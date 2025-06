Instagram-gebruikers kunnen voortaan reacties plaatsen bij Stories

Instagram maakt het mogelijk om bij Stories reacties te plaatsen die ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Op dit moment kunnen gebruikers alleen reageren op Stories via privéberichten. Net als de Stories zelf verdwijnen reacties na 24 uur.

Voorheen waren reacties op Instagram Stories enkel zichtbaar voor de persoon die de inhoud had geplaatst. Nu verschijnen de reacties onder in het verhaal, waardoor ze ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers. De reacties verdwijnen net als Stories vanzelf na 24 uur. Het is niet duidelijk of de reacties gearchiveerd worden, zodat de gebruiker ze later kan teruglezen.

Er gelden wel enkele beperkingen voor het plaatsen van een reactie op Stories. Zo kunnen alleen mensen die elkaar volgen, een reactie achterlaten. Gebruikers kunnen zelf bepalen of ze de publiekelijk zichtbare reacties op hun Stories willen inschakelen, meldt een Instagram-woordvoerder aan The Verge.