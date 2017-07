Afbeeldingen en video tonen Galaxy S8-variant met plat scherm en grote accu

Er zijn afbeeldingen en een video verschenen van wat de Samsung Galaxy S8 Active zou zijn, een variant van de Galaxy S8 met een plat scherm, grote accu en kunststof behuizing. De Active-varianten in de Galaxy S-lijn komen al een paar jaar niet meer in Europa uit.

Een Reddit-gebruiker toonde de foto's en video, maar heeft die inmiddels verwijderd. Hij claimde het toestel in bezit te hebben via een connectie binnen de fabrikant. Op sommige plaatjes was echter informatie te zien die kan leiden tot het vinden van de bron van het lek, wat hem vermoedelijk ertoe heeft aangezet het beeldmateriaal offline te halen.

Er zijn wel mirrors verschenen van de video en de foto's. Het beeldmateriaal toonde een Galaxy S8-variant met dikkere bezels en een ontwerp dat is gericht op duurzaamheid. Zo heeft hij een stootvaste behuizing van polycarbonaat en verving Samsung de glazen achterkant voor een stroef soort kunststof. De behuizing is dikker dan die van de reguliere S8 en herbergt een 4000mAh-accu.

Het display is een oledscherm van 5,8" met een resolutie van 2960x1440 pixels. Daarmee gaat het om hetzelfde scherm als de reguliere S8. De bezels zijn wel groter. Afgaande op het beeldmateriaal is de telefoon 151,4x74,7mm groot, tegenover 148,9x68,1mm van de reguliere S8.

Tegenover vorige Active-versies zijn er wat elementen verdwenen. Zo is het scherm nu van glas zonder bovenlaag van plastic en is de programmeerbare Active-knop vervangen voor de Bixby-knop die gebruikers niet zelf in kunnen stellen. Ook is de onderwatermodus niet meer te vinden in de software. De specificaties zijn verder gelijk aan die van de Galaxy S8.

Samsung heeft de Galaxy S8 Active nog niet aangekondigd, al was het toestel afgelopen tijd al een paar keer te zien toen webwinkels hoesjes voor het toestel online zetten. Afgelopen jaren was de Active-variant alleen verkrijgbaar bij de Amerikaanse provider AT&T en de kans lijkt groot dat het nu weer het geval zal zijn.