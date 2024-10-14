Gurman: Apple werkt aan vier Vision-producten, waaronder AirPods met camera's

Apples divisie die de Vision Pro heeft gemaakt, is bezig met de ontwikkeling van vier producten voor release de komende jaren. Een daarvan is een versie van AirPods met camera's erin voor AI-toepassingen.

De AirPods met camera's moeten in 2027 komen, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman. Dat gebeurt samen met een eigen variant van de Meta Ray-ban-bril: een bril met camera, microfoon en speaker, maar zonder scherm. De Meta Ray-ban-bril is relatief succesvol na het floppen van de eerste generatie Snapchat-brillen en de Google Glass jaren geleden.

De andere twee producten zijn VR-headsets: een opvolger van de Vision Pro die een specbump met een snellere soc zal zijn en in 2026 moet uitkomen, en een goedkopere 'Vision'-headset zonder onder meer Eye Sight, die volgend jaar moet uitkomen. Die kost dan nog altijd rond de 2000 dollar, schat Gurman in.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-10-2024 11:05 59

14-10-2024 • 11:05

59

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Apple AirPods Pro (2e generatie)

vanaf € 226,44

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

Alles over dit product

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Reacties (59)

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UraniumBullet 14 oktober 2024 11:44
Vindt het wel interessant dat ze producten voor de Vision Pro gaan maken terwijl de Vision Pro niet echt heel goed verkocht is als je het vergelijkt met andere producten van Apple.
mOrPhie @UraniumBullet14 oktober 2024 12:17
terwijl de Vision Pro niet echt heel goed verkocht is als je het vergelijkt met andere producten van Apple.
Dit is nog altijd onbevestigd. Apple heeft nog nooit getallen genoemd en Ming Chi Kuo heeft schattingen gedaan, maar die 5 keer bijgesteld (de laatste bijstelling was weer terug naar de eerste schatting) en dat Apple de productie zou hebben teruggeschroefd is inmiddels meermaals debunked (zie o.a. https://www.uploadvr.com/...tion-cut-claims-debunked/).

Als Vision Pro er "slechts" 400.000 verkocht heeft, dan is de lancering in aantallen succesvoller dan de eerste iPod en in omzet succesvoller dan de iPhone. En dat alles terwijl we van meet af aan wisten dat de doelgroep voor het product een smallere is.

Imho is daarmee ook iedere innovatie bij Apple ook extra ingewikkeld. Als het product niet vanaf dag één een bestseller is, dan wordt aangenomen dat het slecht verkoopt. Terwijl dit wellicht het prille begin is van een lange doorontwikkeling naar AR (zoals RayNero X2 en Meta Orion) en daar moeten we allemaal toch achter kunnen staan? Niet iedereen kocht de Apple Lisa op dag 1, maar 20 jaar later stond er bij bijna iedereen wel een PC in huis ergens.
Donstil
@mOrPhie14 oktober 2024 14:18
Er was op voorhand al bekend dat er maar 500.000 brillen verkocht konden worden in 2024 omdat Sony maar een miljoen schermpjes kan maken dit jaar.

Als er daarvan inderdaad 400.000 verkocht zijn liggen ze heel goed op schema.
mOrPhie @Donstil14 oktober 2024 15:06
Er was op voorhand al bekend dat er maar 500.000 brillen verkocht konden worden in 2024 omdat Sony maar een miljoen schermpjes kan maken dit jaar.
Ja, precies. Dat maakt het verhaal van Ming Chi Kuo dat er "market consensus" was dat ze er 800.000 zouden verkopen het eerste jaar ook zo ongeloofwaardig. (overigens nadat hij zelf al 400k had voorspelt en daarna zelf ook weer bijstelde naar 400k)

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 14 oktober 2024 15:31]

n4m3l355 @mOrPhie14 oktober 2024 13:56
Dat hoor ik vaker maar toen de iPod was gereleased, verkocht apple er slechts 150.000, maar dan wel op een jaar omzet van 5 miljard. Nu doet apple bijna 400 miljard en zou apple in verhouding dus 40 miljoen visions moeten verkopen, de resultaten zijn dan ook niet slecht maar ronduit bedroevend zeker gelet dat we een wereldwijde release hebben. Dit was niet het geval ten tijde van de iPod.

