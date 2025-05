KPN gaat bestaande Genexis-glasvezelkastjes vervangen door nieuwe modellen

KPN gaat bij een onbekend aantal klanten het bestaande Optical Network Terminal-glasvezelkastje vervangen. De nieuwe kastjes zijn minder gevoelig voor storingen dan de bestaande kastjes. Klanten krijgen het verzoek om een afspraak te maken met een monteur.

Een aantal klanten krijgt volgens KPN een mail van Roamler, het monteursbedrijf waarmee de provider samenwerkt. Klanten moeten daar een afspraak mee maken. Dat geldt alleen als ze daarvoor worden opgeroepen. Het vervangen van de kastjes kost klanten niets en het installeren duurt volgens de provider ongeveer een kwartier. Het is niet bekend bij hoeveel klanten dat gebeurt.

De provider zegt niet expliciet wat voor nieuwe kastjes het gaat installeren, maar op een ondersteuningspagina is te zien dat het bedrijf in ieder geval een nieuw model van Nokia gaat gebruiken. Dat is het Nokia XGS-PON ONT-kastje, de XS-010X-Q die KPN sinds vorig jaar al aan monteurs meegeeft voor nieuwe installaties. Een woordvoerder zegt daarnaast dat sommige kastjes ook door Genexis-kastjes worden vervangen, maar niet om hoeveel klanten het per model gaat. Het gaat dan om model GMC-TK01-XGS2110.

Op dit moment heeft een deel van de KPN-klanten een ONT-kastje van Genexis, specifiek de Genexis XGS-PON. Die wordt vervangen. "Het nieuwe glasvezelkastje gaat langer mee en is minder gevoelig voor een storing. Zo zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst kan blijven genieten van het beste netwerk", schrijft KPN. Andere klanten hebben nu al een Nokia-kastje, dat wordt niet vervangen.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat de kastjes door Nokia-kastjes werden vervangen, maar in sommige gevallen gaat het ook om een ander model van Genexis. Bovendien hebben niet alle KPN-klanten nu een Genexis-kastje, maar slechts een deel.