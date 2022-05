Videokaarten zijn met afstand de meest besproken computercomponenten. Voor gamers is de videokaart dan ook het onderdeel dat de meeste invloed heeft op de prestaties, maar hoe werkt een videokaart eigenlijk? Vandaag nemen we een diepe duik in de moderne graphicspipeline, oftewel hoe jouw videokaart van 3d-modellen en textures razendsnel een compleet beeld maakt voor op je monitor.

Een korte geschiedenis van de videokaart

Als we het vandaag hebben over de prestaties van een videokaart, doelen we op de snelheid bij het renderen van 3d-beelden. Toch was dat oorspronkelijk helemaal niet de functie van een videokaart. De eerste videokaarten dienden om het 2d-beeld van de desktop te converteren van digitaal naar analoog; beeldschermen werden destijds immers met analoge interfaces als VGA aangesloten. Het belangrijkste onderdeel van een videokaart was dan ook de ramdac.