toegankelijk
SilentDecode 25 maart 2024 23:15
Ik wist niet eens dat dit tijdschrift bestond..

Tijdschriften.. Niet echt meer van de tijd. Tenminste, dat is mijn mening. Ieder voor zich natuurlijk. Maar met die kleine oplage in het Nederlands, snap ik wel dat ze er mee kappen.
robvanderhelm 26 maart 2024 07:37
Toen de rpi's niet meer leverbaar waren heb ik het tijdschrift na ruim 2 jaar ook opgezegd.
Verder wel aardig maar zoals gezegd in het Engels gewoon gratis.
Accretion 26 maart 2024 07:40
Met de AI van tegenwoordig moet vertalen toch kinderspel zijn?

Het probleem van Google Translate is dat het geen context begrijpt en de woorden op zichzelf vertaalt. Met de AI (language models) moet dat kinderspel zijn?

De MagPi is ook interessant voor jeugd die nog geen Engels kan.
Alternatief is om al op de basisschool te beginnen met Engels leren :)
cricque @Accretion26 maart 2024 08:18
Nopes, teksten vertalen is nog altijd een ramp. Zeker als het op technische dingen gaat, waarbij ze dan ook de technische termen vertalen, terwijl dat juist niet de bedoeling is.
mphilipp 26 maart 2024 09:28
Vroegâh verslond ik computertijdschriften: Byte, PC Magazine, C't (Duits), 64'er enzovoorts. Maar dat was ook in de tijd dat dat de enige manier was om aan je informatie te komen. Maar sinds er internet is, hebben ze wat mij betreft hun relevantie verloren. Hooguit als ik op vakantie ga koop ik soms een tijdschrift om door te bladeren tijdens een vlucht.

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