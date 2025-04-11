Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor testers

Microsoft maakt de omstreden Recall-functie als preview beschikbaar in het Windows Insider Channel. De functie was sinds november al te gebruiken voor ontwikkelaars, maar lijkt nu ook klaar te worden gemaakt voor algemene gebruikers.

Microsoft schrijft in de releasenotes van Windows 11 Build 26100.3902 dat Recall beschikbaar komt in de Release Preview Channel. Dat is het bètakanaal voor nieuwe Windows-functies voordat die breed beschikbaar worden in een algemene release. In de praktijk betekent dat dat testers al met Recall aan de slag kunnen. In november maakte Microsoft al een testversie van Recall beschikbaar in het Dev Channel, het testkanaal voor ontwikkelaars.

Volgens Microsoft is ook Recall zelf nog in preview. De functie is bovendien voorlopig alleen beschikbaar op Copilot+-pc's. Dat zijn pc's die Qualcomms recentste Snapdragon-processor bevatten. Gebruikers moeten daarvoor ook Windows Hello instellen om zichzelf te authenticeren. De functie wordt geleidelijk uitgerold onder testers, dus het kan volgens Microsoft even duren voor alle gebruikers de feature zien.

Recall is een omstreden functie voor Windows 11. De tool maakt constant screenshots van het scherm en laat die door kunstmatige intelligentie analyseren. Dat gebeurt volgens Microsoft allemaal lokaal. De AI kan bijvoorbeeld aanbevelingen doen aan gebruikers op basis van wat er op het scherm te zien is.

De tool kreeg in het afgelopen jaar veel kritiek, met name vanwege de hoge mate van vermeende privacyinbreuken. Microsoft toonde de tool een jaar geleden bij de introductie van Copilot+, maar moest die al snel meerdere keren uitstellen, onder andere vanwege kritiek. Ook paste Microsoft de software meermaals aan, bijvoorbeeld door die opt-in te maken.

Windows Recall op Qualcomm Snapdragon 7cx+ Gen3 - Bron: Albacore op X

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 07:56 141

11-04-2025 • 07:56

141

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Reacties (141)

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Frogmen 11 april 2025 08:26
Een voordeel in Nederland zal een werkgever wel een hele goede reden moeten hebben om dit in te mogen schakelen. Gelukkig hebben we in Europa goede privacy wetten die je ook als werknemer beschermen. Dit is nog erger bijna dan een camera boven je werkplek.
Blokker_1999
@Frogmen11 april 2025 08:51
Een werkgever kan dit perfect inschakelen zonder daar ook maar 1 reden voor te moeten geven. Waarom zou dat niet kunnen? Heel het concept van hoe Recall vandaag werkt is privacy first (en dat hadden ze beter van in het begin gedaan uiteraard).

De data wordt opgeslagen in je gebruikersprofiel waarbij de data extra encrypted is en enkel en alleen benaderd kan worden wanneer de gebruiker zelf is aangemeld door het account van de gebruiker.

Als een werkgever dus die data zou willen inzien dan moeten ze om te beginnen ook toegang krijgen tot het gebruikersaccount, en dat alleen al kan alleen maar mits er een zeer zwaarwegend belang is.
Frogmen @Blokker_199911 april 2025 09:02
Laat me raden die data wordt gebruikt om jouw effecienter te laten werken en geeft adviezen over hoe je je werk doet. Kortom je krijgt een virtuele manager die continu over je schouder meekijkt. Oke op papier zie/ hoor jij alleen hem, totdat je manager zegt laat eens zien wat Recall zegt. Werk jij wel efficient. Daar zit de valkuil dus nee laat maar. Men vergeet vaak dat Recall ook maar een mening is en geen waarheid, net als alles van AI.
Ik denk dat het aantal burnouts met dit soort software explodeert ieder mens is namelijk anders.
Luchtbakker @Frogmen11 april 2025 09:15
Laat me raden die data wordt gebruikt om jouw effecienter te laten werken en geeft adviezen over hoe je je werk doet. Kortom je krijgt een virtuele manager die continu over je schouder meekijkt.
Ik denk dat jij niet goed weet hoe de recall functie werkt. De "screenshots" worden nergens opgeslagen, maar enkel verwerkt door de AI chip in je CPU dat vervolgens aanbevelingen maakt. Het is dus niet iets waar je fysiek bij kan en blijft lokaal. Het houd dus ook geen persoonlijke gedragingen bij en kan dus geen profiel van je maken.

Kortom; je werkgever kan op remote niets met deze data, en fysiek ook al niet bijzonder veel.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 11 april 2025 09:16]

pixeled @Luchtbakker11 april 2025 09:36
Ik denk dat jij niet goed weet hoe de recall functie werkt. De "screenshots" worden nergens opgeslagen, maar enkel verwerkt door de AI chip in je CPU dat vervolgens aanbevelingen maakt. Het is dus niet iets waar je fysiek bij kan en blijft lokaal.
Ah, dus het hele debacle rondom het feit dat de data wel lokaal werd opgeslagen en eenvoudig uitleesbaar was door derden is ondertussen opgelost door Microsoft?
Finraziel @Luchtbakker11 april 2025 11:35
Volgens mij weet jij juist niet hoe recall werkt, of hebben ze het complete concept op de schop gegooid en hun eigen website nog niet bijgewerkt? Zou op zich kunnen hoor, maar het zou ook heel significant het hele idee achter de functie veranderen.

Retrace your steps with Recall - Microsoft Support
Recall was introduced earlier this year, with the ability to enable you to quickly find and jump back into what you have seen before on your PC. You can use an explorable timeline to find the content you remember seeing before. You can also use semantic powered search and just describe how you remember something and Recall will retrieve the moment you saw it. Any photo, link, or message can be a fresh point to continue from.
De screenshots worden dus weldegelijk opgeslagen, je gebruikt "AI" om het te doorzoeken en snel dingen terug te kunnen vinden.
Ruud_69 @Luchtbakker11 april 2025 11:18
Waarom zou ik constant geadviseerd moeten worden!! Als ik een advies zou willen zou ik hem zelf wel inschakelen, maar helaas kan je deze A.I. niet uitzetten en zit er wel degelijk een privacy-gevaar in.. Windows 11 speelt ook meer dan 250 gebruikersgegevens door terwijl Microsoft ooit zei niks te verzamelen!! Jij zegt die A.I. slaat niks op.. je bedoelt nog niet!! Dat is zo verholpen met een update waarvan niemand de voorwaarden doorneemt!!
PdeBie @Ruud_6911 april 2025 11:37
Als ik een advies zou willen zou ik hem zelf wel inschakelen, maar helaas kan je deze A.I. niet uitzetten en zit er wel degelijk een privacy-gevaar in..
Het is opt-in tegenwoordig.
Zwarte_os @PdeBie11 april 2025 12:38
Totdat alle schaapjes netjes in het hok zitten. Kom op zeg, je gooit nu decennia aan malafide praktijken van Microsoft e.a. van de Mag 7 even uit het raam. Vertrouwen win je in druppels maar verlies je met emmers.
Frogmen @Luchtbakker11 april 2025 09:54
Juist het gaat om die aanbevelingen die je werkgever vervolgens tot opdracht kan maken. Het gevaar zijn de cijfer managers die het allemaal als waarheid zien en erop gaan sturen.
mbb @Luchtbakker11 april 2025 16:37
Maar ookal worden de screenshots zelf weggegooid, de logs met beschrijvingen en andere metadata worden toch bewaard? Hoe kan de AI anders aan de hand van eerder hangelingen voorstellen doen (of juist niet, als je het steeds afwijst). En als daar iets misgaat, probeer dan maar uit te leggen dat wat de AI heeft 'gedetecteerd' niet klopt. (Dan zijn echte screenshots nog beter denk ik?)

