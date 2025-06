Xiaomi brengt tablet Pad 6S Pro 12.4 met 3:2-beeldverhouding uit in Europa

Xiaomi brengt de Pad 6S Pro 12.4 uit in Europa. De tablet heeft een 12,4"-lcdscherm met een 144Hz-beeldverversing en een 3:2-beeldverhouding. Daarnaast is de tablet uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 2-soc en een 10.000mAh-accu met ondersteuning voor 120W-snelladen.

Het display van de Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 heeft een resolutie van 3048x2032 pixels, met een pixeldichtheid van 294 pixels per inch. Ook ondersteunt de tablet Dolby Vision. Xiaomi zegt dat de beeldverhouding van 3:2 zorgt voor 27 procent meer weergaveruimte vergeleken met de 11"-versie, de Pad 6 Pro. Daarnaast beschikt de 6S Pro over zes speakers met Dolby Atmos-ondersteuning.

De Pad 6S Pro 12.4 komt uit in de kleur Graphite Gray en is verkrijgbaar vanaf 700 euro. De tablet is beschikbaar met 8GB geheugen met 256GB opslag of 12GB geheugen en 512GB opslag. Naast deze tablet kondigde de fabrikant tijdens de MWC-beurs de Europese release van de Xiaomi 14- en 14 Ultra-smartphones aan. De toestellen verschenen eerder al in China.