ESRB-rating wijst op nieuwe Xbox-versie van Resident Evil 6

Op de website van de Amerikaanse certificeringsautoriteit ESRB is een pagina gepubliceerd met een rating voor een Xbox-versie van de survivalhorrorgame Resident Evil 6. Het gaat mogelijk om een nieuwe versie van de game. Uitgeverij Capcom heeft het spel nog niet officieel aangekondigd.

Resident Evil 6 heeft van de ESRB een M-rating meegekregen. Dat wil zeggen dat de game geschikt wordt geacht voor personen van 17 jaar en ouder. Er werd ook een samenvatting gedeeld. Hieruit blijkt dat het spel, net zoals de originele versie uit 2012, een survivalhorrorgame is waarin spelers in de huid van verschillende personages kruipen en een virale uitbraak trachten te stoppen. Het spel hanteert een thirdpersonperspectief. Spelers verkennen virtuele omgevingen, lossen puzzels op en nemen het op tegen zombies en gemuteerde wezens.

Resident Evil 6 is een survivalhorrorgame uit 2012. Het spel werd ontwikkeld en uitgegeven door Capcom en verscheen aanvankelijk voor PlayStation 3 en Xbox 360. De pc-versie kwam een jaar later uit. In 2016 bracht Capcom ook een remastered versie voor PlayStation 4 en Xbox One op de markt. In 2019 volgde een versie voor de Nintendo Switch. Het is niet duidelijk of de nieuwe ESRB-rating verwijst naar een nieuwe remaster van het spel of naar een remake van de game. Capcom gaf eind 2023 aan dat het meer remakes van Resident Evil-games wilde maken.