En AI is toch nog steeds software die je kan prompten via start-up scripts of register policies? Bijvoorbeeld om een mailtje naar de manager te sturen als het X of Y detecteert.

Bovendien is AI train-baar, dus de AI 'master' die je deployed zou je kunnen voor-trainen op bepaald gedrag? (Bijv: Als audiopatroon is ritmisch/songtext; dan gebruik speakers ipv headphones.)
Geim @Frogmen11 april 2025 09:20
Laat me raden die data wordt gebruikt om jouw effecienter te laten werken en geeft adviezen over hoe je je werk doet.
.........
Ik denk dat het aantal burnouts met dit soort software explodeert ieder mens is namelijk anders.
Het zou me niets verbazen, wat ben ik blij dat ik over een jaar of 3 kan stoppen met werken.
Aeternum @Blokker_199911 april 2025 09:29
Nee daar zit je echt naast. Dit mag zonder zeer grondige reden al nooit aanstaan. Net zoals er niet continue zomaar een camera op je mag staan als je aan het werk bent.
Blokker_1999
@Aeternum11 april 2025 10:52
Je gaat er nog altijd vanuit dat het de werkgever zou zijn die dit aanzet EN dat de werkgever toegang krijgt tot de data. Dat is dus niet het geval, in tegenstelling tot die camera waarbij andere personen wel de beelden kunnen bekijken is dit een middel waarbij de screenshots enkel kunnen bekeken worden door de persoon die aangemeld is op het moment dat de screenshots genomen worden en waarbij die persoon de functie zelf moet activeren.

En daar bestaat dus ook geen conflict vanuit het standpunt van privacy.

Net zoals een werkgever zonder gegronde reden niet eens in je mailbox mag kijken, of je chatberichten lezen of ... mag deze dat ook niet doen met de screenshots die door Recall gemaakt worden en, in tegenstelling tot vele andere zaken, kan deze dat zelfs niet zomaar doen met de screenshots die door Recall gemaakt worden.

Dit is expliciet geen controlemiddel voor een werkgever en met de huidige iteratie heeft Microsoft, gelukkig, privacy vooraan gezet net om te voorkomen dat het misbruikt kan worden.

Als werkgever kan je het niet eens verplicht aanzetten voor je werknemers, je kan het enkel en alleen beschikbaar maken voor je werknemers waarbij je als werknemer nog altijd zelf zal beslissen of je er gebruik van wenst te maken.

Dus, leg mij eens uit, wat hier volgens de wet niet kan?
mjtdevries @Blokker_199911 april 2025 12:10
Je gaat er nog altijd vanuit dat het de werkgever zou zijn die dit aanzet
Nee, hij gaat daar niet vanuit, JIJ gaat daar van uit, want dat is wat JIJ zelf schreef:
Een werkgever kan dit perfect inschakelen zonder daar ook maar 1 reden voor te moeten geven. Waarom zou dat niet kunnen?
Nu probeer je terug te krabbelen omdat mensen jou duidelijk hebben gemaakt dat een werkgever dat absoluut niet mag doen.

Overigens los van de AVG, mag een werkgever dit ook niet activeren zonder instemming van de OR.
The Zep Man
@Blokker_199911 april 2025 12:13
Je gaat er nog altijd vanuit dat het de werkgever zou zijn die dit aanzet EN dat de werkgever toegang krijgt tot de data. Dat is dus niet het geval
Irrelevant. In Nederland (en wellicht België) mag je je zakelijke notebook binnen redelijkheid en billijkheid voor privédoeleinden gebruiken. Ik heb mijn werkgever geen toestemming gegeven om mijn privégegevens meer te laten verwerken (door mijn werkgever of een andere partij in opdracht van) als dat nu gedaan wordt. Verder betreft het apparatuur van mijn werkgever waarop het verwerkt wordt en is het de werkgever die het expliciet inschakelt, wat de werkgever oormerkt als gegevensverwerker.

Zelfs informatiebeveiliging is geen wettelijke grondslag omdat niet eerst andere middelen overwogen zijn die waarschijnlijk effectiever en minder ingrijpend zijn dan Recall (dat daar niet eens voor bedoeld is).

Dit inschakelen zonder expliciete, vrijwillige en herroepelijke toestemming van de gebruiker is gelijk aan het incasseren van een rechtszaak waarvan ik verwacht dat de werkgever die gaat verliezen. Om een werkgever voor het blok te zetten hoeft een werknemer maar één keer aan te tonen dat een systematisch proces diens medische gegevens verwerkt, bijvoorbeeld doordat die inlogde bij een medische instelling.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 11 april 2025 18:35]

Triblade_8472 @Blokker_199911 april 2025 12:20
Dus, leg mij eens uit, wat hier volgens de wet niet kan?
Als je jouw complete medisch dossier, vrijwillig verstrekt en versleuteld, bij je werkgever op tafel legt, mag die dat opslaan?

Neen.

Waarom zou je andersinds (privé) data wel mogen opslaan op bedrijfaapparatuur?

Daarnaast, je werkgever mag jouw gegevens helemaal niet opslaan, wat feitelijk wel gebeurt ondanks dat je dit zelf uitvoert.
Bitje-Scheef @Blokker_199911 april 2025 15:51
Dit mag alleen als dit is aangekondigd binnen de organisatie of bij tekening contract.

Je hebt zelfs binnen een bedrijf recht op bepaalde privacy. Dit kun je opzoeken in rechtspraak.nl
Vooralsnog heb ik het laten uitschakelen via groupspolicies voor het gehele domein.

Waarom? Omdat het totaal niet duidelijk is wat het doet, zelfs niet na aanpassing en MS mij niet zwart op wit garandeert dat het zo blijft. Het is immers geen optie meer, maar wordt gewoon met een update geactiveerd, dat is toch wel een kwalijke zaak. Alleen uit te zetten met een groupspolicy, dus een onhandige thuisgebruiker is de sjaak.
webster @Blokker_199911 april 2025 16:33
Je bent erg naief. Iets niet mogen, en iets niet doen zijn twee hele verschillende dingen. Niet iedere werkgever is braaf.
JPtjeeNL @Aeternum11 april 2025 09:42
Volgens welke wet mag dat niet? Hoe werkt dat dan voor winkel- of kassamedewerkers waar de hele dag een camera op gericht staat?
Cambionn @JPtjeeNL11 april 2025 10:25
Er staat ook "zonder grondige reden" en "zomaar". Camerabeveiliging in een winkel heeft een goedgekeurde reden en ook daar gelden strenge regels voor kwa toegang, gebruik en retentie.
PdeBie @Cambionn11 april 2025 11:39
Maar camerabeveiliging wordt bijvoorbeeld in supermarkten ook misbruikt door werkgevers om daarmee hun personeel te controleren of ze wel snel genoeg hun vakken vullen.
Tc99m @PdeBie11 april 2025 12:05
Je zegt het zelf al: misbruikt. Het gebeurt, maar het mag dus niet, en er zijn ook wel voorbeelden waarbij werkgevers daar door toezichthouders of rechters op zijn aangesproken (al vermoed ik wel dat dit in de praktijk vaker niet dan wel is gebeurd).
Tc99m @JPtjeeNL11 april 2025 12:04
Privacy is altijd een belangenafweging: is de ‘schending’ (in formele zin) van iemands privacy te verantwoorden omdat het belang van de partij die de privacy schendt zwaarder weegt. De omstandigheden spelen hier een belangrijke rol in. Dus ja: het filmen van een kassa mag, om meerdere redenen (preventie van diefstal door de kassamedewerker, maar ook voor de veiligheid van de medewerker zelf, omdat camerabeveiliging een afschrikwekkende werking voor overvallers kan hebben).

