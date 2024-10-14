Gurman: Apple werkt aan vier Vision-producten, waaronder AirPods met camera's

Apples divisie die de Vision Pro heeft gemaakt, is bezig met de ontwikkeling van vier producten voor release de komende jaren. Een daarvan is een versie van AirPods met camera's erin voor AI-toepassingen.

De AirPods met camera's moeten in 2027 komen, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Dat gebeurt samen met een eigen variant van de Meta Ray-ban-bril: een bril met camera, microfoon en speaker, maar zonder scherm. De Meta Ray-ban-bril is relatief succesvol na het floppen van de eerste generatie Snapchat-brillen en de Google Glass jaren geleden.

De andere twee producten zijn VR-headsets: een opvolger van de Vision Pro die een specbump met een snellere soc zal zijn en in 2026 moet uitkomen, en een goedkopere 'Vision'-headset zonder onder meer Eye Sight, die volgend jaar moet uitkomen. Die kost dan nog altijd rond de 2000 dollar, schat Gurman in.