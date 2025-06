Sony gaat gekochte Discovery-series van PlayStation-accounts verwijderen

Sony gaat honderden series van Discovery verwijderen van PlayStation-accounts. Gebruikers die deze series vanuit de PlayStation Store gekocht hebben, kunnen deze vanaf 31 december niet meer bekijken.

Volgens Sony wordt de Discovery-content uit de videobibliotheek van PlayStation-gebruikers verwijderd 'vanwege onze contentlicentieovereenkomsten met contentproviders'. Het gaat om honderden programma's, waaronder meerdere seizoenen van Mythbusters, Man vs. Wild, Shark Week en Say Yes to the Dress.

In 2008 werd de mogelijkheid om films en tv-series te kopen toegevoegd aan de PlayStation Store van de PS3. Sinds 31 augustus 2021 was het al niet meer mogelijk voor gebruikers om losse tv-series en films aan te schaffen in de PlayStation Store. Al gekochte content kon echter wel nog worden bekeken. Vorig jaar werd toegang tot gekochte films en series van StudioCanal al ontzegd in Duitsland en Oostenrijk, waaronder titels als Paddington en The Hunger Games, eveneens door aflopende licentieovereenkomsten. Gebruikers van wie de gekochte content verwijderd wordt, krijgen geen restitutie.