Daarentegen bepaalt de privacywetgeving ook dat zulke middelen alléén voor dat specifieke doel mogen worden ingezet. Dus toezicht houden op het functioneren van medewerkers d.m.v. camera’s mag inderdaad niet (zomaar - in ieder geval niet in de setting van een winkel), ook al hangen ze daar al met een ander doel (diefstalpreventie). Dat dit soms wel gebeurt is een tweede - al zijn er ook gevallen bekend waarbij werknemers werkgevers succesvol voor de rechter hebben gesleept als bleek dat dit onrechtmatig gebeurde.
Ryceck @Blokker_199911 april 2025 11:30
Maar is dit niet de kern van het probleem?

Hoe Recall "vandaag" werkt is ten eerste al niet hoe het initieel aangekondigd was, en is in geen enkele situatie een garantie voor hoe het in de toekomst gaat werken. De enige garantie die we hebben is dat er erg veel privacygevoelige data op een of andere manier verzameld en opgeslagen wordt. Het feit dat alle acties op een PC verzameld, verwerkt en opgeslagen worden is hetgeen Recall nu bewerkstelligt. En hoe dit gebeurt is met het oog naar de toekomst natuurlijk fluide.

-> maar die data zit keiveel nuttige info in over bedrijfsprocessen. Laten we al deze gegevens samenvoegen en door AI analyseren zodat we "bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren"
-> er is nu al 3x hack op het bedrijf geweest, in deze data zit vast informatie over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Laten we al deze gegevens analyseren om te zien of onze medewerkers wel "veilig genoeg" werken
-> er moet bezuinigd worden, mensen moeten er uit want anders gaat het bedrijf failliet. We hebben keiveel data hier welke inzicht kan bieden in hoe effcient onze mensen werken; laten we dit analyseren om de meest inefficiente te lokaliseren en die eruit te gooien.

En zo kan ik nog wel tig casussen verzinnen, de een nog gekker en extremer dan de ander, maar allemaal simpelweg gebaseerd op het feit dat de data al verzameld is, en de enige discussie dan wordt "hoe kunnen we het anders gebruiken, want we hebben het toch al". De glijdende schaal van potentie en mogelijkheden is toch wel een issue waar we het over moeten hebben.

Ik zou me als Microsoft-gebruiker dus significant meer zorgen maken over het feit dat alle data verzameld wordt dan over de hoe ze dit nu vormgegeven hebben.
Bitje-Scheef @Ryceck11 april 2025 15:45
Ik denk dat je zeker op het goede spoor zit. Recall is aangepast ten opzichte van de eerste opzet. De voordelen zijn voor MS echter veel te groot om het te laten varen. Bij MS is privacy nooit en ten nimmer een eerste prioriteit geweest.
Triblade_8472 @Blokker_199911 april 2025 11:00
Is dat zo?

Dus jij zegt dat een bedrijf geautomatiseerd alles wat jij doet (ook privé zaken op bedrijfaapparatuur) mag tracken èn opslaan zonder enige check of dpia?

Als je cookies wil plaatsen dan heb je de AP in je nek, maar als je elke klik tracked van je werknemers Dan mag dat gewoon?
Lijkt mij heel bijzonder.
WillySis
@Blokker_199911 april 2025 14:58
Totdat eer een malloot als Musk komt die zegt dat je de resultaten van de afgelopen week binnen een aantal dagen naar hem moet mailen, doe je dat niet, dan lig je eruit.
Lijkt mij dat gebruik van Recall niet opgelegd moet kunnen worden, maar dat iedereen zelf moet kunnen beslissen of hij Recall inschakelt of niet, zonder dat de baas daar inzicht over kan krijgen.

Nu ben ik zelf baas en ik denk dat de sfeer binnen het bedrijf niet goed zou zijn als een functie als Recall verplicht zou worden voor de medewerkers. Ik zou het zelf niet eens aanbevelen, waarschijnlijk zelfs afraden. Ik vertrouw de grote Amerikaanse tech-reuzen niet. Ook hier zal MicroSoft vast data verzamelen die ze kunnen gebruiken of verkopen. Er moet immers ergens een verdienmodel achter zitten, anders was dit na de eerste protesten gewoon stopgezet.
Metallize @Frogmen11 april 2025 08:38
Een voorbeeld , als iemand in een callcenter gaat werken , en in het contract staat dat het bedrijf op ieder moment je gebruik van hun computers kan inzien , dan heb je niet veel te zeggen .
Arnoud Engelfriet @Metallize11 april 2025 09:30
Dit is in Nederland geen adequate juridische basis om in iemands pc te mogen kijken. Ik weet dat dit vaak gebeurt maar het is niet gebaseerd op enige onderbouwing. Natuurlijk vecht geen hond dit aan want het is callcenter werk..
JPtjeeNL @Arnoud Engelfriet11 april 2025 11:20
Het is een lastig speelveld wanneer er bijvoorbeeld sensitieve data in het spel komt omdat een bedrijf ook de plicht heeft die data te beschermen.
Arnoud Engelfriet @JPtjeeNL11 april 2025 15:20
Eens, maar dat los je niet op met wat Metallize zei "in het contract staat dat het bedrijf op ieder moment je gebruik van hun computers kan inzien". Dat is onhoudbaar breed ongeacht je bedrijfsbelang. Je moet het op maat snijden vanuit jouw zorgen - en je kunt dan ook alléén over die zorgen opereren. Dus "we mogen vanwege cybersecurity in je laptop kijken" maakt het niet mogelijk dat HR gaat kijken naar privégebruik om je wegens werkweigering te ontslaan.
iAR @Metallize11 april 2025 08:40
Is dat wettelijk toegestaan?
willieverhoef @iAR11 april 2025 09:11
Denk je das een V.S. based bedrijf daar over nadenkt? Pas als het duidelijk is dat het juridisch geld can gaat kosten. Maar de instellingen daar is gewoon jij werkt voor ons op onze apparatuur dus wij bepalen.
Frogmen @Metallize11 april 2025 08:44
Zelfs dan moet het doel bekend zijn en is er een duidelijke reden hiervoor aangegeven. Dat kan niet zijn ik vertrouw mijn medewerkers niet en ik wil zien wat ze doen.
Op deze computers staan over het algemeen ook niet de browser open etc. Het moet allemaal wel in balans zijn.
com2,1ghz @Metallize11 april 2025 08:44
De wet is in alle tijden leidend.
Quintiemero @Metallize11 april 2025 09:06
Dat is dus illegaal en doet er niet toe. Ja je moet transparant zijn. Maar AVG grondslag voor logging is niet uitvoering van de overeenkomst.
Quintiemero @Frogmen11 april 2025 08:30
En wat denk je van copilot? De admin kan de prompts gewoon bekijken.
Blokker_1999
@Quintiemero11 april 2025 08:53
Dan moet je er wel bijzeggen om welke Copilot het gaat. Want dan heb je het over de Copilot variant waarvoor je als bedrijf een extra licentie moet afnemen die 30 Euro per gebruiker per maand kost en die NIET bedoeld is om persoonlijke vragen aan te stellen maar bedoeld is voor werkgerelateerde vragen. Voor persoonlijk, niet werk gerelateerde vragen gebruik je gewoon de standaard Copilot waarvan beheerders niets kunnen zien.
Quintiemero @Blokker_199911 april 2025 08:57
Dan moet je er wel bijzeggen om welke Copilot het gaat. Want dan heb je het over de Copilot variant waarvoor je als bedrijf een extra licentie moet afnemen die 30 Euro per gebruiker per maand kost en die NIET bedoeld is om persoonlijke vragen aan te stellen maar bedoeld is voor werkgerelateerde vragen. Voor persoonlijk, niet werk gerelateerde vragen gebruik je gewoon de standaard Copilot waarvan beheerders niets kunnen zien.
Precies. Overigens wel of geen persoonlijke vragen.. je gaat toch geen persoonlijke vragen stellen aan een chatbot op een werklaptop.

