MagPi Magazine verschijnt na maartuitgave niet langer in het Nederlands

De Nederlandse uitgave van MagPi Magazine stopt met bestaan, omdat het niet de gewenste resultaten zou hebben opgeleverd. De editie van maart/april wordt de laatste Nederlandstalige uitgave. De Engelstalige uitgave blijft wel bestaan.

MagPi Magazine laat abonnees per e-mail weten genoodzaakt zijn te stoppen met de vertaalde versies van MagPi. "Hoewel we als team erg enthousiast blijven over dit project, spijt het ons te moeten zeggen dat we niet in staat zijn geweest te groeien tot een niveau dat een levensvatbare businesscase mogelijk maakt. Na rijp beraad zien we geen andere mogelijkheid dan de publicatie te staken."

Abonnees ontvangen een compensatie voor de resterende abonnementswaarde. Het is mogelijk om een terugbetaling te ontvangen of te kiezen voor een niet nader benoemd aanbod. MagPi zegt dat de afhandeling 'binnen enkele weken' plaatsvindt.

De Engelstalige editie van MagPi Magazine en internationale socialmedia-accounts blijven onderhouden door de Raspberry Pi Foundation, schrijft hoofdredacteur Patrick Wielders. De eerste Nederlandstalige uitgave van het magazine verscheen in maart 2018 en werd sindsdien uitgegeven door Elektor. Het tijdschrift bevat voornamelijk tutorials, interviews en reviews die gerelateerd zijn aan Raspberry Pi-projecten.