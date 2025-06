Elgato en Ugreen voorzien hun webcams binnenkort van Switch 2-ondersteuning

Elgato en Ugreen brengen binnenkort met updates uit voor enkele webcammodellen, die ondersteuning toevoegen voor de Nintendo Switch 2. De Switch 2 ondersteunt sommige third-partywebcams, maar het is nog altijd onduidelijk welke eisen daaraan verbonden zijn.

De Elgato Facecam MK.2 en Facecam Neo krijgen in juli een firmware-update met Switch 2-ondersteuning, merkte onder andere techwebsite The Verge op. Bij Ugreen gaat het om drie verschillende modellen, die eind juni een update krijgen. Volgens de fabrikant werken vijf andere Ugreen-webcams momenteel al met de console.

Nintendo bracht de Switch 2 begin deze maand uit. De console beschikt over een nieuwe GameChat-functie, waarmee vrienden en familie met elkaar kunnen chatten tijdens het gamen. Dat werkt optioneel met videobeelden erbij via een webcam. De Switch 2 kan overweg met third-partywebcams, maar niet alle webcams werken. De reden daarvoor is niet duidelijk.

Elgato en Ugreen hebben ieder een eigen oplossing gevonden waarmee ze hun webcams werkend hebben gekregen. In het geval van Elgato voegt het bedrijf een 480p-modus toe. Julian Fest, general manager van het bedrijf, speculeert dat de Switch 2 alleen webcams op zeer lage resolutie ondersteunt om de beelden van meerdere webcams te tonen in GameChat. De Switch 2-camera van Nintendo zelf heeft echter een 1080p-sensor en gebruikt die resolutie ook daadwerkelijk.

Ugreen noemt een aantal andere mogelijke oorzaken. Zo zouden webcams geen gebruik mogen maken van het HID-protocol, de Isochronous-transfermodus gebruiken en geen niet-ondersteunde instellingen met lage framerates aanbieden, bijvoorbeeld onder de 30fps. Dat lijkt overigens ook niet helemaal te kloppen, aangezien de Elgato-camera's ook een 5fps-modus aanbieden.

In een reactie tegenover The Verge deelt Elgato dan weer een eigen lijst met concrete compatibiliteitseisen. Volgens dat bedrijf moeten webcams een resolutie van 640x480 of 640x360 pixels aanbieden op 30fps en met de YUY2-codec. Daarbij zouden de webcams ook USB 2.0 moeten ondersteunen en de eerdergenoemde Isochronous-transfermodus moeten gebruiken.

Het is dus nog steeds niet duidelijk welke eisen precies gelden voor webcams op de Switch 2. Nintendo zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Tweakers heeft vragen uitstaan bij het bedrijf.

Fabrikant Elgato Ugreen Webcams Updates eind juli:

Facecam MK.2

Facecam Neo Updates eind juni:

CM826 / 55512

CM797 / 45644

CM825 / 75330



Werken al:

CM678 / 15728

CM778 / 35626

CM717 / 25442

CM825 / 55721

CM831 / 65381