Resident Evil 4-remake is bijna 6,5 miljoen keer verkocht

Capcom heeft bijna 6,5 miljoen exemplaren verkocht van de Resident Evil 4 sinds de release in maart 2023. Binnen twee dagen na de verschijning waren er al 3 miljoen exemplaren verkocht van de remake van de gelijknamige survivalhorrorgame uit 2005.

Capcom meldt een aanzienlijke stijging in de verkopen tussen oktober en november van 2023. In die periode zouden ongeveer 1 miljoen exemplaren van Resident Evil 4 zijn verkocht. Op 9 februari verschijnt een Gold Edition van Resident Evil 4. Naast de basegame bevat deze uitvoering de Separate Ways-dlc en andere bonussen.

De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, pc en sinds december ook voor Mac, iPhone en iPad. Er is ook een VR-modus beschikbaar voor de PlayStation VR2-headset.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 10:16 46

05-02-2024 • 10:16

46

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Resident Evil 4 Remake

vanaf € 25,49

Alles over dit product

Resident Evil 4 - Separate Ways

vanaf € 9,49

5 van 5 sterren

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Reacties (46)

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Firecrash 5 februari 2024 10:47
Ik ben benieuwd hoeveel nieuwe games en innovaties we mislopen door remakes & remasters.

Buiten het feit om of je het er mee eens bent of niet (en of je steiekem toch wel blij bent dat je favoriete game een remaster/remake krijgt), onderaan de streep is het voor game developers/makers makkelijker geld verdienen dan een hele nieuwe game ontwikkelen. Dit samen met de microtransactie trend, vind ik dit heel zorgwekkend voor de game industrie....
RvdDungen @Firecrash5 februari 2024 10:54
Cash grab remakes zijn er genoeg, maar de RE-games van Capcom zijn daar geen 1 van. Ze worden echt van de grond af aan opnieuw opgebouwd en de oorspronkelijke game wordt niet 1-op-1 gekopieerd. Het enige wat ze besparen, is veel concept art en de verhaallijn uitwerken.

Wat er gebeurd met bijvoorbeeld The Last of Us, dat is zeker zorgwekkend. Helaas volgen de meeste remakes die trend.

Maar Resident Evil is echt win-win. Nieuwe gamers kunnen de oude games ervaren, oude gamers kunnen en willen de game opnieuw ervaren met moderne technieken. Ik zou meer van dit soort remakes volledig aanmoedigen en er ook gewoon de volle pond voor willen betalen weer.
darthrobol @RvdDungen5 februari 2024 13:48
De RE3 Remake is wel een cashcrab. Heb het spel gespeeld, maar dat is echt niks. Het origineel is veel beter en enger. En nog groter ook, zitten veel meer locaties in het origineel. Nemesis in de Remake ziet er niet uit en vergeleken met Mr. X uit de RE2 remake is hij echt een aanfluiting. Terwijl Nemesis in de orginele juist veel enger is en je bleef achtervolgen.
RE2 remake is goed, RE3 remake is gewoon een grote DLC van RE2 remake, en dan slecht uitgevoerd.
Beste RE remake is toch wel REmake op de Gamecube. Maarja dat zijn geen 'moderne controls'.
RE4 remake haal ik wel een keer in de sale, heb de game op de Gamecube en op de PC en de HD versie op PC.
Hebben ze in deze RE4 remake de Quick-Time events optioneel gemaakt of zit dit er nog steeds in?
Dat vond ik zo irritant, op de PC heb ik daarvoor mods ingesteld dat je maar op 1 knop hoeft te drukken, maar wil liever gewoon cutscene kijken zonder op knoppen te hoeven bashen.
ErikT738 @darthrobol5 februari 2024 15:19
Volgens mij zijn de QTE er uit gehaald, ik kan me in ieder geval geen nieuwe versie van het Krauser knife fight herinneren.

