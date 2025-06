MSI introduceert nieuwe laptops met Intel Lunar Lake- en AMD Ryzen AI 300-cpu's

MSI introduceert tijdens de IFA 2024 enkele nieuwe laptops in de Prestige-, Summit- en Creator-serie en komt met een nieuwe Venture-serie. De apparaten zijn uitgerust met een Intel Lunar Lake-cpu of een AMD Ryzen AI 300-cpu.

De fabrikant presenteert onder meer de Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ en Creator A16 AI+. De laptops zijn uitgerust met een AMD Ryzen AI 300-cpu. Volgens MSI moeten ze daardoor 2,8 keer zoveel Tops bieden als de vorige generatie, wat het mogelijk moet maken om generatieve AI en grote taalmodellen lokaal te draaien. De laptops ondersteunen daarnaast Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4.

Met het Stealth-model richt MSI zich specifiek op gamers. De laptop is voorzien van een Nvidia GeForce RTX 40-gpu. Dat geldt overigens ook voor de Creator A16 AI+, die bedoeld is voor creatievelingen. De Stealth A16 AI+ is verkrijgbaar met maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen. Daarnaast zijn er twee NVMe-ssd-slots aanwezig die maximaal 2TB ondersteunen. Verder is er keuze uit een miniledscherm met resolutie van 3840x2400 pixels en een oled- of ips-paneel met resolutie van 2560x1600 pixels.

De zakelijke Summit A16 AI+ en Prestige A16 AI+ Evo worden voorzien MSI's AI Engine en AI Noise Cancellation Pro. De Prestige-laptop is verkrijgbaar met ten hoogste een Intel Core Ultra 9-cpu en wordt eveneens geleverd met maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen. Tweakers schreef eerder al een preview van de nieuwe Lunar Lake-processors. MSI biedt opties voor een oledscherm met resolutie van 3840x2400 pixels of een ips-paneel met resolutie van 2560x1600 pixels. Ook hier zijn er twee PCIe Gen4-ssd-slots aanwezig. De Prestige-laptop is niet alleen in 16" verkrijgbaar, maar ook in 13" en 14".

De Summit-laptops zijn verkrijgbaar in 16" en 13". Waar laatstgenoemde is uitgerust met een Intel Core Ultra 7-cpu en een fhd+-touchscreen, wordt het 16"-model voorzien van een AMD Ryzen AI 9 365-cpu en een qhd+-touchscreen. De 2-in-1-laptop biedt ondersteuning voor de MSI Pen 2, beschikt over één NVMe-ssd-slot en wordt geleverd met maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen.

MSI kondigt daarnaast een nieuwe Venture-serie aan met een Intel Core Ultra (Series 2)-cpu. Deze zakelijke laptops zijn beschikbaar in de formaten 14", 15,6", 16" en 17". De Venture-modellen beschikken onder meer over oledpanelen die 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en worden uitgerust met 100W-laden via USB-C.