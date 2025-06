Airbnb verbiedt beveiligingscamera’s binnenshuis

Verhuurders van Airbnb’s mogen vanaf 30 april geen beveiligingscamera’s meer binnenshuis plaatsen. Er komen ook nieuwe regels voor geluidsmeters en beveiligingscamera's die zich buiten bevinden.

Tot nu toe mochten verhuurders binnenshuis camera’s plaatsen in gemeenschappelijke ruimten van woningen, zoals woonkamers en gangen. Ze waren verplicht om dit in hun advertenties aan huurders te melden. De camera’s moesten ook duidelijk zichtbaar zijn.

Volgens de nieuwe regels mag dat niet meer. Verhuurders mogen wel nog steeds buitencamera’s en geluidsmeters plaatsen. De buitencamera’s mogen niet op binnenruimtes gericht worden. Ook op buitenplaatsen waar meer privacy wordt verwacht, zoals sauna’s, zijn camera’s niet toegestaan.

Verhuurders zijn vanaf 30 april verplicht om de aanwezigheid van buitencamera’s bekend te maken in hun advertenties. Ook wanneer er een geluidsmeter is, moeten verhuurders dat vermelden. Geluidsmeters meten enkel het decibelniveau en nemen geen geluid of gesprekken op. Ze mogen enkel geplaatst worden in gemeenschappelijke ruimtes.

Indien een huurder na 30 april binnenshuis camera’s vindt, riskeert een verhuurder de verwijdering van een advertentie of zelfs zijn account. De nieuwe regels gelden wereldwijd.