Ik zou RE3 niet gelijk een cashgrab noemen, maar het was wel een enorme teleurstelling t.o.v. RE2. Helaas waren er ook geen alternatieve routes e.d. om het een betere replay-waarde te geven.
Borgia @darthrobol5 februari 2024 21:18
Dat is jouw mening. Erg raar om je mening meteen als de waarheid te plaatsen... Ik heb mij er goed mee vermaakt, meteen na eerste keer uitspelen opnieuw begonnen op hard, om dingen handiger/sneller te doen en de collectibles te vinden. Beetje meer dan 20 uur er mee vermaakt. De originele 3 mag wel groter zijn, is totaal niet mijn soort game. Dus ik kan mij helemaal niet vinden in jouw mening.
darthrobol @Borgia5 februari 2024 21:53
Als je een beetje de reviews op oa Steam bekijkt ben ik niet de enige met die mening.
Maargoed als je ermee hebt vermaakt dat is toch prima, ikzelf vond het nogal tegenvallen na RE2 remake.
Ik zeg nergens in mijn reactie dat het de waarheid is maar als ze nu niet die RE multiplayer game, die erbij zit, hadden gemaakt (niet gespeeld, dus kan daar geen mening over geven) maar meer tijd voor de RE3 remake had het waarschijnlijk beter geweest, helaas is in multiplayer waar het geld zit...
RvdDungen @darthrobol5 februari 2024 22:49
Nee er zitten geen QTEs meer in. Alleen sporadisch een button prompt om iets te ontwijken of je los te maken uit een grapple.

Eigenlijk is vrijwel alles een verbetering tov het origineel. Los van de charme die het origineel had.
bzzzt @RvdDungen5 februari 2024 16:12
Maar Resident Evil is echt win-win. Nieuwe gamers kunnen de oude games ervaren, oude gamers kunnen en willen de game opnieuw ervaren met moderne technieken.
Oude en nieuwe gamers hadden ook een nieuwe game met een nieuwe verhaallijn kunnen spelen, dus het is wel degelijk win/lose some...
RvdDungen @bzzzt5 februari 2024 22:50
Ik vind het herbeleven van oude klassiekers meerwaarde geven. In veel gevallen meer dan nieuwe titels.

Voor mij win-win, maar ieder zijn mening.
Linksquest Moderator Spielerij
@RvdDungen5 februari 2024 17:01
Ze hebben dat met bepaalde Resident Evil games gedaan in het verleden, denk aan de HD Remaster van Resident Evil 4 o.a. Niet de remake van afgelopen jaar met eentje van een paar jaar geleden, maar de opgepoetste PS2/Gamecube Versie zeg maar. Maar ook met deel 5 en 6 hebben ze dit o.a. gedaan. Momenteel doen ze het inderdaad wel perfect door inderdaad de originele klassiekers vanaf niks opnieuw op te bouwen.
RvdDungen @Linksquest5 februari 2024 22:52
Ik wil wel onderscheid maken tussen remasters en remakes. Bij remasters zijn mijn verwachting veel lager dan bij een remake.

Remasters zijn vaak ook gewoon cash grabs.
Nas T @Firecrash5 februari 2024 12:46
Het ligt er net aan wat je als "nieuwe" game ziet. Als je je als doel stelt dat de game-industrie continu volledig nieuwe games maakt, dan is dit zuur. Geen nieuw verhaal, geen nieuwe art.
Maar als je uitgaat van dat de game-industrie zoveel mogelijk mensen goed vermaak te brengen, dan past dit wel. Jonge gamers kunnen best geïnspireerd zijn door het oude, goede verhaal. Maar als je moderne graphics gewend bent, dan zijn graphics van 10~20 jaar terug wel teleurstellend.

Poets je dan zo'n oud spel op, plus bied je wat extra (bug-fixes, toevoegingen), dan kan het ineens goed uitpakken. Zo heb ik best een paar keer een remake gekocht en met veel plezier gespeeld. Maar ik wacht altijd even de reviews af. Simpele cashgrabs kunnen me gestolen worden.
MetalSonic @Firecrash5 februari 2024 14:55
Resident Evil 4 remake is een mooi voorbeeld van hoe je het moet doen. Een echte remake die vanaf de grond af aan opnieuw is opgebouwd. Geeft echt een nieuwe beleving is daarom zelfs leuk voor mensen die Resident Evil 4 al meerdere keren hebben uitgespeeld.

