Opvolger OnePlus Nord 4 heeft geen metalen achterkant

De opvolger van de OnePlus Nord 4, de Nord 5, heeft geen metalen achterkant. De metalen achterkant is zeldzaam geworden in smartphones en nu heeft OnePlus dus ook besloten om na de Nord 4 metaal niet meer te gebruiken als achterkant voor zijn Nord-smartphone.

OnePlus gaat de Nord 5 op 8 juli aankondigen, zo zegt de fabrikant. Zoals wel vaker maakt de fabrikant van tevoren al wat specificaties bekend. De Nord 5 gaat een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 krijgen als soc. Dat is een soc van vorig jaar en ook toen al bedoeld voor de klasse onder de duurste telefoons. Hij krijgt een 144Hz-scherm en een vapor chamber van 7300 vierkante millimeter.

De fabrikant laat het metalen design los omdat het publiek vooral praktische materialen wil, claimt de fabrikant in een interview met TechRadar. Vermoedelijk gaat het om glas of kunststof, waar draadloos laden wel doorheen kan. Behalve de Nord 5 gaat OnePlus op 8 juli nog vier producten aankondigen. De Nord CE5, de Watch 3 in een 43mm-variant, de tablet Pad Lite en oordopjes Buds 4.