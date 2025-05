Kuo: Apple brengt goedkopere Vision Pro na 2027 uit, geüpdatete versie in 2025

Apple werkt naar verluidt aan een goedkopere Vision Pro-headset, die ergens na 2027 pas op de markt moet komen. Het bedrijf brengt mogelijk in 2025 een geüpdatete versie van de huidige VR-bril uit. De producten zijn vooralsnog niet officieel aangekondigd.

Analist en leaker Ming-Chi Kuo schrijft dat Apple de vernieuwde Vision Pro met M5-soc in 2025 uit wil brengen en noemt alleen 'na 2027' als releaseperiode voor een goedkopere versie van de VR-bril. Een andere bron suggereerde in juni al dat Apple aan een goedkopere Vision Pro werkt.

Kuo speculeert dat Apple de goedkopere Vision Pro uitstelt omdat er vooralsnog te weinig scenario's zijn waarin de VR-bril gebruikt kan worden. Naar verluidt verkoopt de techgigant de Vision Pro, die overigens in het grootste gedeelte van Europa niet verkrijgbaar is, in 2024 zo'n 500.000 keer. Kuo spreekt zelf van 400.000 tot 450.000 exemplaren. Er lijkt volgens hem dan ook een relatief kleine vraag naar de headsets te zijn, wat Apple ervan weerhoudt om het platform op de korte termijn door te ontwikkelen.