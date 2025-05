Arlo verhoogt prijzen van cloudabo's en camera's krijgen gezichtsherkenning

Arlo verhoogt de prijzen van zijn cloudopslagabonnementen. De prijs van een enkele camera stijgt van 4,99 euro per maand naar 7,49 euro per maand. Arlo-camera's krijgen ook ondersteuning voor gezichtsherkenning, maar details daarover ontbreken.

Arlo heeft verschillende gebruikers gemaild met een waarschuwing dat de prijzen stijgen. Reddit-gebruikers plaatsen screenshots van hun ontvangen e-mails, waarin staat dat de prijs stijgt van 4,99 dollar per maand voor een individuele camera naar 7,99 dollar. Voor Nederlandse gebruikers is de abonnementspagina nog niet bijgewerkt met nieuwe prijzen, dus het is niet duidelijk of ook Nederlandse en Belgische gebruikers meer moeten betalen. De europrijzen zijn bij Arlo gelijk aan de dollarprijzen, dus een abonnement voor één camera kost 4,99 euro per maand.

Als de prijsstijging wordt doorgevoerd voor Europeanen, is dat de tweede keer in korte tijd. Vorig jaar verhoogde Arlo ook al de prijzen met een euro per maand. Arlo stond er altijd om bekend relatief goedkope cloudopslag aan te bieden in vergelijking met andere bewakingscamera's. Het bedrijf wijt de nieuwe prijsstijging nu aan 'toenemende kosten en investeringen in innovatieve oplossingen'.

Daar noemt Arlo geen specifieke voorbeelden van, maar het bedrijf zegt in een losse e-mail dat het voortaan gezichtsherkenning gaat toevoegen aan zijn camera's. Europese gebruikers hebben daarvoor een waarschuwing gekregen dat het privacybeleid wordt aangepast. Daar geeft het bedrijf geen details over. "We lanceren een nieuwe gezichtsherkenningsfunctie voor Arlo-apparaten", schrijft het in de waarschuwingsmail. Het is niet duidelijk welke apparaten daar gebruik van kunnen maken of om welke functionaliteiten het gaat. Op dit moment kunnen Arlo-camera's wel onderscheid maken tussen mensen en bijvoorbeeld dieren, maar geen gezichten herkennen.