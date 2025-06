Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants komt uit op 4 september

Op 4 september 2025 verschijnt er een nieuwe uitbreiding voor Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants. De uitbreiding bevat een nieuwe verhaallijn, nieuwe puzzels en nieuwe vijanden. De dlc komt beschikbaar voor pc, PlayStation 5- en Xbox Series-consoles. Uit een Xbox-blogpost blijkt dat de uitbreiding van start gaat zodra Indiana Jones Father Ricci ontmoet en dit personage helpt om een mysterieus voorwerp te lokaliseren. Indiana Jones gaat op zoektocht doorheen de oude straten van Rome en komt zo de geschiedenis van de Romeinse keizer Nero, de Cult van Mithras en de Nephilim-orde op het spoor. Dat is een geheime gemeenschap van oude reuzen. De uitbreiding maakt deel uit van de Premium Edition van het spel, maar ook van de Collector's Edition en de Collector's Bundle. Eigenaars met de standaardgame dienen het Premium Upgrade-pakket te kopen voordat ze de uitbreiding kunnen spelen. Dit pakket kost 35 euro en bevat ook enkele andere in-game extra's.