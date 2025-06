Windows Hello kan gebruikers niet meer inloggen met gezichtsherkenning in donker

Microsoft heeft het inloggen met gezichtsherkenning via uitsluitend infrarood uitgeschakeld. Windows Hello vereist nu een reguliere camera voor gezichtsherkenning, maar deze werken niet in het donker. Daardoor is er een functie van Windows Hello verdwenen.

Microsoft zette het uitschakelen van Windows Hello-gezichtsherkenning via infrarood uit in april, maar zei dat alleen in een changelog van Patch Tuesday en alleen met omslachtige bewoording. "Na de installatie van deze update of een latere Windows-update vereist Windows Hello-gezichtsherkenning, voor extra beveiliging, kleurencamera's om een ​​zichtbaar gezicht te zien bij het aanmelden." Daarbij noemt Microsoft de gevolgen van deze stap dus niet.

Dat gevolg is dat gebruikers die gezichtsherkenning gebruiken in Windows Hello in het donker niet langer kunnen inloggen. De stap is volgens Microsoft nodig vanwege een gevonden kwetsbaarheid. Chinese onderzoekers konden daarbij inloggen door het gezicht van een gebruiker te spoofen, maar exacte details zijn niet bekend.

Er is een workaround, want door de webcam uit te zetten werkt inloggen met alleen de infraroodsensors weer, meldt Windows Central. Dat zorgt er ook voor dat de webcam niet langer werkt in browsers en apps voor bijvoorbeeld videobellen.