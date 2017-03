Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 maart 2017 17:24, 14 reacties • Feedback

Submitter: basmilius

Chatapplicatie Telegram voert een bŤtatest uit met een belfunctie. Op afbeeldingen die in de Telegram Beta-groep zijn gedeeld is te zien dat gebruikers kunnen aangeven wie hen mag bellen. Ook toont de app het dataverbruik voor gesprekken.

Gebruikers kunnen in Telegram aangeven dat alleen contacten, niemand, of iedereen hen mag oproepen met de belfunctie. Daarnaast is het mogelijk om voor bepaalde contacten de belfunctie volledig te blokkeren. De ceo van de chatapplicatie beloofde eind januari al in een tweet dat er een belfunctie zou komen, maar wanneer alle gebruikers daar gebruik van kunnen maken is nog niet bekend.

Volgens Neowin is het ook mogelijk om te verifiëren of er encryptie gebruikt wordt voor een gesprek. Telegram genereert daarvoor een afbeelding en een tekenreeks, die vergeleken kunnen worden met de afbeelding en tekst op het apparaat van de andere gebruiker. Als de afbeelding en tekens gelijk zijn is end-to-end-encryptie gegarandeerd.