Oprichter Nexus Mods stapt na 24 jaar op, nieuwe eigenaar is nog onbekend

De oprichter en beheerder van Nexus Mods, een populaire website waarop gebruikers mods voor games kunnen aanbieden, heeft het platform verkocht. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. De oprichter zegt echter nog wel betrokken te blijven bij de site.

De oprichter van Nexus Mods, Robin Scott (online bekend als Dark0ne), laat weten dat hij zijn platform na bijna 24 jaar heeft verkocht vanwege de hoge werkdruk en stress die bij het beheer van de site komen kijken. "Daarom geloof ik er heilig in dat ik voor de toekomst van Nexus Mods het beste een stapje terug kan doen en nieuw leiderschap aan kan stellen."

Scott belooft dat er voor gebruikers weinig zal veranderen. Wel zegt hij dat er 'structurele updates' zullen komen die moeten zorgen voor 'stabiliteit op de lange termijn'. De 'waarden' en 'richting' van de site blijven ongewijzigd, zegt de oprichter. Ook zegt Scott achter de schermen actief te blijven door het team te helpen met het bewaken van de 'algehele richting' van de site.

Het is niet precies duidelijk door wie Nexus Mods is overgenomen. Scott zegt dat de nieuwe eigenaren 'zowel Nexus Mods als bedrijf respecteren en begrijpen, als de bredere moddingcommunity'. Verder geeft hij enkel aan dat ze 'Victor' en 'Marinus' heten. Sommige gebruikers speculeren dat het gaat om Victor Folmann en Marinus Elgaard, die Chosen hebben opgericht. Dat is een consultancybedrijf dat zich richt op het helpen groeien en monetariseren van gamingstart-ups.