Het probleem is vrij simpel, men heeft er geen trek in. De vision doet niks nieuws, de apps zijn net zo slecht als alle andere platformen. Vraag jezelf af, al zou de vision slechts 1000 dollar kosten, al zou de vision comfortabel zijn (na 30 minuten krijg ik al hoofdpijn), wat doe je er dan mee? Lekker asociaal film kijken met de familie op de bank, gezellig in de neus van je buren kijken tijdens een video conference, beetje lamlendig werken met virtuele homes?

Apple ondanks jaren verder qua ontwikkeling, ondanks dat ze waarschijnlijk miljarden er tegen aan hebben gegooid, hebben tot op heden niks gedemonstreerd dat maar een beetje interessant is. Net zoals bij veel van mijn maten die een oculus hebben, zie ik niemand hiermee werken/spelen.

Dus als Meta met tientallen miljarden het niet kan, en nu apple die ook gigantisch investeert, wat moet er dan gebeuren dat de vision plots wel aanslaat? Ik weet het niet, Apple net zo min.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 14 oktober 2024 14:10]

mOrPhie @n4m3l35514 oktober 2024 15:22
Dat hoor ik vaker maar toen de iPod was gereleased, verkocht apple er slechts 150.000, maar dan wel op een jaar omzet van 5 miljard. Nu doet apple bijna 400 miljard en zou apple in verhouding dus 40 miljoen visions moeten verkopen,
Met die redenering ben ik het totaal oneens. Apple kan prima een niche-product, zoals de Vision Pro duidelijk is, maken en verkopen. Apple verkocht naar schatting nog geen 100.000 units van de Apple Pro Display XDR in het eerste jaar.
n4m3l355 @mOrPhie14 oktober 2024 15:54
En waarom zou het vergelijk met een iPod dan wel redelijk zijn?

Uiteindelijk kunnen we er vanalles van zeggen, de verkoop cijfers zijn "goed" want vroegah verkocht Apple nog geen 150.000 iPods, visa versa de verkoop is diep en diep treurig want Apple verkoopt heden ten 230 miljoen iPhones het afgelopen jaar en nog geen half miljoen Visions.

Meta verkocht er 7.7 miljoen, Sony 1.5 miljoen, Bytedance 800,000, HTC 500,000 en Apple bungelt daaronder ondanks een wereldwijde launch. Uiteindelijk is het natuurlijk telling dat Apple de Vision 2 uitgesteld heeft en ondanks de onduidelijkheid, de totale verkoop naar beneden heeft bijgesteld.
mOrPhie @n4m3l35514 oktober 2024 16:06
Meta verkocht er 7.7 miljoen, Sony 1.5 miljoen, Bytedance 800,000, HTC 500,000 en Apple bungelt daaronder ondanks een wereldwijde launch.
Nu vergelijk je de verkoopcijfers van alle verkochten units van andere merken vs het eerste half jaar dat apple ze in de verkoop heeft.
Uiteindelijk is het natuurlijk telling dat Apple de Vision 2 uitgesteld heeft en ondanks de onduidelijkheid, de totale verkoop naar beneden heeft bijgesteld.
Nogmaals, die naar beneden bijstelling is al lang en breed debunked zoals ik in mijn eerste bericht uitleg. Maar goed, niet iedereen hoeft ook overtuigd te worden natuurlijk. Dus jij ook niet. Ik stip alleen maar aan dat men conclusies trekt op basis van onbevestigde geruchten die soms zelfs bewezen niet kloppen.
Robbaman @mOrPhie14 oktober 2024 13:37
Maar de vraag is of we een lancering (alleen) moeten beoordelen op aantallen, of ook op gebruik. Ik heb namelijk het idee dat een hoop van die 400.000 zijn opgekocht door review-sites en influencers, waarvan je regelmatig "hoe is het nu met..." video's voorbij ziet komen waarbij het toch vaker dan je zou hopen neerkomt op "ja, het was leuk, maar ik heb eigenlijk niet echt een toepassing, dus hij ligt gewoon te liggen".

En dat is, in tegenstelling tot de release van de eerste iPod, wel een zorgelijke ontwikkeling. Al deze mensen maken anderen dus ook niet enthousiast en zullen niet snel gaan voor een versie 2.

