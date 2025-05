Blizzard schrapt BlizzCon 2024, wil wel fysiek evenement voor WoW-verjaardag

Blizzard heeft bekendgemaakt dat zijn jaarlijkse BlizzCon-beurs niet doorgaat in 2024. De ontwikkelaar noemt geen specifieke reden voor de annulering, maar belooft wel dat de gamingconferentie terugkomt in de toekomst.

In een blogpost op zijn website meldt Blizzard dat het schrappen van de beurs geen gemakkelijke beslissing was. Details komen echter niet aan bod. In plaats van BlizzCon staan er wel andere evenementen op de planning voor zijn aankomende games. Naast World of Warcraft: The War Within wordt de eerste uitbreiding van Diablo IV genoemd, Vessel of Hatred. Er staan ook activiteiten op de planning voor de dertigste verjaardag van Warcraft, die zowel in-game als wereldwijd in persoon gaan plaatsvinden.

Daarnaast bevestigt het bedrijf dat het aanwezig zal zijn op de gamescom-beurs in augustus. Overwatch-fans kunnen dan weer terecht bij Dreamhack Dallas en Dreamhack Stockholm, waar de Overwatch Champions Series doorgaan.

De eerste BlizzCon-beurs is gehouden in 2005 en gaat sindsdien jaarlijks door in het Anaheim Convention Center in Californië. In 2020 ging de beurs niet door vanwege de coronapandemie, terwijl in 2021 een online variant werd gehouden. Ook in 2022 werd het evenement geschrapt, dit keer vanwege een seksuele-intimidatiezaak. Activision Blizzard heeft in december 2023 voor 54 miljoen dollar geschikt met de Amerikaanse staat Californië.