Resident Evil 4-remake is bijna 6,5 miljoen keer verkocht

Capcom heeft bijna 6,5 miljoen exemplaren verkocht van de Resident Evil 4 sinds de release in maart 2023. Binnen twee dagen na de verschijning waren er al 3 miljoen exemplaren verkocht van de remake van de gelijknamige survivalhorrorgame uit 2005.

Capcom meldt een aanzienlijke stijging in de verkopen tussen oktober en november van 2023. In die periode zouden ongeveer 1 miljoen exemplaren van Resident Evil 4 zijn verkocht. Op 9 februari verschijnt een Gold Edition van Resident Evil 4. Naast de basegame bevat deze uitvoering de Separate Ways-dlc en andere bonussen.

De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, pc en sinds december ook voor Mac, iPhone en iPad. Er is ook een VR-modus beschikbaar voor de PlayStation VR2-headset.