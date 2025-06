OnePlus kondigt Watch 2 aan: Wear OS-horloge met langste accuduur

OnePlus heeft zijn Watch 2 officieel aangekondigd. De smartwatch draait Google Wear OS 4 en belooft een accuduur van vier dagen in smartwatchmodus, aanzienlijk langer dan concurrerende modellen van Samsung en Google. Uit eerste tests van Tweakers lijkt de Watch 2 de beloofde accuduur inderdaad te halen. Het horloge is vanaf 4 maart voor 329 euro te koop in twee kleuren.

De OnePlus Watch 2 is de opvolger van de OnePlus Watch uit 2021, een horloge dat gebruikmaakte van het eigen RTOS-besturingssysteem. OnePlus maakt nu dus de overstap naar Wear OS 4, waarmee OnePlus na Samsung en Google de derde fabrikant is die gebruikmaakt van deze nieuwste versie van Googles besturingssysteem voor smartwatches.

De Watch 2 heeft een ronde behuizing, gemaakt van roestvast staal en heeft een 1,43”-amoledscherm met een resolutie van 466x466 pixels en een geclaimde maximale helderheid van 1000cd/m². Het scherm gaat schuil achter saffierglas, wat een hoge krasvastheid moet opleveren. Het horloge heeft naast een touchscreen twee fysieke knoppen, waarvan de bovenste eruitziet als een kroon en weliswaar draaibaar is, maar géén draaifunctie heeft en gewoon een drukknop is.

OnePlus zet de Watch 2 op de markt als een allround smartwatch met uitgebreide gezondheids- en sportfuncties, waarbij het de eigen OHealth-app gebruikt voor het verzamelen en duiden van gezondheidsinformatie. Het horloge is, net als andere Wear OS 4-smartwatches, alleen compatibel met Android-smartphones.

Langere accuduur door slim trucje

Het horloge heeft 2GB werkgeheugen en 32GB opslag, en gebruikt een Dual Engine Architecture. De OnePlus Watch 2 heeft namelijk zowel een Qualcomm Snapdragon W5 Gen1 als een energiezuinige BES2700-processor. Die laatste is een extreem energiezuinige, maar niet heel krachtige processor. OnePlus gebruikt deze chip om met het eigen RTOS-OS achtergrondprocessen en dagelijkse taken af te handelen. Denk hierbij aan notificaties, weksignalen, en het meten van hartslag en stappen. De Snapdragon W5 Gen1 blijft hierbij zoveel mogelijk uitgeschakeld en wordt alleen ingezet voor aan Wear OS-gerelateerde taken en het uitvoeren van thirdpartyapps. OnePlus omschrijft de werking als een hybride model, waarbij de zuinige BES2700-chip en het RTOS-OS zoveel mogelijk taken van de krachtigere Snapdragon W5 en Wear OS overnemen.

Samen met de 500mAh grote accu moet dat dus een accuduur ‘tot vier dagen’ opleveren in smartwatchmodus. Ik heb de Watch 2 nu precies een week in gebruik en de claim van OnePlus lijkt waar te zijn; bij dagelijks gebruik, inclusief ongeveer een uur per dag sporten met gps-registratie, kom ik gemiddeld uit op 3,7 dagen. Dat is met het scherm in raise-to-wakemodus. Bij ‘zwaar gebruik’ met een thirdpartywatchface die de Snapdragon W5-processor altijd actief houdt, en scherm in always-onmodus, halveert de accuduur volgens OnePlus naar ongeveer twee dagen. Die claim hebben wij nog niet kunnen bevestigen.

Het laden van het horloge gaat ook snel. De Watch 2 maakt gebruik van een magnetische oplaadpuck met pushpins die een fysieke verbinding maken met contactpunten achter op het horloge. Dankzij het VOOC-protocol van OnePlus/OPPO is een laadtijd van helemaal leeg tot honderd procent binnen 60 minuten mogelijk, blijkt uit onze test.

Sensors

De OnePlus Watch 2 biedt ondersteuning voor dualfrequency-gps voor nauwkeurige plaatsbepaling en ondersteunt daarnaast de Beidou-, Galileo-, Glonass- en QZSS-gnss-systemen. Het horloge heeft uiteraard een optische hartslag- en spo2-sensor. Het beschikt ook over een gyroscoop, accelerometer, barometer, geomagnetische sensor en lichtsensor. Het is tot vijf atmosfeer waterdicht, heeft een IP68-rating en voldoet aan de MIL-STD810H-standaard, wat betekent dat het klokje, buiten dat het water- en stofdicht is, moet werken bij temperaturen van -40 tot 70 graden Celsius.

Eerste indrukken OHealth

Wij hebben de OnePlus Watch 2 nu een week in gebruik en mijn eerste indruk is positief. Het horloge gaat daadwerkelijk aanzienlijk langer mee dan de Samsung Galaxy Watch 6 Classic en Google Pixel Watch 2. Het oledscherm is helder en goed afleesbaar en de bediening is in grote lijnen zoals we van Wear OS gewend zijn, met tiles en pulldownmenu's zoals we die ook kennen van de horloges van Samsung en Google. De ‘nepkroon’ vind ik een tegenvaller, want je hebt nu wél een knop die onnodig ver uitsteekt en per ongeluk ingedrukt kan worden.

De gezondheids- en sportfuncties van het horloge lijken ook goed te werken. De Watch 2 heeft meer dan 100 sportprofielen, waarbij hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen en roeien automatisch herkend worden. Daarnaast zijn er 11 'professional sports modes' waarbij het horloge specifieke data voor de betreffende sport vastlegt. Het horloge lijkt hartslag en slaapduur vrij nauwkeurig te meten en de gps-registratie tijdens het sporten is nauwkeurig, met als kanttekening dat ik het horloge nog niet tussen hoogbouw getest heb.

De OnePlus Watch 2 ondersteunt veel sportprofielen, waarvan sommige sportspecifieke data verzamelen en tonen. Vlnr: hardlopen, tennis, badminton en skiën.

De OHealth-app wordt gebruikt om alle sport- en gezondheidsdata te verzamelen en weer te geven. Zowel via de smartphoneapp als op het horloge zelf zijn tips en duiding beschikbaar die moeten helpen om beter te begrijpen wat je met de data kunt doen. Nadeel is wat mij betreft dat het niet mogelijk is sportdata te exporteren naar bijvoorbeeld Strava of andere platforms. Wil je dat doen, dan zul je thirdpartyapps moeten gebruiken.

De komende periode zullen we de Watch 2 verder testen. Houd Tweakers in de gaten voor onze volledige review.