Werkgerelateerde zaken kunnen ook persoonlijk zijn omdat je bijv. laat blijken dat je bepaalde dingen niet weet.

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 11 april 2025 08:58]

BCC @Quintiemero11 april 2025 09:00
Ik denk dat jij de gemiddelde nederlander overschat - Oh de betaalde versie is beter toch? Dan probeer ik het hier ook wel ff.
Quintiemero @BCC11 april 2025 09:02
Juist niet ;) daarom kan het kwalijker zijn dat de admin ziet wat jij prompt, ipv op internet opzoekt.
willieverhoef @Quintiemero11 april 2025 09:08
Ik denk dat het niet alleen gaat om persoonlijke vragen. Als het blijkt dat de laatste 2 presentaties in 5 minuten werden gemaakt met copiloot en je hebt aangegeven hier een dag mee bezig te zijn geweest? Of de ontwikkelaar die eigenlijk alles met copiloot weet te schrijven? Copiloot voor Excel kan best leuke dingen zoals Vergelijk deze 2 tabbladen en highlight de verschillen, of zelfs rijen. Goed gebruik kan best tijd schelen maar hoe gaan de managers hier mee om?. Nu denk ik dat het juist de managers diegene zijn die met copiloot aan het spelen zijn 😏.
the_shadow @Quintiemero11 april 2025 08:58
Alles wat binnen een M365-omgeving gebeurt kan door een beheerder worden ingekeken. Hij moet daar dan wel weer een heel erg goede reden voor hebben. Maar laten we niet doen alsof dat raar is: het is een bedrijfsmiddel dat door het bedrijf beheerd wordt.
Quintiemero @the_shadow11 april 2025 09:03
Precies, zeg nergens dat het raar is. Meer van wees je daar bewust van en zorg dat je werknemers dat weten.
jjobar @Quintiemero11 april 2025 08:56
Ja en? ik mag toch aannemen dat je professioneel bent en dat je op je werk alleen maar werk gerelateerde zaken doet met co-pilot? Waarom zou het dan een probleem zijn wanneer een admin jouw prompts zou kunnen zien?

In linux bijvoorbeeld wordt sowieso al je hele geschiedenis aan commando's bijgehouden en (bij ons) naar een centrale machine gestuurd en dat doen ze al jaren, niets nieuws dus...
kozue
@jjobar11 april 2025 09:15
De commando geschiedenis in *nix shells (is niks specifieks voor Linux) is lokaal en simpel uit te zetten indien niet gewenst. Die is bedoeld om oude commando’s makkelijker terug te kunnen halen en nergens anders voor. Dat is dus geen privacy issue. In tegenstelling tot dit soort cloud functies die alles maar opslaan in een systeem waar jij geen controle en zicht op hebt.

En dat jullie bedrijf iets speciaals heeft ingesteld om commando’s door te sturen naar een centrale server betekent echt helemaal niks voor Linux. Je kunt ieder OS met custom scripts zo privacy onvriendelijk maken als je wilt. Je gaat toch ook niet bij MS klagen als de werkgever een keylogger op je Windows werkplek heeft geïnstalleerd?
Allard @kozue11 april 2025 09:22
De commando geschiedenis in *nix shells (is niks specifieks voor Linux) is lokaal en simpel uit te zetten indien niet gewenst. Die is bedoeld om oude commando’s makkelijker terug te kunnen halen en nergens anders voor. Dat is dus geen privacy issue. In tegenstelling tot dit soort cloud functies die alles maar opslaan in een systeem waar jij geen controle en zicht op hebt.
Maar Recall is géén cloud functie. Deze draait uitsluitend lokaal, daarom heb je ook een CoPilot+ systeem nodig om voldoende TOPS te hebben om die AI lokaal te kunnen draaien.
Quintiemero @jjobar11 april 2025 09:03
Zeg nergens dat het niet zou moeten kunnen heh. Op werk heb je ook recht op privacy. Je werkgever mag niet zomaar in je mail grasduinen of bekijken wat je allemaal in je prompts zet. Het gaat niet om ‘professioneel’ zijn, maar om het feit dat je werkgever nu nog meer inzicht kan krijgen in bijv je gedachtegang.
jjobar @Quintiemero11 april 2025 09:59
Dat hangt er helemaal van af waar je werkt. Bij ons is het zelfs zo dat wanneer je admin/root wordt op een machine dat via Cyberark gaat en je hele scherm zelfs opgenomen wordt ivm tracebility.
Quintiemero @jjobar11 april 2025 10:26
Bij de gemiddelde werkgever gaat die vlieger niet op ;)
Metalfreak @Quintiemero11 april 2025 13:17
Dat het niet mag wil niet zeggen dat het niet gebeurt. En eenmaal gezien is de schade al gedaan. Dan kun je misschien er achteraf nog wel iets uit slepen als je een lange adem hebt, maar het kwaad is al geschied en je privacy is al aangetast. En helaas zijn veel werknemers nog altijd niet goed op de hoogte van hun rechten (en plichten) ten opzichte van de werkgever.
Frogmen @Quintiemero11 april 2025 08:33
Oh die vindt ik wel interessant zeker omdat dat een externe is. Nu zal mij dat persoonlijk niet boeien zolang het maar nooit gebruikt wordt.
flexity @Quintiemero11 april 2025 08:39
Waar dan? En welke admin?
Sissors @Frogmen11 april 2025 09:18
Bij je werk PC zal je gewoon je baas moeten vertrouwen dat die netjes privacy wetgeving respecteert. Maar dit is verder natuurlijk niks ingrijpender als wat je baas al kan checken met volledige remote admin rechten op je PC. En al mijn internet verkeer gaat via een Amerikaans bedrijf (zscaler, al zijn er wat uitzonderingen gemaakt voor dingen als bank verkeer).
J_van_Ekris @Frogmen11 april 2025 09:37
Ik denk dat je niet snapt waar Recall voor dient. De werkgever krijgt die data niet te zien, alleen de gebruiker zelf. Die hoe levert dit een toezichts-situatie op?

Dit staat los van alle andere security ellende die door Recall ontstaat (zoals ongecontroleerde kopieen van vertrouwelijke stukken) waardoor dit echt een slecht idee is. Maar laten we discussies wel op basis van de juiste argumenten voeren.
mjtdevries @J_van_Ekris11 april 2025 12:19
Hoe kan je tegelijkertijd betogen dat het geen privacy issue is, want alleen de gebruiker kan het inzien, maar dat het wel een security issue is? Daarvoor geldt dan hetzelfde argument dat alleen de gebruiker zelf die data kan zien.
J_van_Ekris @mjtdevries11 april 2025 17:25
Om te beginnen: er zijn zat zaken die wel onder security vallen, maar niet onder privacy. Veel mensen roepen overal blind 'privacy' of 'AVG' op, terwijl dit regelmatig totaal irrelevant is.

Het is geen privacy aspect tussen een werknemer en een werkgever. Die werkgever is gebonden aan wetgeving die de werknemer beschermt tegen overmatig controlegedrag. Daar valt die hele laptop onder, inclusief browser-geschiedenis, opgesslagen wachtwoorden etc.. En om bij de recall data te komen moet je fysiek toegang hebben tot de laptop. Dus het privacy-argument gaat dus over het fysieke toegang verkrijgen en doorzoeken van de laptop als geheel (huge violation of privacy) dan van die specifieke applicatie.

