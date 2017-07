Firefox 56 zet gebruikers met 32bit-browser automatisch over naar 64bit-versie

Hoewel de 64bit-versie van Firefox voor Windows al enige tijd beschikbaar is, is deze nog niet in gebruik bij alle mensen met een 64bit-systeem. Daarom wil Mozilla met versie 56 van de browser alle personen met een dergelijk systeem automatisch gebruik laten maken van de 64bit-versie.

Ontwikkelaar Sören Hentzschel schrijft op zijn blog dat Windows-gebruikers met de 32bit-versie 'automatisch gemigreerd' zullen worden. Het is de bedoeling dat versie 56 van de browser in september uitkomt. In de aanloop daarnaartoe zal de installer op de website vanaf versie 55, die in augustus staat gepland, de 64bit-versie op een corresponderend systeem met minimaal 2GB ram. Tot nu toe wordt nog de 32bit-versie aangeboden.

De 64bit-versie van Firefox voor Windows is officieel beschikbaar sinds december 2015, aldus de ontwikkelaar. Toch maakt 70 procent van de Windows-gebruikers met Firefox en een 64bit-systeem nog gebruik van de 32bit-versie van Firefox. Hentzschel zegt dat de 64bit-versie van de browser niet voor significante prestatieverbeteringen zorgt, maar dat de verbeteringen vooral op het gebied van beveiliging en stabiliteit liggen.