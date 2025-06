Apple kondigt M3-varianten van 13"- en 15"-MacBook Air aan

Apple kondigt M3-varianten van de MacBook Air van 13 en 15 inch aan. De laptops zijn vanaf 8 maart verkrijgbaar voor respectievelijk 1299 en 1599 euro in de kleuren middernacht, sterrenlicht, zilver en spacegrijs. In oktober van 2023 bracht het merk al M3-varianten van de MacBook Pro uit.

De nieuwe MacBook Air-varianten krijgen de eind 2023 uitgebrachte M3-chip. De chip van de 13"-variant beschikt over acht cpu-cores en acht of tien gpu-cores. De 15"-versie heeft standaard acht cpu- en tien gpu-cores. De chip ondersteunt maximaal 24GB werkgeheugen. De instapmodellen van de vernieuwde MacBooks zijn voorzien van minimaal 8GB werkgeheugen. De M3-chip is volgens Apple 60 procent sneller dan de M1-variant uit 2020.

De laptops hebben een respectievelijke schermgrootte van 13,6 en 15,3 inch. Volgens Apple hebben de Liquid Retina-lcd's een maximale schermhelderheid van 500cd/m². De pc's hebben net als hun 13"-voorganger twee Thunderbolt 4-aansluitingen en ondersteunen twee externe displays, mits de laptop dichtgeklapt is. Er zijn weer een Touch ID-vingerafdrukscanner en een MagSafe-oplaadpoort aanwezig.

Klanten kunnen vanaf het moment van schrijven een preorder plaatsen. De 13"-versie met M3-soc kost ten minste 1299 euro en beschikt over 256GB opslagruimte. De vernieuwde 15"-variant kost ten minste 1599 euro en krijgt standaard dezelfde hoeveelheid opslagruimte. De vorige MacBook Air met M2-soc blijft beschikbaar en kost voortaan 100 euro minder, namelijk 1199 euro. Apple zegt dat de laptops vanaf 8 maart in de winkel liggen en geleverd worden.