Echter, dit is een schatkist voor bedrijfsspionage etc.. Nog steeds geen privacy-probleem voor de werknemer (want het is niet zijn data), maar wel een security issue voor de werkgever die zijn vertrouwelijke stukken op straat ziet belanden.
mjtdevries @J_van_Ekris11 april 2025 18:09
Om te beginnen: er zijn zat zaken die wel onder security vallen, maar niet onder privacy.
Om te beginnen sla je hier volledig de plank als het over de recall data gaat.

Als het om de beveiliging van data gaat die geen enkel persoonsgegeven bevat, dan kan je inderdaad een security issue hebben wat geen privacy issue is.

Maar het gaat hier specifiek over de recall data. Die bevat naast de vertrouwelijke bedrijfsinformatie ook onvermijdelijk een heleboel persoonsgegevens.
Dus elk security issue dat over de recall data gaat is automatisch ook een privacy issue!

Op een moment dat een onbevoegde toegang heeft gekregen tot die recall data en daarmee tot vertrouwelijke stukken, dan heeft die onbevoegde per definitie ook toegang gekregen tot de privacy data in die recall data. En dan heb je dus een datalek.
En hoogstwaarschijnlijk eentje die je moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens gezien de hoeveelheid en gevoeligheid van de persoonsgegevens die in de recall data opgeslagen staat.

P.S. ik ben een van de mensen die in onze organisatie bepaalt of we iets bij de AP moeten melden of niet. Dus ik ben absoluut niet iemand die blind privacy of AVG roept.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 11 april 2025 18:10]

J_van_Ekris @mjtdevries11 april 2025 19:45
Op een moment dat een onbevoegde toegang heeft gekregen tot die recall data en daarmee tot vertrouwelijke stukken, dan heeft die onbevoegde per definitie ook toegang gekregen tot de privacy data in die recall data. En dan heb je dus een datalek.
En hoogstwaarschijnlijk eentje die je moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens gezien de hoeveelheid en gevoeligheid van de persoonsgegevens die in de recall data opgeslagen staat.
Hoe zie je dit voor je. Het hele punt met die recall data is dat die in een afgeschermd deel op de fysieke machine blijft. Een datalek op één machine van één gebruiker dus. Niet echt iets waar de AP voor langskomt met gillende sirenes...
P.S. ik ben een van de mensen die in onze organisatie bepaalt of we iets bij de AP moeten melden of niet. Dus ik ben absoluut niet iemand die blind privacy of AVG roept.
Ik ben 3 jaar DPO geweest bij een van de grootste verwerkers van medische informatie, en ik werkte intensief samen met 3 privacyjuristen, waarvan er 2 letterlijk de handleidingen voor de AVG interpretatie hebben geschreven.
mjtdevries @J_van_Ekris12 april 2025 18:11
Hoe zie je dit voor je.
Op precies dezelfde wijze als jij dat security issue voor je ziet.
Een datalek voor 1 gebruiker kan absoluut meldenswaardig zijn.
https://www.autoriteitper...atalek-wel-of-niet-melden
Een datalek moet melden bij de AP, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor 'de rechten en vrijheden van betrokkenen'. Zoals de bescherming van hun persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer.
Gezien de grote hoeveelsheid persoonsgegevens in recall is het zeer waarschijnlijk dat een datalek met de recall gegevens een risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.
Dus melden bij de AP.
Dit zou je moeten weten als voormalige DPO.
J_van_Ekris @mjtdevries12 april 2025 18:24
Gezien de grote hoeveelsheid persoonsgegevens in recall is het zeer waarschijnlijk dat een datalek met de recall gegevens een risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.
Aangezien de betrokkene het device fysiek in bezit heeft, en toegang op accountniveau (fysiek of logisch) noodzakelijk is om toegang tot de Recall data te krijgen, is de betrokkene hoogstwaarschijnlijk ook diegene die het lek veroorzaakt heeft...
mjtdevries @J_van_Ekris12 april 2025 20:28
Dus al die security ellende waar je zo bang voor bent is gebaseerd op het feit dat de betrokkene zelf het lek is?
Dan hoef je je dus helemaal niet druk te maken over recall, want als de gebruiker het lek is, dan heeft ie geen recall nodig om bij de gevoelige bedrijfsdata te komen. Dan heeft ie al toegang.

Dus wederom: OF je maakt je druk om die security ellende omdat een derde partij er bij blijkt te kunnen en dan heb je meteen ook privacy ellende.
Of je maakt je daar niet druk om omdat alleen de gebruiker van de laptop er bij kan en dan heb je geen security ellende en geen privacy ellende.
Tao @Frogmen11 april 2025 12:46
Tegenwoordig heeft een manager geen "camera boven je werkplek" nodig om je productiviteit te meten.
Het volstaat om je productiecijfers op te vragen. Van een voorman, een coach, een toetser, of welke kwaliteitsmedewerker dan ook. (Ik heb decennia op HR afdelingen gewerkt en kreeg regelmatig te maken met soort gerelateerde 'conflicten' tussen manager en medewerker.)

Neemt niet weg dat niemand zit te wachten op een "big brother".
En - much to your surprise - een manager OOK niet. Die wil z'n tijd anders besteden en aan andere zaken.

Persoonlijk heb ik overigens geen enkele behoefte aan deze functie. Vind het ook niet nodig (in veel productieprocessen zit al een kwaliteit/kwantiteitsmeting, dus wat dit nou toevoegt...? Niks m.i.).
hoepstoep 11 april 2025 08:06
Bijzonder nare functie. Het betekent dus dat alles wat je zelf in beeld hebt, wordt gelogd. Ik zou me daar niet prettig bij voelen. Ik heb er al moeite mee wanneer mensen achter mij langslopen wanneer ik bezig ben.
FPSUsername @hoepstoep11 april 2025 08:13
Ik mag hopen dat IT dit uit kan schakelen. Je wilt absoluut niet dat jouw IP (Intellectual property) opgeslagen wordt bij de verre overburen.

Dit geld ook bij Adobe Reader en andere PDF readers die AI door je strot drukken. Je document wordt vrolijk geüpload naar Amerikaanse servers en door een AI model doorzocht. Uitschakelen die rommel!
wildhagen
@FPSUsername11 april 2025 08:15
Ik mag hopen dat IT dit uit kan schakelen.
Natuurlijk kan dat. Sterker nog, default is in een company-managed omgeving Recall niet eens geinstalleerd, laat staan Enabled.

Een IT-afdeling van een bedrijf die dit wél wil gebruiken moet dit juist heel specifiek installeren én configureren middels een GPO:
By default, Recall is removed on commercially managed devices. If you want to allow Recall to be available for users in your organization and allow them to choose to save snapshots, you need to configure both the Allow Recall to be enabled and Turn off saving snapshots for Windows policies.
Zie https://learn.microsoft.c...-management/manage-recall
mjtdevries @wildhagen11 april 2025 12:39
Natuurlijk kan dat. Sterker nog, default is in een company-managed omgeving Recall niet eens geinstalleerd, laat staan Enabled.

Een IT-afdeling van een bedrijf die dit wél wil gebruiken moet dit juist heel specifiek installeren én configureren middels een GPO:
Grappig dat niemand er verder over nadenkt waarom Microsoft hiertoe heeft besloten. Niet alleen niet geactiveerd maar zelfs niet geïnstalleerd.

Zou dat wellicht zijn omdat ze donders goed weten dat dit niet mag van de privacy wetgeving? Of dat ze op zijn minst twijfels hebben of het mag?

