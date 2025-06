Frontier Developments kondigt Jurassic World Evolution 3-sim met babydino's aan

Frontier Developments heeft een nieuwe Jurassic World-game aangekondigd. Jurassic World Evolution 3 verschijnt op 21 oktober voor alle platforms en draait om het bouwen van een eigen dinosauruspretpark

Frontier Developments kondigde de game aan tijdens Summer Game Fest. De game is een pretparksim met dinosaurussen. In een aankondigingstrailer is te zien dat er in ieder geval babydinosaurussen in de game voorkomen. Dat wordt een belangrijk spelonderdeel - een voice-over verwijst daarbij naar 'helping life find a way', een bekende zin uit de Jurassic Park-films. In de beschrijving op Steam wordt ook gesproken over het opvoeden van dinofamilies die spelers moeten grootbrengen en waarvan de mannetjes en vrouwtjes verschillende eigenschappen hebben.

Veel details over Jurassic World Evolution 3 zijn er nog niet, maar het is al wel duidelijk dat er minstens vijfenzeventig speelbare dinosoorten in het spel zitten. Daar zitten ook vliegende pterosaurussen bij en dino's die kunnen zwemmen, wat volgens de ontwikkelaar een onderdeel van het spel wordt.

De game verschijnt op 21 oktober. Voor de pc gebeurt dat naast Steam ook in de Epic Games Store en in de Microsoft Store. De game verschijnt daarnaast voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X en S.