Ik hoop zelf nog op sterke remakes en zelfs remasters zijn goed genoeg van diverse games. Begin maar eens met Unreal 1 of Unreal Tournament 99? Als we toch bezig zijn doe Jazz Jack Rabbit 2 dan ook maar erbij, en pak even door met Warcraft 1 en Warcraft 2!
Aerophobia1 @Firecrash5 februari 2024 16:32
Mensne zitten vaak helemaal niet te wachten op innovaties. Die willen gewoon vermaakt worden.
Daar sluit deze titel prima bij aan.
Een slechte titel kom je als studio wel eens mee weg.
Maar 2x is vaak sluiten.
Dan maak je toch andere beslissingen.
Orgel @Firecrash5 februari 2024 11:43
Jij gaat er vanuit dat mensen het originele spel al hebben gespeeld terwijl juist een enorme groep waaronder ik het spel niet hebben gespeeld en toch een betere speelervaring willen beleven met verbeterde graphics.

[Reactie gewijzigd door Orgel op 23 juli 2024 07:50]

bzzzt @Orgel5 februari 2024 16:28
Het probleem is een beetje dat sommige spellen fundamenteel anders spelen met de 'betere speelervaring'. Of je dan dezelfde verhaallijn nog een keer recycled of een nieuw verhaal neerzet maakt dan ook niet zoveel uit, de ervaring is gewoon anders.
Hansie9999 @Firecrash6 februari 2024 12:40
Goh,

Valt beetje te zien wat eigenlijk,

Ik persoonlijk kan eigenlijk niet wachten op de remake in Unreal5 van de Witcher 1 & 2 (en misschien ook wel 3 alhoewel die nu al goed is)

Ik heb de witcher 1 & 2 meerdere malen proberen spelen vooral voor het verhaal, maar zelfs met mod's om de combat zo goed als weg te doen geef ik het toch altijd op , de verhaallijn is super , maar OMG die combat controls, WTF waren die gasten aan het roken ???!!!

De Witcher 3 is nu al goed, maar als ze de remake goed doen, dan gaat het nog spectaculairder zijn in Unreal 5 ,

En als ze dat dan allemaal uitbrengen en gebruiken om wat te testen VOOR de witcher 4 er dan komt, dan gaat die nog meer mega super zijn :) (en hebben ze meteen een grotere player base van al die mensen die dan recent de remakes van 1,2 en 3 gespeeld hebben die dan meteen niet kunnen wachten op de witcher 4 :) )

maar je hebt ook gelijk over de grote hoeveelheid copy-paste rommel die er tegenwoordig uitgebracht wordt :)
Verwijderd 5 februari 2024 10:39
Voor mij is Resident Evil 7: Biohazard nog steeds een van de beste uit de reeks.
ErikT738 @Verwijderd5 februari 2024 10:45
De sfeer is fantastisch, maar de generieke vijanden zijn wel echt saai.

De End of Zoe DLC is briljant overigens.
Dutchzilla @ErikT7385 februari 2024 10:54
Jack is wel de engste stalker ooit in een game. Puur omdat die denkt als mens
DeadPhoenix86 @Dutchzilla5 februari 2024 13:49
Jack: Here piggy piggy piggy :P
Kamminga87 5 februari 2024 10:21
Ter vergelijking, Resident Evil Village werd 8,7 miljoen keer verkocht en Resident Evil 7 Biohazard 12.70 miljoen.
Verwijderd @Kamminga875 februari 2024 10:58
Kan je dat echt vergelijken met een nieuwe game? Dit is een remake, die verkopen altijd minder dan een geheel nieuwe game in de franchise.
Kamminga87 @Verwijderd5 februari 2024 11:03
Eens, maar een eenzijdig verkoop cijfer geeft zo weinig perspectief. Vandaar mijn bericht.
OLED @Kamminga875 februari 2024 10:54
Dit gaat over *11 maanden
De cijfers die jij aanhaalt gaan over alle jaren sinds de release

[Reactie gewijzigd door OLED op 23 juli 2024 07:50]