En dat ze niet willen riskeren dat ze mede-verantwoordelijk worden gehouden als bedrijven hier hoge boetes voor krijgen?

Iemand die een andere reden kan bedenken?
WoutervOorschot @mjtdevries12 april 2025 09:16
Heeft niks met privacywetgeving te maken. Je data blijft van jou, lokaal op jouw PC. Alle privacywetgeving gaat over opslag/verwerking van gegevens door anderen dan jezelf.

Het is ook niet verboden om je eigen data op je eigen pc op te slaan? Net zo min is het verboden om die pc opdracht te geven periodiek lokaal screenshots ervan te laten maken.
mjtdevries @WoutervOorschot12 april 2025 18:16
Beter opletten over welke situatie we praten!

Als het om een prive computer zou gaan dan is het anders, maar het gaat hier dan juist om bedrijfs computer.
En dan is het dus opslag/verwerking van gegevens door anderen dan jezelf...
... oeps.
WoutervOorschot @mjtdevries13 april 2025 09:01
Dan nog staan de bestanden gewoon op de pc. Heeft niets met privacywetgeving te maken. Je hebt op dat moment (als het goed is) als bedrijf al toestemming voor verwerking van die data. Het is niet relevant of je Word, verkenner of recall (of linux) gebruikt.

De logica is eerder dat bedrijven dit graag zelf in de hand willen hebben, en dat MS het vandaar niet standaard aan zet. Waarschijnlijk ook vanwege de hoeveelheid negatieve aandacht die er omheen hangt.
mjtdevries @WoutervOorschot13 april 2025 10:58
Op de pc van de werkgever en dan heeft het dus alles met privacywetgeving te maken.
Je hebt op dat moment (als het goed is) als bedrijf al toestemming voor verwerking van die data.
Als werkgever kun je nooit de grondslag toestemming gebruiken. Omdat de AVG er vanuit gaat dat een werknemer nooit volledige vrijheid heeft in het wel of niet geven die toestemming.
https://www.autoriteitper...een/grondslag-toestemming
De logica is eerder dat bedrijven dit graag zelf in de hand willen hebben, en dat MS het vandaar niet standaard aan zet.
Dan hadden ze het alleen maar standaard gedeactiveerd hoeven te laten staan. Dat ze het ook niet installeren wat ze wel doen bij een prive pc heeft een specifieke reden. Waarom maken ze dat onderscheid? Ik ben heel benieuwd naar jouw gedachten hierover.
Splitinfinitive @wildhagen11 april 2025 08:25
Recall is removed on commercially managed devices.

:+ "devices at home will get recall installed during an update without mention of it whatsoever"
StackMySwitchUp @Splitinfinitive11 april 2025 09:09
Zodra Recall GA is stap ik over op Ubuntu, want ik word nu al heel chagrijnig van al wat MS me door de strot probeert te duwen. opt-in is tegenwoordig een strekkend begrip bij Microsoft. En 'oops, we hebben het per ongeluk aangezet' is niet de eerste keer
arbraxas @StackMySwitchUp11 april 2025 10:48
Waarom dan pas?

Want ik ben vanwege deze functie 3 maand geleden overgestapt naar Mint.
Quintiemero @wildhagen11 april 2025 08:29
Laten we niet doen alsof dir zo vanzelfsprekend is.
FPSUsername @wildhagen11 april 2025 08:16
Dat is het betere werk!
mbb @wildhagen11 april 2025 17:18
Is het niet ook een nieuw veiligheidsrisico? Van filmpjes of audiofragmenten op internet die geprepareerd worden om Recall AI aan te sturen door te doen alsof de opdracht van de gebruiker komt?

Waren er niet ook al radio commercials die via Siri websites opriepen, of via Alexa aankopen deden? (Of waren dat alleen parodieën?)
Archcry @FPSUsername11 april 2025 08:14
Lees de laatste alinea nog een keer door. Daarin staat dat de functie opt-in is. Laten we hopen dat het opt-in blijft.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 11 april 2025 08:16]

[Yellow] @Archcry11 april 2025 10:03
Standaard tactiek van de tech reuzen is om je te blijven herinneren aan het feit dat je niet de gewenste instellingen gebruikt. Na verloop van tijd zijn de meeste gebruikers het wel beu of ze klikken per ongeluk op accepteer.

Dan is het nog steeds opt-in...
arbraxas @Archcry11 april 2025 10:47
Ja hoor, de orginele functie was in de cloud op slaan. Dat is nu lokaal.
Benieuwd wat de eerste patch weer gaat inschakelen.

Dit was de druppel die me naar linux heeft overgezet. Windows word puur en alleen nog gebruikt voor wat gamen. Dat blijft toch de achillishiel van linux, ondanks alle verbeteringen op dat vlak.
Sissors @FPSUsername11 april 2025 09:19
Recall wordt gewoon lokaal opgeslagen. En ja, dat betekend dat als bijvoorbeeld een stuk spyware toegang heeft tot al je lokale data, ze ook toegang hiertoe hebben. Maar dan heb je sowieso al een groot probleem.
arbraxas @Sissors11 april 2025 10:49
De orginele opzet was in de cloud.
Hoelang denk je dat het duurt voordat er een patch is die dat weer in ere hersteld?
Dat of een "bug" die precies hetzelfde doet. Daar kun je op wachten. Zeker gezien het politieke klimaat van tegenwoordig.
MarcoC @hoepstoep11 april 2025 08:33
Hoe denk je over Apple Intelligence? Die analyseert toch ook al je emails, berichten, notificaties, etc.
iAR @MarcoC11 april 2025 08:43
Dat is anders, dat gaat om de individuele items (zoals een mail) en niet om screenshots van het scherm. Daarnaast heeft Apple ingebouwd dat als je een screenshot maakt, wachtwoorden daar nooit op staan. Windows hangt van allerlei ellende aan elkaar en vertrouw ik daarmee totaal niet.
MarcoC @iAR11 april 2025 08:49
Wat is het verschil voor jou dan precies? Of je nou naar de ruwe tekst kijkt, of naar een gerenderde output: de informatie blijft het hetzelfde. Daarnaast filtert Recall ook gevoelige informatie zoals wachtwoorden zodat deze niet opgeslagen worden. Het enige verschil is dat Microsoft beloofd heeft dat je data lokaal blijft, terwijl Apple je data in de cloud gaat verwerken. Maar toch is Recall slecht en Apple Intelligence goed? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Recall vooral beoordeeld wordt op basis van onderbuikgevoelens.
iAR @MarcoC11 april 2025 08:52
Omdat, zoals ik het begreep die screenshots opgeslagen worden en daarmee een tijdlijn vormen van alles wat er op het scherm te zien is. Alsof je continue gefilmd wordt.
Ik vind dat geen fijn idee. En zeker niet op mijn werk laptop waarmee je je kunt afvragen of die data wel zo offline blijft.
MarcoC @iAR11 april 2025 08:56
Ik snap dat je dat idee niet fijn vindt, maar m.i. is het niet fundamenteel anders dan wat Apple doet, maar over Apple Intelligence lees ik dan weer heel weinig kritiek.
iAR @MarcoC11 april 2025 08:58
Dat zeg je, maar waar blijkt dat uit?

