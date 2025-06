Niets is meer heilig bij Intel Lunar Lake

Tijdens zijn Computex-keynote introduceert Intel-ceo Pat Gelsinger de volgende generatie processors voor laptops: Lunar Lake. Hoewel het nog een paar maanden duurt voordat de eerste laptops met deze cpu's in de winkel liggen, kunnen we je alvast alles vertellen over de techniek van Lunar Lake. Lunar Lake is de opvolger van Meteor Lake, de huidige Core Ultra 100-processors. Hoewel Intel dat nog niet heeft bevestigd, ligt het dan ook voor de hand dat Lunar Lake uiteindelijk Core Ultra 200 gaat heten.

Net als Meteor Lake is Lunar Lake opgebouwd uit chiplets, door Intel 'tiles' genoemd. Dat zijn er wel minder dan bij de voorgaande generatie. Er is een basetile, in feite een interposer waar je chips op kunt stapelen met Intels Foveros-techniek, en die wordt geproduceerd op een eigen procedé. De bumppitch is met 25 micron iets kleiner dan die van Meteor Lake met 36 micron. Daarnaast zijn er een computetile die wordt geproduceerd op de N3B-node van TSMC en een platformtile die op TSMC N6 wordt gemaakt. Tot slot is er nog een stukje inactieve fillertile, dat van het geheel een nette rechthoek maakt. Je leest het goed; geen enkel onderdeel van Intel Lunar Lake dat actieve logica bevat, komt uit Intels eigen fabrieken.

Binnen Intels IDM 2.0-strategie, waarmee het zijn chipontwerp- en productietakken uit elkaar trekt, had je wellicht kunnen verwachten dat Intel steeds het beste beschikbare procedé zou uitkiezen voor toekomstige producten, zelfs als dat van TSMC komt. Maar nu het zover is, is dat toch even een momentje. Bovendien heeft het grote implicaties voor het chipontwerp. De grote P-cores zijn bijvoorbeeld altijd bedacht voor Intels eigen nodes, waardoor productie bij TSMC een compleet herontwerp op het laagste niveau betekende, dat vanaf nu dan ook wel voor '99 procent procesonafhankelijk' is.

Er zijn nog twee bijzondere chips op de package van Lunar Lake te vinden: geheugenchips. Intel integreert voor het eerst het werkgeheugen op de processor. Upgraden kan dus niet, maar Lunar Lake zal voornamelijk in dunne, lichte laptops terechtkomen waarin toch al gesoldeerd geheugen werd gebruikt. Intel gaat versies met 16 en 32GB on-boarddualchannel Lpddr5x-geheugen verkopen, met een maximale snelheid van 8533MT/s. Dat levert een stroombesparing van 40 procent en een besparing van pcb-oppervlakte in een laptop van 250mm² op, aldus Intel.

Lunar Lake-processor op het moederbord van een laptop

Lunar Lake bevat nieuwe architecturen voor de vier P- en de vier E-cores. Het bevat ook de eerste Xe2-gpu, geïntegreerde graphics en een ruim vier keer zo snel geworden npu. Op de volgende pagina's duiken we bij al die onderwerpen de diepte in.