Ik wil Apple echt niet afschrijven hoor, en ik denk dat AR in het algemeen echt een enorme vlucht gaat nemen in de (nabije) toekomst, maar de Vision Pro is naar mijn idee gewoon een flop
mOrPhie @Robbaman14 oktober 2024 15:11
Ik heb namelijk het idee dat een hoop van die 400.000 zijn opgekocht door review-sites en influencers
Met alle respect, maar er zijn geen 400.000 reviews of iets in die orde grote verschenen natuurlijk.
En dat is, in tegenstelling tot de release van de eerste iPod, wel een zorgelijke ontwikkeling.
Retentie is absoluut een probleem bij VR. Maar dat is VR-breed (dus ook bij Meta, Pico en anderen) en komt waarschijnlijk omdat het nog teveel gedoe is hem op te zetten. Maar dat zegt natuurlijk niets over de initiele verkoopcijfers. Het zegt vooral iets over dat de form factor iets is waar aan gewerkt moet worden. En ik vermoed dat Apple daar echt wel stappen in maakt, maar dat we dat pas over een aantal jaar zien. De eerste stap met de Vision Pro moest wellicht gemaakt worden, omdat uiteindelijk de beschikbaarheid van apps een bottleneck zou zijn. Dat heeft nu wel een kickstart gekregen.
UraniumBullet @mOrPhie14 oktober 2024 12:40
Fair enough. Je hebt gelijk.
harmvzon @mOrPhie14 oktober 2024 14:28
Het zou me verbazen als Apple echt 400k units van de Apple Vision heeft verkocht. Wellicht zijn er zo veel enthousiasts en reviewers. Voor professioneel gebruik heeft dit ding gewoon te weinig usecases en voor een consument is hij te duur.
Bovendien zou zelfs met een marge van 50% met 400.000 verkochte units er 'slechts' $700 miljoen 'winst' zijn. De R&D kosten alleen voor de bril zijn waarschijnlijk al vele malen dat.

Ik denk dat Apple zeer bewust is geweest van het feit dat deze dingen niet als warme broodjes over de toonbank zouden gaan en ze hier op moeten toeleggen.
Wat ze met deze bril laten zien is wat volgens hen de standaard is, of zou moeten zijn. Dit is Apple's visie op AR/VR. Het laat de concurrenten zien wat Apple kan en dat ze een tandje bij moeten zetten. Meta is bijvoorbeeld weer vol into de VR, nadat het een tijdje op een laag pitje stond.
Vervolgens wakkert dit bij de consument (en de professional) interesse aan en creëren ze als het ware markt.
mOrPhie @harmvzon14 oktober 2024 15:04
Het zou me verbazen als Apple echt 400k units van de Apple Vision heeft verkocht.
De meest conservatieve schatting is dat ze dat verkochten ja. Door IDC en Ming Chi Kuo.
Ik denk dat Apple zeer bewust is geweest van het feit dat deze dingen niet als warme broodjes over de toonbank zouden gaan en ze hier op moeten toeleggen.
Wat ze met deze bril laten zien is wat volgens hen de standaard is, of zou moeten zijn. Dit is Apple's visie op AR/VR. Het laat de concurrenten zien wat Apple kan en dat ze een tandje bij moeten zetten. Meta is bijvoorbeeld weer vol into de VR, nadat het een tijdje op een laag pitje stond.
Vervolgens wakkert dit bij de consument (en de professional) interesse aan en creëren ze als het ware markt.
Daar ben ik het helemaal mee eens. De R&D in Vision wordt zeker niet terugverdient met met de eerste Vision Pro. De eerste samenwerkingen op dit terrein gaan terug tot 2016, beginnend met een samenwerking met Valve (https://www.eurogamer.net...d-mounted-display-devices). Apple zit er in for the long run.
MPIU8686 @UraniumBullet14 oktober 2024 11:46
Dat ligt aan de prijs, tal van mensen die deze willen maar nooit kunnen betalen.
UraniumBullet @MPIU868614 oktober 2024 11:48
Dat klopt zeker.
Marve79 @MPIU868614 oktober 2024 12:03
Mwah.

