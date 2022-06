Actie-rpg Dragon's Dogma uit 2012 krijgt een vervolg

Capcom kondigt Dragon's Dogma II aan. Dit is het vervolg op Dragon's Dogma, een action-rpg in het fantasygenre die in 2012 voor de PlayStation 3 en Xbox 360 verscheen. Verdere details over het komende vervolg maakte de uitgever nog niet bekend.

Capcom maakt Dragon's Dogma II op zijn RE Engine, of Reach for the Moon Engine, waarmee het bedrijf onder andere ook de recente Resident Evil-, Devil May Cry- en Monster Hunter-games produceert. Dat Capcom aan Dragon's Dogma II werkt, werd aan het eind van een video over tien jaar Dragon's Dogma onthuld door de producer van het spel, Hideaki Itsuno. Een releasedatum maakte hij nog niet bekend.

Dragon's Dogma is een actie-rpg met hack 'n slash- en fantasy-elementen die bij verschijning in 2012 vooral in Japan, maar ook daarbuiten positief werd ontvangen. In 2013 verscheen de uitbreiding Dragon's Dogma: Dark Arisen, die in 2017 ook voor de PlayStation 4 en Xbox One, en in 2019 voor de Nintendo Switch uitkwam.

Al in 2013 liet Itsuno weten interesse te hebben in het maken van een vervolg, maar een aankondiging bleef lang uit. De Capcom-oudgediende biedt zijn verontschuldiging aan fans aan dat ze zo lang moesten wachten.