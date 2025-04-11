Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor testers

Microsoft maakt de omstreden Recall-functie als preview beschikbaar in het Windows Insider Channel. De functie was sinds november al te gebruiken voor ontwikkelaars, maar lijkt nu ook klaar te worden gemaakt voor algemene gebruikers.

Microsoft schrijft in de releasenotes van Windows 11 Build 26100.3902 dat Recall beschikbaar komt in de Release Preview Channel. Dat is het bètakanaal voor nieuwe Windows-functies voordat die breed beschikbaar worden in een algemene release. In de praktijk betekent dat dat testers al met Recall aan de slag kunnen. In november maakte Microsoft al een testversie van Recall beschikbaar in het Dev Channel, het testkanaal voor ontwikkelaars.

Volgens Microsoft is ook Recall zelf nog in preview. De functie is bovendien voorlopig alleen beschikbaar op Copilot+-pc's. Dat zijn pc's die Qualcomms recentste Snapdragon-processor bevatten. Gebruikers moeten daarvoor ook Windows Hello instellen om zichzelf te authenticeren. De functie wordt geleidelijk uitgerold onder testers, dus het kan volgens Microsoft even duren voor alle gebruikers de feature zien.

Recall is een omstreden functie voor Windows 11. De tool maakt constant screenshots van het scherm en laat die door kunstmatige intelligentie analyseren. Dat gebeurt volgens Microsoft allemaal lokaal. De AI kan bijvoorbeeld aanbevelingen doen aan gebruikers op basis van wat er op het scherm te zien is.

De tool kreeg in het afgelopen jaar veel kritiek, met name vanwege de hoge mate van vermeende privacyinbreuken. Microsoft toonde de tool een jaar geleden bij de introductie van Copilot+, maar moest die al snel meerdere keren uitstellen, onder andere vanwege kritiek. Ook paste Microsoft de software meermaals aan, bijvoorbeeld door die opt-in te maken.