Capcom brengt charactercreator voor Dragon's Dogma 2 uit

Capcom heeft de charactercreator voor Dragon's Dogma 2 uitgebracht vóór de release van het spel zelf. Hiermee kunnen gebruikers een personage maken dat naar het spel kan worden overgedragen zodra het uit is.

De charactercreator kan gratis gedownload worden op Steam, PS5 en Xbox Series S/X. Gebruikers kunnen er maximaal vijf hoofdpersonages mee maken en opslaan. Ook zijn er vijf slots voor Pawns, npc-partners die spelers kunnen ‘uitlenen’ aan andere spelers. Gebruikers kunnen altijd naar de charactercreator terugkeren om een personage aan te passen.

De gemaakte personages kunnen na de release in de game worden gebruikt. Dragon’s Dogma 2 komt op 22 maart 2024 uit. Het spel is een vervolg op Capcoms Dragon’s Dogma, een actie-rpg met fantasy- en hack-and-slashelementen die in 2012 uitkwam. De originele game werd positief ontvangen. Capcom liet in 2022 weten dat het werkt aan een vervolg.