Is die functie er uberhaupt al? Apple's release van AI is zo rommelig, dat ik echt niet weet of context en on-screen awareness er al is.
MarcoC @iAR11 april 2025 09:56
Apple Intelligence is al beschikbaar, alleen nog niet volledig in Europa. De pitch is letterlijk dat Apple Intelligence jouw persoonlijke context analyseert.
hottestbrain @MarcoC11 april 2025 09:16
Het feit dat het volledig lokaal draait is voor mij inderdaad echt een geruststelling. Kan niet wachten om dit te gaan gebruiken, want met hoe vaak ik wel niet zoek naar een document *ergens* en wel de inhoud weet, maar niet de documentnaam, begint wel heel vervelend te worden.
willieverhoef @iAR11 april 2025 09:20
Uh in de mail staan toch gegevens die je op je scherm laat zien?. Je scherm is een weerspiegeling van de gegevens. Dus je mail, de harddisk, en zelfs de internet gebruikt (bijvoorbeeld door cisco secure client) kunnen allemaal tot in detail worden bekeken. En leuk dat als er wachtwoord: staat hij het niet gebruikt, maar hij heeft het wel gelezen en geanalyseerd.
Denk dat als het 'lezen' van je gegevens al ernstig genoeg zijn als je nadenkt wat er al mogelijk is. Recall brengt het alleen heel er duidelijk in beeld wat er al bekeken word en wat je er mee kan.
hottestbrain @willieverhoef11 april 2025 10:09
Die Cisco secure client heeft minstens sinds november de tijd gehad om compliant te worden met deze feature (en dus actief schermopname te blokkeren) voorafgaand aan deze aangekondigde beta test. Waarschijnlijk langer, want ik kan met niet voorstellen dat dergelijke partijen niet al voorafgaand aan de initiele release plans (nu bijna een jaar geleden) toegang hadden tot api's om ervoor te zorgen dat deze apps door recall niet worden opgenomen.
WoutervOorschot @iAR12 april 2025 09:20
Apple Intelligence leest standaard al je notificaties (dus al je berichten). En is opt out ipv opt in.

Het is wel allebei on-device dus dat is opzich goed geregeld.
hoepstoep @MarcoC13 april 2025 20:14
Vind ik net zo verwerpelijk, maar daar gaat dit artikel niet over. Overigens heb ik alleen iPhone, dus weet niet wat die met mijn mails moet doen? Mijn mailverkeer loopt zeker niet via Apple, dus valt af. Notificaties van de weinige apps die ik gebruik zijn ook allemaal uitgeschakeld, dus weet niet wat die daar meer doet? Alle calls met betrekking tot notification.apple worden trouwens via mijn pi-hole geblokkeerd.

Berichten blijven eigenlijk over. Sms zouden ze misschien iets mee kunnen? Signal en Treema niet toch?

Overigens ben ik al naar het kijken naar een andere telefoon zonder iOS. Mogelijk Pixel met GrapheneOs of een dumbphone. Ik ben mijzelf al aan het laten wennen om foto’s te maken met mijn compactcamera, i.p.v. mijn telefoon.
Jelovnik @hoepstoep11 april 2025 08:19
Nagenoeg alles wat je in windows doet wordt al gelogd. Het verschil hier is dat er werkelijk screenshots worden gemaakt van wat er op je scherm gebeurd. Wat inderdaad nog een stapje verder is
elmuerte @Jelovnik11 april 2025 08:36
Windows logt niet de CC gegevens die ik in Firefox invoer. Dit doet dat wel.
JustFogMaxi @elmuerte11 april 2025 09:08
Duhh, dan moet je Edge gebruiken die filtert dat weg!
JanVQ 11 april 2025 08:25
De grote vraag vind ik: waarom brengen ze dit niet als apart product op de markt voor mensen/bedrijven die dit wel nuttig vinden? Eventueel met een abonnement of zo? Waarom moet dit per se naar jan en alleman gepushed worden en waarom moet dit deel uitmaken van je besturingssysteem? Volgens mij is er maar één antwoord: massa-surveillance. Je maakt mij niet wijs dat alles, dus inclusief die AI, lokaal gebeurt.

Blij dat ik privé al jaren geen Windows meer gebruik.
Verwijderd @JanVQ11 april 2025 08:34
> Waarom moet dit per se naar jan en alleman gepushed worden en waarom moet dit deel uitmaken van je besturingssysteem?

Alles wat je van big data gewend bent, maar dan met een schep meer data. What's not to like (voor microsoft)? Analyse op kosten van de gebruiker en ze kunnen nog doen alsof het privacy-vriendelijk (want lokaal) is ook.

Resultaten kunnen rechtstreeks gebruikt worden voor maximalisatie van de geld-extractie. Advertenties (inclusief timing), zoekresultaten, prijsstelling, suggesties van copilot, enz, enz.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 11 april 2025 08:35]

Blokker_1999
@JanVQ11 april 2025 08:58
Het is onderdeel van het OS, maar staat gewoon uit. Wat is dan het probleem?
Rataplan_ @Blokker_199913 april 2025 11:51
Bloat? Ik denk dat een functioneel Windows OS voor win32 apps en msix/appx niet groter dan zeg 2-5GB hoeft te zijn. Maar Windows is geëvolueerd in een gedrocht vol bloat die een groot deel van de mensen niet gebruikt. Vroeger in Windows 3.x kon je gewoon aangeven tijdens de installatie wat je geïnstalleerd wilde hebben. Nu krijg je de hele meuk mee of je wil of niet.
Helaas heb ik vanuit m'n werk weinig keuze, maar nee, ben al lang geen voorstander van Windows als OS meer.
Some12 @JanVQ11 april 2025 09:32
Kort antwoord: omdat AI verkoopt op de beurs. Consumenten zijn maar te exploiteren figuren… De echte klant van het bedrijf is de eigenaar.
CAPSLOCK2000
@JanVQ11 april 2025 13:39
De grote vraag vind ik: waarom brengen ze dit niet als apart product op de markt voor mensen/bedrijven die dit wel nuttig vinden?
Ik heb een heel andere verklaring dan jij. Mijn verklaring is dat dit deel is van de normale MS levenscyclus. Het is min of meer standaard dat nieuwe functies en applicaties eerst gratis geïntroduceerd worden. Zo kunnen mensen er aan wennen en kan MS de boel testen en (bij AI) bijtrainen.
Vervolgens wordt zo'n feature/applicatie steeds verder geintegreerd (zie bv hoe Copilot opeens overal is verschenen) zodat mensen er voortdurend mee geconfronteerd worden en een deel het vanzelf gaat gebruiken.
Pas als er genoeg gebruikers zijn komt de terugverdienstap waarin klanten echt moeten gaan betalen. Dat begint heel goedkoop als optionele add-on, later gaat de prijs omhoog. Ongeveer tegelijkertijd wordt het dan deel gemaakt van de licentiebundels. Zo krijgen alle grote klanten die grote bundels kopen de functionaliteit er "gratis" bij. Uiteraard gaat de prijs van de bundel een tijdje later omhoog maar niemand kan zeggen hoeveel daarvan een normale prijsstijging is en hoeveel er is om voor de nieuwe functionaliteit te betalen.
Vervolgens wordt het deel van steeds meer en steeds grotere bundels waardoor het haast niet mogelijk is om het níet meer af te kopen. Probeer maar eens een MS Office zónder Excel te kopen.

Het verradelijke voor de klanten is dat het bijna gratis begint. Dat is leuk om het testen maar het betekent voor velen dat ze alleen het MS product testen (dat krijgen ze immers toegeschoven) en nooit kijken naar de producten van andere leveranciers.
Tegen de tijd dat in bundels wordt opgenomen en je het niet meer kan weigeren zullen velen denken "Als ik er dan toch al voor betaal kan ik het maar beter gebruiken".
MS en andere megabedrijven kunnen dat doen omdat zo'n diepe zakken hebben en jaren verlies kunnen maken op zo'n onderdeel, een kleiner bedrijf kan daar onmogelijk mee concurreren.

PS. Het probleem zit bij het formaat van die bedrijven, niet bij gratis testen of verregaande integratie.