Er zijn genoeg alternatieven. Quest 3 enzo. Ook heel niche publiek.
Zoop @Marve7914 oktober 2024 12:35
Maar Apple zit wel in een positie om iets mainstream te maken. Touchscreen smartphones hebben ze niet uitgevonden, pda's bestonden ook al veel langer. Apple heeft het enkel in een jasje gegoten dat een soortvan standaard gezet heeft voor consumenten gebruik. Zelfde met de iPad, tablets bestonden ook al veel langer, hebben ze veel meer mainstream gekregen met name doordat de iPad best gunstig geprijsd was (imo, zo'n beetje het enige apple product waar je dat van kan zeggen). Wellicht niet op dezelfde schaal, maar ik weet zeker dat Apple best met VR/AR kan doorbreken als ze met een betaalbaar ding komen. En als het daardoor populairder wordt, is iedereen mee gebaat. Dus ik zou het wel graag van Apple willen zien, of ik hem nou zou kopen of niet.
SillieWous @Zoop14 oktober 2024 13:12
Touchscreen smartphones hebben ze niet uitgevonden, pda's bestonden ook al veel langer. Apple heeft het enkel in een jasje gegoten dat een soortvan standaard gezet heeft voor consumenten gebruik.
Touchscreens van PDAs waren resistief, niet capacitief. Daarom waren PDAs niet echt bruikbaar. Dus het is veel meer dan alleen een jasje gegoten.
Zelfde met de iPad, tablets bestonden ook al veel langer, hebben ze veel meer mainstream gekregen met name doordat de iPad best gunstig geprijsd was (imo, zo'n beetje het enige apple product waar je dat van kan zeggen).
En toch zijn iPads (en tablets) steeds meer niche producten lijkt het. Zie maar relatief weinig mensen die zo’n ding (veel) gebruiken.
MPIU8686 @SillieWous15 oktober 2024 00:53
En toch zijn iPads (en tablets) steeds meer niche producten lijkt het. Zie maar relatief weinig mensen die zo’n ding (veel) gebruiken.
Op straat zelden, maar in het bedrijfsleven of ziekenhuizen komt dit zeer vaak terug. Vragenlijsten die in te vullen moeten worden of te volgen informatiesessies waarbij een digitale handtekening is vereist. In bijna elk ziekenhuis komen ze met een iPad in de hand vragen wat je de volgende dag wilt eten. In sommige ziekenhuizen lenen ze deze uit tegen een waarborg, over de veiligheid hiervan ga ik me niet uitlaten. Zelfde voor bepaalde/grotere bibliotheken waarbij je een iPad in de hand krijgt om naar specifieke boeken te zoeken. Bepaalde musea lenen deze ook uit tegen een waarborg in plaats van een app op je smartphone te moeten installeren, dit om de gebruikservaring te verbeteren op een iets groter draagbaar scherm neem ik aan. Ook in restaurants/taverne's komen ze soms bestellingen opnemen met iPads.

Zoals je ziet is er buiten privégebruik een heel groot draagvlak voor tablets.


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 15 oktober 2024 12:54]

SillieWous @MPIU868615 oktober 2024 17:48
Dan hebben wij toch echt een andere ervaring. Over het ziekenhuis kan ik niet veel zeggen, daar kom ik nooit. Maar waar ik werk (tech sector notabene) hennen ze die dingen allemaal weggedaan. Het werd simpelweg niet gebruikt.

Ook zie ik ze bij restaurants uitsterven. De meeste restaurants vervangen dit met een webapp die via een QR code te laden is.
Marve79 @Zoop14 oktober 2024 13:29
Ik denk het niet. Probleem blijft dat je een enorm grote bril moet dragen om de effecten te zien. En bijna niemand wil dat of zit daar op te wachten. Dan kan het nog van Apple komen dat verandert niets aan dat feit.

Als ik dan de Meta Orion zie, die blaast Apple toch wel weg. Van zoiets had je juist verwacht dat het van Apple zou komen.

Weer een cliché ik weet het maar Steve Jobs had die Vision Pro nooit uitgebracht.
Raymond Deen @UraniumBullet14 oktober 2024 21:12
Vind je dat gek met zo’n prijs?
MPIU8686 14 oktober 2024 11:08
Gezien de extreem hoge prijzen ..
€4700 voor de Vision Pro !!
.. is dit momenteel nog voor een zeer select publiek .. :)


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 14 oktober 2024 12:34]

Donstil
@MPIU868614 oktober 2024 12:10
Gezien de extreem hoge prijzen ..
€4700 voor de Vision Pro !!
.. is dit wel voor een zeer select publiek .. :)


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€4700,- (je hebt in de pricewatch gekeken neem ik even aan) gaat om import modellen waar de verkoper een enorme marge pakt.

De bril zelf is in Europa in Duitsland en Frankrijk te koop voor €3999,- of dat duur is moet iedereen zelf bepalen natuurlijk maar het scheelt in ieder geval alvast €700,- met de prijs die jij gezien hebt.
MPIU8686 @Donstil14 oktober 2024 13:12
De Vision komt in de richting van betaalbaar, maar dat ontbreekt alles van de Pro aan.
Hopelijk over een 5-6 jaar beschikbaar op de markt voor minder dan €2000 .. :)


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 14 oktober 2024 13:14]

Donstil
@MPIU868614 oktober 2024 13:34
De Vision komt in de richting van betaalbaar, maar dat ontbreekt alles van de Pro aan.
Hopelijk over een 5-6 jaar beschikbaar op de markt voor minder dan €2000 .. :)
Het is heel er on apples om zulke zaken (veel) goedkoper te maken. De 16” MacBook Pro kost bijvoorbeeld ook al jaren ongeveer hetzelfde.

