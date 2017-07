Telegram introduceert verdwijnende afbeeldingen en versleutelde cdn's

Chatapp Telegram heeft nieuwe functies aangekondigd die deel uitmaken van versie 4.2 van zijn app. Zo introduceert de dienst verdwijnende foto's en video's in gewone chats en wordt er nu gebruikgemaakt van versleutelde content delivery networks voor populaire media.

De dienst meldt dat gebruikers in de nieuwe versie een 'zelfvernietigingstimer' kunnen toevoegen aan afbeeldingen en video's die ze met anderen delen. Daardoor verdwijnen die na verloop van een bepaalde periode. Deze functie is niet geheel nieuw binnen Telegram, zo was het binnen versleutelde secret chats al mogelijk om ervoor te zorgen dat media na verloop van tijd verdwijnt. Naast deze wijziging heeft Telegram de fotobewerkingstool bijgewerkt.

Telegram kondigt verder aan vanaf versie 4.2 gebruik te maken van beveiligde content delivery networks. Het bedrijf legt uit dat deze ingezet worden voor populaire mediabestanden die worden gedeeld in zeer grote publieke chatgroepen met meer dan 100.000 deelnemers. Daarvoor gebruikt het aparte datacenters, die echter niet deel uitmaken van een eigen infrastructuur en daarom als 'vijandig gebied' zouden moeten worden behandeld.

Deze datacenters worden ingezet in gebieden waar veel Telegram-verkeer is maar waar de dienst 'om voor de hand liggende redenen' geen eigen servers wil plaatsen. Doordat deze datacenters dichtbij gebruikers in de buurt zijn, moeten zij hogere downloadsnelheden kunnen bieden. Alle media die naar de datacenters wordt gestuurd, is volgens Telegram versleuteld. Het nodigt onderzoekers dan ook uit om de opensource broncode van de implementatie te onderzoeken. De bestanden worden door de Telegram-server versleuteld met 256bit-aes en de cdn-datacenters zouden dan ook geen toegang moeten hebben tot de media. De gebruiker krijgt de decryptiesleutel direct van de Telegram-server.

Cdn-werking, uitgelegd door Telegram