Ik geloof niet dat het de bedoeling is van MS om massa-surveillance op te zetten. Wel vrees ik dat sommige overheden gebruik gaan maken dit soort systemen (al dan niet voor massa-surveillance). Dat het haast onvermijdelijk is om het niet te doen. Net zoals verkeerscamera's steeds meer voor andere vormen van toezicht gebruikt worden. Het hoeft niet per se verkeerd te gaan, maar het is wel een risico.

Dat gezegd hebbende, als er een dictator of fascistisch regering aan de macht komt dan kan die een bedrijf als MS dwingen om surveillance in te bouwen. Dat vind ik dus geen belangrijke reden om het niet te doen. Wat we op dit moment wel kunnen (en moeten) doen is niet meer opslaan dan noodzakelijk zodat er geen bewijs is dat tegen je gebruikt kan worden áls er ooit een dictator aan de macht komt.
meowmofo 11 april 2025 08:29
Gezien de AI analyse functie, hoeveel extra stroom zal dit wel niet gaan gebruiken?
MarcoC @meowmofo11 april 2025 08:46
Niet zoveel omdat dit alleen werkt op laptops met een dedicated NPU met minstens 45 TOPS.
Pasteis 11 april 2025 09:51
Microsoft heeft sinds het AI/Co-pilot tijdperk mij in een sneltreinvaart naar de uitgang laten bewegen. Ik gebruik voor werk al Mac en prive heb ik nog een Windows-laptop, alleen ben ik Linux aan het leren om over te stappen.

Ik wil geen AI in mijn OS, zoals Microsoft het in Windows implementeert. En al helemaal niet als het in de achtergrond met mij meekijkt.
Pinkys Brain @Pasteis11 april 2025 10:53
En toch denk ik dat Apple dit als optie ook gaat inbouwen als de anti-hype wat is gaan liggen en ze hebben bedacht hoe ze het op een Apple manier kunnen marketen.
Applejack 11 april 2025 11:29
Zo lang ik het kan uitschakelen maakt het me geen fluit uit. Alleen jammer dat hier resources aan besteed worden die gebruikt zouden kunnen worden om andere features van Windows uit te werken / te verbeteren...
Gronaldo @Applejack11 april 2025 15:06
Ik wil het alleen als ik het zelf kan installeren.
Nu moet je van alles uitzetten, blokkeren en aanpassen, de-ïnstalleren etc. om een niet-bemoeizuchtig besturingssysteem te krijgen.
cool_deepblue 11 april 2025 10:02
@TijsZonderH , CoPilot+ PCs draaien niet enkel op Snapdragon-X, maar op alle CPU's met NPU's van Intel en AMD:
Met een krachtige neurale verwerkingseenheid (NPU) die wordt aangedreven door de Snapdragon® X Series, AMD Ryzen™ AI 300 Series en Intel® Core™ Ultra 200V Series "
Bron: https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/copilot-plus-pcs?r=1
Borrom 11 april 2025 16:55
Wellicht ben ik te sceptisch/paranoide, maar ik vind dit dus geen goede ontwikkeling.

Fijn als straks iemand het voor elkaar krijgt die AI te hacken en zo eventjes al je wachtwoordjes uit je computer trekt, ook wanneer deze "veilig" opgeborgen zijn omdat de AI er een "screenshot" van gemaakt heeft. Of wanneer AI straks nog autonomer kan werken, je crypto en bankrekeningen eventjes leeg maken voor je.

Waarschijnlijk komt het omdat ik de techniek erachter niet snap, want dit gaat natuurlijk never nooit niet kunnen of gebeuren.
Geheime diensten gaan dit in de toekomst ook absoluut niet gebruiken om te kijken of jij uberhaupt illegaal materiaal op je computer hebt staan. (bijvoorbeeld een Meme over Keir Starmer als je in Engeland woont)
maddog4004 11 april 2025 08:16
Screenshots van je desktop. En dat vermomd in een functie die je zogenaamd moet helpen in je werkzaamheden. Nu teruggedraaid als opt-in. Straks opt-out en dan verplicht onderdeel van Windows, net als het account om in te loggen. Dat allemaal op je eigen pc. Bah.
hoepstoep @maddog400411 april 2025 08:24
Tja, je kan altijd overwegen om op een eigen Windows-pc een overstap te maken naar een besturingssysteem dat het beter doet. Alternatieven genoeg.
latka @maddog400411 april 2025 08:24
Niemand verplicht je om windows te gebruiken. Tijd voor een linux tutorial?
Nephalem82 @latka11 april 2025 08:44
Helemaal niet nodig, tis opt-in en tevens gewoon uit te schakelen. Tis zoals altijd vooral veel boegeroep.
SgtElPotato 11 april 2025 08:12
Allemaal leuk en aardig, maar waarom ontwikkelen ze dan niet iets zoals Time Machine van Apple? Dat maakt geen screenshots of gebruikt geen AI maar slaat letterlijk de wijzigingen op die je maakt waardoor je altijd 'terug' kunt na een vorige iteratie van een bestand.
latka @SgtElPotato11 april 2025 08:23
Dit gaat verder en is in theorie krachtiger: "wanneer had ik het in een chat met oma over de vakantie?" Zal time machine niet beantwoorden als je via WhatsApp Web online in gesprek was...
SgtElPotato @latka11 april 2025 08:27
En in theorie blijft de data ook lokaal, maar track record van Microsoft is niet al te best.
latka @SgtElPotato11 april 2025 08:40
Correct. Wat mij betreft hoort dit niet thuis op een computer die ik bedien. Maar de use-cases snap ik wel en zijn veel krachtiger dan snapshots van een bestand maken.
_nethack @SgtElPotato11 april 2025 08:45
Dat bestaat ook, zit er al sinds Windows 8 in...
(Volume shadow copy/previous versions/restore points)
Rataplan_ @_nethack13 april 2025 10:56
VSS zit er sinds XP / Server 2003 in. En is eigenlijk geen versioning. Die maakt elke x uur een snapshot, maar je kunt de tussenliggende versies niet terug. Versioning is op file niveau, en werkt fundamenteel anders dan VSS.
Loller1
@SgtElPotato11 april 2025 08:57
Je weet dat Windows al sinds Windows 7 deze functie heeft?
Splitinfinitive @SgtElPotato11 april 2025 08:26
dat bestaat,

dat heet namelijk onedrive. zouden ze het lokaal kunnen doen? vast en zeker. je kunt immers ook met wat knutstselen naar een eigen versiebeheer.

maar lokaal is niet 24.99 per gebruiker per maand aan inkomsten
iAR @Splitinfinitive11 april 2025 08:45
Ik heb in Windows echt nog geen back-up functie als Time Machine kunnen vinden. Wat jij bedoelt is een auto-save met versiebeheer. Belachelijk dat dit overigens niet lokaal kan.
Blokker_1999
@iAR11 april 2025 08:56
Maar waarom zou ik dat lokaal wensen? Voor programma's heb ik dat absoluut niet nodig. En voor mijn documenten doet OneDrive dat uitstekend.

En hier is een tip: Volume Shadow Copies, ook bekend als Previous Versions. Moet je eens opzoeken.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 11 april 2025 08:57]

iAR @Blokker_199911 april 2025 09:01
Omdat je dan ook offline kunt werken met verschilende versies. En sowieso, als ik een bestand op mijn werk uit Teams of OneDrive bewerk wordt het wel automatisch opgeslagen. Als ik dat op mijn hard disk doe, dan gebeurt dat niet. En ja, dat doe ik nog best vaak. Vooral omdat Microsoft het vertikt om OneDrive fatsoenlijk te integreren.

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