Het lijkt mij daarom veel aannemelijker dat de Vision Pro 2 ongeveer gelijk geprijsd gaat zijn en een Vision Non Pro dan de goedkopere oplossing wordt.

Ik heb een Vision Pro en kan mij verder eigenlijk niet echt voorstellen wat eruit kan om de prijs aanzienlijk naar beneden te halen, scherm aan de buitenkant is erg gimmicky maar haalt bij verwijdering geen 1000,- van de prijs schat ik zo in.
BlaDeKke @Donstil14 oktober 2024 13:49
Dus er moeten dingen weg om de prijs naar beneden te halen, dat kan op geen enkel andere manier?
Donstil
@BlaDeKke14 oktober 2024 14:04
Dus er moeten dingen weg om de prijs naar beneden te halen, dat kan op geen enkel andere manier?
Ja goeie vraag, ik kan zo snel niets bedenken eigenlijk, behalve het scherm aan de buitenkant en misschien de overstap naar een mobiele chip.

Want het zou bijvoorbeeld enorm zonde zijn als ze in de bril een lagere resolutie zouden kiezen of voor LCD ipv oled gaan. Juist de schermpjes binnenin de headset maken het de ervaring die het is en de stap omhoog t.o.v. de andere headsets.
MPIU8686 @Donstil15 oktober 2024 13:16
Ik heb een Vision Pro en kan mij verder eigenlijk niet echt voorstellen wat eruit kan om de prijs aanzienlijk naar beneden te halen, scherm aan de buitenkant is erg gimmicky maar haalt bij verwijdering geen 1000,- van de prijs schat ik zo in.
Ik laat mij er niet over uit of u die zelf aangekocht heeft of deze afschreven wordt via de zaak of via het werk of een testpanel aangeboden wordt. Maar voor Jan met de Pet met een gemiddeld inkomen is dit momenteel niet betaalbaar.

Er moet helemaal niks uit of verwijderd worden. De winstmarges moeten naar beneden zodat dit betaalbaar wordt voor mensen die nu ook €1500 overhebben voor een iPhone en die gedurende de jaren ook alsmaar in prijs gezakt zijn naarmate de verkoop toeneemt. Hebt u wel enig idee hoeveel mensen tot net €2000 overhebben om een Vision Pro aan te kopen, dat zijn klanten die zij nu allemaal mislopen.

Ik verwacht dat over 5-6 jaar de prijs aanzienlijk gaat zakken en de tech die de Vision Pro nu heeft ondersteund gaat worden in een goedkoper (betaalbaar) consumenten model. Dan gaan we kunnen terugkijken naar de cijfers.
Donstil
@MPIU868615 oktober 2024 13:44
Ik laat mij er niet over uit of u die zelf aangekocht heeft of deze afschreven wordt via de zaak of via het werk of een testpanel aangeboden wordt. Maar voor Jan met de Pet met een gemiddeld inkomen is dit momenteel niet betaalbaar.
Zelf gekocht, niet op de zaak afgeschreven of via het werk en al helemaal niet via een testpaneel aangeboden gekregen. Maar mocht je een suggestie hebben voor een dergelijk testpaneel dan hou ik mij zeker aanbevolen!

Jan met de Pet kan met zijn gemiddelde inkomen kan ook prioriteiten stellen indien nodig, ik zie Jan namelijk ook rijden met een carbonne racefiets of staan bij de incheckbalie van Schiphol.

