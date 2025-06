EA ontkent deal te hebben gesloten om F1-games te blijven maken

EA ontkent dat het een overeenkomst heeft om de F1-games langer te blijven maken. Dinsdag meldde een vertegenwoordiger van het bedrijf nog dat het contract met twee jaar verlengd zou worden. Het bedrijf ontkent dat nu echter.

Een vertegenwoordiger van EA bevestigde dinsdag tegenover Insider Gaming dat het bedrijf samen met Formula 1- en EA-ontwikkelaar Codemasters besloten had de contractoptie te lichten om de licentiedeal met twee jaar te verlengen. Daardoor zouden de games tot minstens eind 2027 door Codemasters ontwikkeld worden.

Later informeerde diezelfde EA-vertegenwoordiger Insider Gaming echter dat die informatie 'onnauwkeurig' was. Zowel de vertegenwoordiger als Formula 1 kon geen verdere informatie over de staat van de deal geven.

Het is daarmee niet uitgesloten dat de overeenkomst alsnog verlengd wordt, maar voorlopig willen beide partijen nog niet spreken van een akkoord. De nieuwste F1-game, F1 25, werd op 30 mei uitgebracht op voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Tweakers publiceerde eind april een preview over het spel.