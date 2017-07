Intel-engineer François Piednoël verlaat chipmaker na 20 jaar

FranÁois PiednoŽl, die lange tijd als principal engineer bij Intel werkte, heeft onlangs het bedrijf verlaten. Hij werkte er sinds 1997 en heeft in de loop van de tijd zijn bijdrage geleverd aan verschillende projecten, waaronder het Skulltrail-platform.

Piednoël maakte zijn beslissing via Twitter bekend. Hij schreef dat hij niet langer bij Intel wilde werken en dat het tijd is voor 'nieuwe avonturen'. Een voorspelbare vraag, namelijk of hij naar AMD zou gaan, beantwoordde hij met de uitroep 'nooit!'. Hij legde later uit dat hij te veel van Intel weet en dat er daarom waarschijnlijk al snel advocaten op zijn deur zouden kloppen. Hij zegt wel vrienden bij de Intel-concurrent te hebben.

Hoewel hij in eerste instantie niet bekendmaakte wat de volgende stap voor hem zou zijn, liet hij maandag weten dat het iets te maken zal hebben met kunstmatige intelligentie. In zijn tijd bij Intel gaf Piednoël leiding aan een team van 45 mensen die zich onder meer bezighielden met processorprestaties. Verder wordt de Fransman ook wel de 'vader van Skulltrail' genoemd, dat Intel in 2008 introduceerde als platform voor gamers.

Daarnaast heeft hij aan de architecturen van andere platforms gewerkt, zoals Katmai, Conroe, Penryn en Nehalem. Ook was hij als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van Skylake en Kaby Lake. Via een LinkedIn-bericht laat Piednoël weten dat hij geraakt is door alle berichten die hij naar aanleiding van zijn bekendmaking heeft ontvangen.

Piednoël-interview over Skulltrail