Kan of wil Jan dat niet dan is het product simpelweg niet voor Jan, niet alles hoeft voor iedereen te zijn.
De winstmarges moeten naar beneden zodat dit betaalbaar wordt voor mensen die nu ook €1500 overhebben voor een iPhone en die gedurende de jaren ook alsmaar in prijs gezakt zijn naarmate de verkoop toeneemt.
Smartphones en daarmee ook iPhones zijn helemaal niet goedkoper geworden gedurende de jaren, iPhone zijn alleen maar duurder geworden.
k verwacht dat over 5-6 jaar de prijs aanzienlijk gaat zakken en de tech die de Vision Pro nu heeft ondersteund gaat worden in een goedkoper (betaalbaar) consumenten model. Dan gaan we kunnen terugkijken naar de cijfers.
Ja tech welke nu in de Vision Pro zit zal over 5-6 jaar vast goedkoper zijn, alleen of dat over 6 nog relevant is moet nog maar blijken. Dan zitten we op de Vision Pro 3 die nog veen indrukwekkendere tech heeft dan de Vision Pro 1 nu heeft. Het gerucht gaat nu alleen dat er volgend jaar een goedkopere Vision (non pro dus) komt, dat doe je simpelweg niet met de hardware die nu in de Vision Pro zit, dat doe je door dingen weg te laten en daar ging mijn bericht over.
Rumpelstiltskin @MPIU868614 oktober 2024 11:19
De Vision Pro is ook niet voor een breed publiek bedoeld dus wat je punt precies?
Verwijderd @Rumpelstiltskin14 oktober 2024 13:49
Jij hebt die familietjes in de reclame niet gezien?

familiefoto's = breed publiek
Rumpelstiltskin @Verwijderd14 oktober 2024 22:27
Sorry maar dan ga je echt voorbij over hoe Apple de Vision Pro in de markt heeft gezet.
MPIU8686 @Rumpelstiltskin15 oktober 2024 13:04
Apple heeft de Vision Pro in meerdere commercials net aangeprezen voor een breed publiek .. :D
Maar met zulke prijzen ga je nooit geen breed publiek verkrijgen,
maar blijft het voor een zeer select publiek.

Welk gezin met een gemiddeld inkomen kan dit aanschaffen, zelfs uit de gegoede middenklasse gaan ze geen + €4000 uitgeven voor een extra gadget als dit. Diegenen die het als zelfstandige kunnen afschrijven of in bruikleen krijgen via hun werk of voor testpanels gaan dit gebruiken naast personen die een bovengemiddeld inkomen hebben.

ls de prijs onder €2000 zakt gaat dit een geheel ander verhaal worden en dan pas gaat de verkoop de hoogte inschieten.
addictive @MPIU868614 oktober 2024 11:27
Dit was hetzelfde met Tesla's eerste autos. Die waren erg duur en meer bedoeld als "kijk eens wat wij allemaal kunnen".

Dat is hier hetzelfde, eerst laten ze zien waar ze technisch toe in staat zijn, en de modellen die erop volgen worden goedkoper, maar hebben toch veel dezelfde features
MPIU8686 @addictive14 oktober 2024 11:43
Ik hoop het, zou de Vision Pro nu al willen .. maar financieel onmogelijk voor zo'n monsterbedrag.
Over een 5-6 jaar mogelijk wel betaalbaar .. ?

Ze verkopen dan wel de 'Vision'-headset die de heflt van de prijs kost, maar je wil natuurlijk the full package en niet waar het een en ander aan ontbreekt.


..

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 14 oktober 2024 11:48]

ShadLink @addictive14 oktober 2024 11:54
Dat is hier hetzelfde, eerst laten ze zien waar ze technisch toe in staat zijn, en de modellen die erop volgen worden goedkoper, maar hebben toch veel dezelfde features
En dat is dus al direct ontkracht door de geruchten van een "goedkopere" Vision headset die volgend jaar met half de functies en nog een prijskaart van 2000 dollar gaat uitkomen.

De Vision Pro is gewoon minimaal 2500 dollar te duur, en een "non pro" voor 2000 is algauw 1500 te duur. Maw. Ik zou de Vision Pro op 1000 dollar zetten en de non-pro op 500.
bzzzt
@ShadLink14 oktober 2024 15:54
En vervolgens wordt de vraag zo hoog dat Apple niet meer kan leveren dan wat ze met een hogere prijs ook hadden kunnen verkopen.
Marve79 @addictive14 oktober 2024 12:02
Tesla's zijn nog steeds duur toch? Als je ziet wat je krijgt voor dat geld. Niet eens een interieur en knoppen voor de richtingaanwijzer ;)
Donstil
@Marve7914 oktober 2024 12:13
Tesla's zijn nog steeds duur toch? Als je ziet wat je krijgt voor dat geld. Niet eens een interieur en knoppen voor de richtingaanwijzer ;)
Nee hoor, de Model 3 is echt wel scherp geprijsd en goed uitgerust. Bij de concurrentie krijg je voor hetzelfde geld minder range, minder performance, minder uitrusting of een combinatie van die drie.

