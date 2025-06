Framed-ontwikkelaar kondigt Sleight of Hand aan voor pc en Xbox

Joshua Boggs, de maker van puzzelspel Framed, heeft tijdens de Xbox Partner Preview een nieuw spel aangekondigd: Sleight of Hand. De game komt naar Game Pass, Xbox Series X, Xbox Series S en pc.

Sleight of Hand is een occulte noirstealthdeckbuildergame. Het spel speelt zich af in de fictieve stad Taboo, waar sommigen rituele magie en vervloekte objecten kunnen gebruiken. Dit geldt ook voor Lady Luck, de hoofdpersoon van de game. Zij is een heks en voormalig privédetective en ontdekt dat haar vroegere coven snode plannen heeft.

Het doel is om de coven te infiltreren en te dwarsbomen. Lady Luck gebruikt daarvoor een aanpasbaar deck van vervloekte kaarten, waarmee ze spreuken kan uitvoeren, kan voorkomen dat ze gevangen wordt door haar vijanden en stealthmoorden kan uitvoeren.

Sleight of Hand is gemaakt door RiffRaff Games, de nieuwe studio van Boggs. Het is nog niet bekend wanneer de game naar de Xbox en pc komt, maar naar verwachting is dat in 2025.

Tijdens de Xbox Partner Preview werden ook andere games voor Xbox aangekondigd, waaronder van The Sinking City 2 en een expansion pass voor Persona 3 Reload. Square Enix maakte verder bekend dat Final Fantasy XIV vanaf 21 maart naar Xbox-consoles komt.