Belgische NIO-EV's krijgen huuraccu's en accuwisselondersteuning

Autoverkoper Hedin bevestigt aan Tweakers dat NIO-auto's in België met huuraccu verkocht gaan worden en dat de accu's gewisseld kunnen worden in de Power Swap Stations. De auto's worden vanaf september in België verkocht. Prijzen zijn nog niet bekend.

Hedin maakte eerder deze week bekend NIO-auto's in België te gaan verkopen, maar sprak destijds niet over ondersteuning voor accuwissels. Inmiddels bevestigt het bedrijf aan Tweakers dat de NIO-auto's met koop- en huuraccu's worden verkocht. Auto's met een gehuurde accu kunnen meedoen aan de Power Swap Stations van NIO, waardoor de accu binnen vijf minuten verwisseld kan worden voor een (bijna) vol exemplaar.

De autoverkoper onderzoekt nog of auto's met gekochte accu's ook kunnen deelnemen aan de accuwisselstations. In Nederland kan dit niet en kunnen alleen gehuurde accu's verwisseld worden. Alleen de vier auto's van het NIO-merk die in België geleverd worden, kunnen aan de accuwisselstations deelnemen. De firefly-hatchback kan dit net als in Nederland niet. NIO heeft in België één accuwisselstation.

Met een gehuurde accu wordt de aanschafprijs van een auto ook lager. Een EL6 kost in Nederland bijvoorbeeld 55.900 euro exclusief accu. Deze kan uitgerust worden met 75kWh- of 100kWh-accu, met een WLTP-actieradius van respectievelijk 406 en 529 kilometer. De Standard Range kost 169 euro per maand of 12.000 euro eenmalig, de Long Range 289 euro per maand of 21.000 euro eenmalig. Na zo'n zes jaar is de aanschaf van de accu dus voordeliger, met de kanttekening dat er dan niet deelgenomen kan worden aan de accuwisselstations.