Je kunt van alles vinden van Tesla’s maar de standaard uitrusting is echt wel prima.
lastlong @MPIU868614 oktober 2024 11:52
Het is dan ook de pro versie. De mac pro is ook niet voor een breed publiek bedoeld. Het is wachten op de consumentenversies van de brillen.
Frame164 @MPIU868614 oktober 2024 12:02
Ik heb nog een PCM (tijdschrift voor de jongeren onder ons) uit de jaren 80 liggen. Daar staan advertenties in van PC's van 10.000 euro en dat waren geeneens spullen met hele bijzondere specs. (Met inflatie zou dat nu ruim 9000 euro zijn).

In dat kader moet je de prijzen van zo'n Visio Pro zien. En in 1983 waren ook nog niet veel mensen overtuigd van het nut van een PC thuis. Zeker niet voor die prijzen.
MPIU8686 @Frame16414 oktober 2024 13:15
Van die PC's zitten er nu 10000 in de simpelste smartphone qua rekenkracht .. :D
austin_77 14 oktober 2024 11:15
Het artikel vermeldt niet wat maakt dat de Meta bril succesvoller maakt, ben ik wel nieuwsgierig naar.
Voor training en scholingsdoeleinden zijn we binnen ons ziekenhuis ook potentie van camerabrillen aan het onderzoeken. De AI doeleinden vwb camera’s in AirPods begrijp ik niet helemaal, kan iemand daar iets in toelichten?
MPIU8686 @austin_7714 oktober 2024 11:19
"De AirPods met camera's worden gebruikt om de ruimtelijke audio te verbeteren. De camera's op de AirPods kunnen veranderingen in de omgeving detecteren waardoor er wellicht gebarenbesturing in de lucht mogelijk wordt om interactie verder te verbeteren."

Uit een vorig bericht van in juli 2024
lexuzu @MPIU868614 oktober 2024 18:32
Ik zat me al af te vragen of “oorsmeer TV” the next big thing onder influencers ging worden.
tweaker29789 @MPIU868614 oktober 2024 21:56
"De AirPods met camera's worden gebruikt om de ruimtelijke audio te verbeteren. De camera's op de AirPods kunnen veranderingen in de omgeving detecteren waardoor er wellicht gebarenbesturing in de lucht mogelijk wordt om interactie verder te verbeteren."

Uit een vorig bericht van in juli 2024
Als active noisecanceling al goed werkt zonder camera's, dan weet je dat je ze niet nodig hebt.

Ik denk dat de werkelijke toepassing is dat die camera's gebruikt zullen worden om AI te trainen en de persoon met de airpods een onbetaald hulpje is.
Blokker_1999
14 oktober 2024 12:04
Ik begin stilaan schrik te krijgen. Meer en meer fabrikanten willen producten met camera's in. En terwijl zelfs opsoringsdiensten niet zomaar overal camera's kunnen en mogen ophangen, gaan we wel naar een wereld waarin private, buitenlandse bedrijven ons overal gaan kunnen zien en volgen.
iAR @Blokker_199914 oktober 2024 14:08
The Circle. Alle fictie lijkt tegenwoordig een documentaire te worden.
Ik ben blij dat ik zonder camera’s ben opgegroeid. Maar ondertussen sta je ook al flink op wat camera’s waarvan je niet weet wat er mee gebeurt.
Rhaegar1 14 oktober 2024 12:43
Ik denk toch wel logischer dan dat het in eerste instantie klinkt. Als je kijkt hoe AI zich in pakweg 2 jaar ontwikkeld heeft kun je als techbedrijf weinig anders dan concluderen dat binnen 10 jaar mensen op hun mobiele device een volledige digitale assistent hebben die letterlijk bij alles kan helpen. Daarvoor helpt het wel als die assistent kan zien wat er om je heen gebeurt. Zelfs als de vision pro nu een vrij duur apparaat is met beperkte usecases en een te grote barriere om op te zetten is het volgens mij 100% verstandig om in dat en dit soort producten te investeren.
nolo @Rhaegar114 oktober 2024 14:30
Ja natuurlijk. Maar of het met 10 jaar al gaat lukken, tja. Er zijn nu 3 problemen: te duur, te groot en nog niet goed genoeg. Ik heb zelf de Vision Pro maar zelfs deze haalt het niet bij een goede monitor. Het komt echter al wel in de buurt, maar ik merk dat ik in de praktijk toch liever op mn 4k monitor werk vanwege de hogere kwaliteit. Wordt de kwaliteit gelijk aan een 4k monitor ja dan werkt het natuurlijk veel prettiger. Oneindig schermen plaatsen, overal touch om je heen, overlays op de realiteit, allemaal dingen die onmogelijk zijn met een scherm. Dus daar moet eerst nog een slag worden gemaakt die wel een paar jaar gaat duren. Daarna moet dus die hogere kwaliteit in prijs gaan zakken en daarna ook nog eens kleiner gaan worden zodat het meer richting een gewone bril gaat. Ik vrees dat zelfs 10 jaar nog wat optimistisch is, maar ik twijfel er niet aan dat dit de toekomst wordt. Steve Jobs zag dat al 20 jaar geleden YouTube: Steve Jobs on Virtual Reality | 2005