Linksquest Moderator Spielerij
5 februari 2024 10:33
Netjes, het is ook echt een geweldige remake, eentje die je gewoon gespeeld moet hebben.
Vhxrsion @Linksquest5 februari 2024 10:36
Nu hopen dat ze ook RE5 doen met Wesker, zo'n goeie antagonist.
Linksquest Moderator Spielerij
@Vhxrsion5 februari 2024 11:03
Een goede remake van deel 5 met een goed speelbare computer personage zou ik alleen maar toejuichen, want ik heb zowel met de Xbox 360 als de PS4 versie moeite gehad met het laatste gevecht, omdat het computer personage niet denk als bijvoorbeeld een mens.
HADES2001 @Linksquest5 februari 2024 11:41
De AI was uberhaupt rampzalig. Redelijk bij de start moet je 2-3 minuten overleven van een redelijk sterke vijand die je in 1 klap neerslaat. Geen probleem ware het niet dat de AI 9 van de 10 keer gewoon stil blijft staan en je non stop de "VOLG MIJ" knop moet spammen terwijl je zelf ook aan het rennen bent. Daarnaast schiet de AI met een accuracy van 20% ofzo en zat die telkens zonder munitie. De PS4/Xbox one versie daar wel wat beter in maar nog steeds niet geweldig.
Linksquest Moderator Spielerij
@HADES20015 februari 2024 16:58
Precies dat, het verhaal enzo vind ik verder prima, maar die AI is inderdaad om te huilen.
langestefan 5 februari 2024 10:20
Begrijpelijk, het is een steengoede game. 1 van de weinige games die ik nog lastig vind om weg te leggen. De DLC is ook zeker het geld waard, mocht je deze nog niet gespeeld hebben.
ErikT738 5 februari 2024 10:22
Capcom blijft mooi werk afleveren met hun RE games. Hopelijk krijgen we binnenkort een RE9, of een remake van een deel wat momenteel niet lekker speelbaar is (RE1 of Code Veronica bijvoorbeeld).
Vhxrsion @ErikT7385 februari 2024 10:37
Ik wil eerlijk gezegd nu wel een RE5 Remake, Wesker is zo'n goeie antagonist.
ErikT738 @Vhxrsion5 februari 2024 10:42
Ik heb laatst nog een paar avonden RE5 gespeeld, en eigenlijk is die nog best prima (maar ja, dat was 4 eigenlijk ook). Ik ben vooral bang dat ze het rock-punching er uit zouden halen, of die lange "tribal" zombies.
MetalSonic @ErikT7385 februari 2024 15:16
Van Re 1 is al een heerlijke remake uitgebracht toen op de Gamecube en waarschijnlijk ook op de PC. "doe mij " dan maar een Code Veronica remake :)
ErikT738 @MetalSonic5 februari 2024 15:22
Ik heb 'm gekocht en geprobeerd maar ik kon er niet inkomen. Zonder third- of first-person view "werkt" Resident Evil voor mij kennelijk niet. Van mij mag Capcom ze gewoon allebei maken, het liefst afgewisseld met echte nieuwe delen zoals Village.
yinx84 5 februari 2024 10:28
De PSRV2 modus is echt fenomenaal. Net als die van Village.
micla @yinx845 februari 2024 19:24
Zekers, heb ze beide op PSVR2, en zijn de enige VR games die ik nog speel. Ok, en The 7th Guest dan.

[Reactie gewijzigd door micla op 23 juli 2024 07:50]

Digital-DNA 5 februari 2024 11:04
Draait hier ook uitstekend op een M1 Pro Macbook.

Wel jammer dat je dik 140GB vrije schijfruimte nodig hebt om het te kunnen installeren. Het spel is 'maar' de helft zo groot. De App Store zit wat dat betreft nog niet zo goed in elkaar...
BenVenNL 5 februari 2024 11:57
Ga hem niet halen omdat de tijd er voor ontbreekt.

Maar wel flink van deze titel genoten toen deze op de Gamecube uit kwam. Deze is game was een pareltje en het is op zich mooi dat spelers niet bekend met dit deel hier op deze manier alsnog van kunnen genieten.

Hopelijk hebben ze de balans er niet uit gehaald. Je blijft tot het einde van de game relatief kwetsbaar, wat eigenlijk een must is in het genre. Zodra je je niet kwetsbaar meer voelt is de dreiging van gevaar weg en gelijk de hele ervaring daarmee de deur uit.
phray 5 februari 2024 12:28
Fantastische game. Vooral de aanpassingen aan Ashley maakt het imo beter dan het origineel. En het feit dat ze nu Nederlands is maakt het alleen maar beter :D

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