Organisatie Raspberry Pi bereidt beursgang in Londen voor, wacht op beter moment

Raspberry Pi Ltd bereidt een beursgang op de beurs van Londen voor, maar wacht naar eigen zeggen op een gunstig moment om een zogenoemd initialpublicofferingproces te starten. De beursgang verkeert in een vroeg stadium.

De commerciële dochteronderneming van de Raspberry Pi Foundation overweegt al langer om naar de beurs te gaan en heeft nu tegenover Bloomberg bevestigd dat de eerste stappen officieel gezet zijn. Een bank in de Britse hoofdstad bereidt de beursgang nu voor. Vooralsnog blijft het bij voorbereidingen voor een ipo; de krant schrijft dat de Londense ipo-markt momenteel zeer ongunstig is voor nieuwe beursgangen. Ter illustratie: het afgelopen jaar werd in totaal 1 miljard dollar opgehaald met ipo's, wat het laagste bedrag in decennia is.

Volgens de ceo Eben Upton was er geen reden om de Amerikaanse beurs te verkiezen. Op basis van gesprekken met investeerders concludeert Upton dat 'Amerikaans geld' ook bij in Londen geregistreerde bedrijven terecht kan komen.

Raspberry Pi Ltd is grotendeels in handen van de Raspberry Pi Foundation, het non-profit moederbedrijf dat de singleboardcomputer voor liefdadigheidstoepassingen maakt. Eind 2023 investeerde Arm nog in de commerciële tak.