[Reactie gewijzigd door nolo op 14 oktober 2024 14:35]

Rhaegar1 @nolo14 oktober 2024 20:26
Ik denk niet eens zozeer aan een VR/AR headset maar meer aan een digitale assistent die met behulp van camera kan zien wat er om je heen gebeurd, dit kan adresseert of je kan helpen bij van alles en nog wat. Natuurlijk zou een perfecte AR bril hier met augemented reality een extra dimensie aangeven maar met hoe spraak assistente met AI geboost gaan worden lijkt me dat al een flinke stap die op veel kortere termijn gezet gaat worden.

Visueel gaat nou eenmaal heel veel sneller moeilijker worden om in een fijne vormfactor te vouwen. Oordopjes met een camera is dan een veel makkelijkere stap.
PrimusIP 14 oktober 2024 11:20
We gaan het meemaken. Tot nu toe zijn dit geen producten waar ik naar uit kijk, zelfs niet als het de helft van de verwachte prijs is. Maar dat zelfde (geen interesse) heb ik ook met de Apple Watch, terwijl die commercieel gezien wel uit kan voor Apple.
Martijntjeh @PrimusIP14 oktober 2024 11:33
Ik snap je punt, maar imho heeft een Apple watch wel degelijk nut. Ik kan ermee pinnen en het is mijn wekker ‘s ochtends zodat mijn vrouw niet wakker wordt als ik er vroeg uit moet. En zo er nog wel wat handigheidjes waar ik een Apple Watch voor heb.

Wat betreft die brillen ben ik het helemaal met je eens!
Frame164 @Martijntjeh14 oktober 2024 11:59
Het is met alle nieuwe productcategorieen hetzelfde: "Wat moet je er mee?" Totdat er een paar succesvolle toepassing zijn bedacht. En dat wij die nu niet zien is ook weer niet zo gek. Iedereen die een sucessvol, nieuw idee heeft bedacht, is daar erg rijk van geworden. Ergo, het zijn enkelingen die de mogelijkheden zien en er in te durven investeren.
Verwijderd @Frame16414 oktober 2024 13:31
ja maar die toepassingen lijken voor de vision pro maar niet te komen

volges mij omdat het hele concept gemankeerd is

bijvoorbeeld door een loeier van een apparaat op je kop
mij niet gezien
MadEgg 14 oktober 2024 12:34
Staat bijvoorbeeld de AP of andere organisaties en/of overheden al klaar met regelgeving over dit soort dingen of wordt het eerst weer wachten op de eerste schandalen voordat ze aarzelend achter de feiten aan gaan hobbelen?

Ik moet er niet aan denken dat dit soort dingen gemeengoed gaan worden. Met deze prijzen zal dat nog wel even duren, maar toch… ik kan me in bepaalde situaties best indenken dat dit waardevol kan zijn (bijvoorbeeld het genoemde ziekenhuis door @austin_77 ) maar kom je dit straks op straat tegen of in de kroeg? Ik zal de neiging krijgen om het van het hoofd te gaan meppen denk ik.
Cranslove 14 oktober 2024 14:27
Een product of serie producten verzinnen voor een markt die nog niet bestaat kun je wel aan Apple overlaten. Geld zat en er zijn genoeg mensen die het willen hebben want Apple.

Marketingtechnisch dus volkomen logisch dat men hier op inzet. Zo kun je straks wel terecht claimen dat je de eerste was! Is dat marketingpraatje van ze in die keynotes na een enorme tijd weer eens waar; ze hebben iets innovatiefs ontdekt/gemaakt.

Maar of dat voor de vision pro zo'n handig idee is? Ze zullen meer marktinfo hebben dan mij. Maar naar mijn weten loopt die vision pro niet zo. Te duur voor de consument. Maar we gaan het zien!

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